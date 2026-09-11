La compostelana Castrosua refuerza su cúpula con el nombramiento de Carlos Alberto Martín Castro en el comité de dirección

La estrategia comercial tendrá desde ahora presencia directa en el principal órgano ejecutivo de Grupo Castrosua. La compañía compostelana ha incorporado a su director comercial, Carlos Alberto Martín Castro, al comité de dirección, en el que participará sin abandonar sus funciones actuales.

El fabricante gallego busca reforzar con este nombramiento la coordinación entre sus diferentes áreas y afrontar sus próximos planes de crecimiento. La empresa destaca la experiencia de Martín Castro, su conocimiento interno de la organización y su visión del mercado.

El directivo asume la nueva responsabilidad en un momento marcado por la transformación del transporte colectivo, sometido a cambios tecnológicos y a nuevas exigencias relacionadas con la movilidad sostenible.

“Incorporarme al comité de dirección supone un paso más en mi compromiso con un proyecto que afronta esta nueva etapa con responsabilidad, ilusión y la confianza de seguir creciendo”, señala Martín Castro.

Un equipo de seis responsables

El comité de dirección está liderado por Beatriz Castro García y cuenta también con Javier Rodríguez Vilela, director general; Teresa Fernández Hombre, directora adjunta; Noelia Suárez López, directora de administración y finanzas; y Olaya Cea, directora técnica.

A ellos se suma ahora Carlos Alberto Martín Castro como responsable del área comercial. La composición del órgano reúne así las principales vertientes de la gestión de la compañía: dirección general, administración, finanzas, desarrollo técnico y actividad comercial.

“El equipo que conforma Grupo Castrosua es su principal fortaleza, y juntos queremos seguir construyendo el futuro del transporte colectivo”, afirma el nuevo miembro del comité de dirección.