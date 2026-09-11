El Gobierno recibe una avalancha de más de 600 alegaciones contra su decreto de centros de datos

El Gobierno prepara un real decreto para establecer nuevas y más estrictas exigencias verdes y de seguridad digital a los futuros centros de datos. Un texto que ha levantado ampollas entre tecnológicas, eléctricas, constructoras, inmobiliarias y administraciones públicas, que se movilizan para intentar revertir los nuevos requisitos que el Ejecutivo quiere exigir a las instalaciones digitales.

El Ministerio para la Transición Ecológica, el de Transformación Digital y el de Economía abrieron un proceso de audiencia pública para recibir propuestas de las empresas y patronales concernidas que se cerró este jueves (después de ampliar el plazo a petición de las compañías), y se han encontrado con una avalancha de más de 600 alegaciones por la convulsión que ha provocado el borrador.

Nuevas exigencias verdes

La propuesta de real decreto elaborada por el Gobierno contempla que los centros de procesamiento de datos (CPD) que entren en operación en España estén obligados a cumplir los requisitos de eficiencia más exigentes que prevé la UE en el consumo de electricidad y de agua (una suerte de etiqueta A en la clasificación de eficiencia energética y eficiencia hídrica). Y también exigirá a los centros de datos que el 80% de la electricidad que consuman sea de origen renovable todas y cada una de las horas del día, y además que proceda de plantas renovables de nueva construcción. Es este último punto el que muy especialmente los promotores de centros de datos consideran de imposible cumplimiento, y es uno de los ámbitos que se pide revertir en la mayoría de las alegaciones presentadas.

En la práctica, la nueva regulación en ciernes supone poner en marcha una criba masiva entre la multitud de proyectos que se acumulan en el mercado español. Las previsiones gubernamentales apuntan a que los centros de datos operativos en 2030 necesitarán entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) de demanda eléctrica en 2030. Y las estimaciones que maneja la propia patronal del sector de los ‘data center’, Spain DC, anticipan que al final de la década estarán operativos al final de la década grandes centros de datos que requerirán entre 2,6 y 3 GW.

Sin embargo, en España ya hay proyectos de centros datos con permiso para enchufarse a la red eléctrica por unos 12,5 GW y se calcula que hay solicitudes formuladas o en preparación por cerca de otros 20 GW más. Además, desde el Ejecutivo se advierte de que los proyectos se concentran llamativamente en algunos territorios con “previsiones irreales”. En esete sentido, en Aragón ya se han concedido 3,6 GW de acceso a centros de datos, lo que implicaría triplicar la demanda eléctrica de la comunidad, y en Madrid se han concedido 4,1 GW, duplicando el consumo actual.

Poner orden en el sector

“El Gobierno considera que los centros de datos son infraestructuras indispensables en una economía moderna y cree que España, a la vista del gran interés de la industria, está en disposición de escoger los mejores CPD, los que aporten más beneficios con el mejor impacto ambiental, y sin sufrir un incremento de las facturas eléctricas”, apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno cree que en ese aluvión de peticiones hay proyectos fantasma sin una iniciativa industrial real detrás o se trata de movimientos meramente especulativos, por eso pretende escoger los mejores.

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“En otros países, como Irlanda, Países Bajos o EEUU, el crecimiento desordenado de CPD ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad –en EEUU se auguran subidas del 70% hasta 2030 en grandes regiones–, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social, que está provocando moratorias a nuevas instalaciones y la pérdida del apoyo público por el coste político”, apunta el departamento dirigido por Aagesen. “El Gobierno quiere un desarrollo ordenado y eficiente de los mejores CPD y evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha producido en otros países”. De hecho, el ministerio apunta que entre las más de 600 alegaciones “un número muy relevante” (sin más precisiones) se corresponden con colectivos que lo que muestran son preocupaciones ambientales y sociales por el despliegue de las instalaciones digitales.