Diecinueve granjas gallegas abren sus puertas para enseñar su modelo a otros agricultores
El Programa Cultiva ofrecerá formación práctica durante cinco, incluyendo una compensación de 110 euros diarios para facilitar la contratación de sustitutos durante la ausencia de los responsables
Aprender cómo funciona una explotación agraria sin quedarse únicamente con la teoría. Diecinueve granjas gallegas vinculadas al Sindicato Labrego Galego recibirán a agricultores y ganaderos de otros territorios para mostrarles directamente sus métodos de producción, gestión y comercialización dentro de una nueva edición del Programa Cultiva.
Las estancias comenzarán a partir de enero de 2027, tendrán una duración de cinco días y permitirán conocer explotaciones consideradas modélicas. La formación abordará cuestiones como la organización del trabajo, las nuevas técnicas productivas, la incorporación de tecnología, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal o la adaptación al cambio climático.
Entre las explotaciones anfitrionas se encuentran Casa Bértolo, en Friol; Ribeiregas, en Negueira de Muñiz; Horta do Cadaval, en Redondela; Hortasan, en Vedra; Granxas Lousada, en Irixoa; y los proyectos de María Osorio, en Becerreá, y MIMA, en Allariz.
También participan la Granxa de Gudín, en San Sadurniño; Ganadería Sabedelle, en Chantada; la explotación de Estefanía Jacinto Prados, en Begonte; Breogainas, en Trabada, y la de Iván Díaz Souto, en Vilalba, además de las restantes explotaciones incluidas en el programa.
La iniciativa pretende facilitar la transmisión de conocimientos entre profesionales que afrontan problemas similares, pero trabajan con cultivos, climas y sistemas de organización diferentes. Los participantes podrán observar los procesos diarios de las explotaciones y estudiar qué prácticas pueden trasladar después a sus propios negocios.
Formación sin abandonar la explotación
Las estancias serán gratuitas y el programa cubrirá el alojamiento, la manutención, los desplazamientos relacionados con la actividad y el seguro durante los cinco días de formación.
Uno de los principales obstáculos para participar en este tipo de iniciativas es la dificultad de dejar temporalmente una granja. Para reducir ese problema, Cultiva contempla una compensación de 110 euros diarios por gastos de sustitución, destinada a facilitar la contratación de una persona que atienda la explotación durante la ausencia de su responsable.
El Sindicato Labrego Galego aclara que esa cantidad no constituye un salario ni convierte la estancia en un trabajo remunerado. Se trata de una ayuda vinculada a una actividad formativa práctica.
El contenido dependerá de cada explotación anfitriona. Las personas participantes podrán aprender sobre agricultura regenerativa, producción ecológica, sistemas de riego, prevención de plagas, transformación de alimentos, venta directa, apicultura o diversificación de cultivos.
Cinco días para compartir experiencia
Las experiencias de ediciones anteriores muestran el carácter práctico del programa. Sara, agricultora de Zaragoza, se desplazó al Alcouve da Moura, en O Rosal, para profundizar en la agricultura regenerativa. Durante su estancia conoció el funcionamiento de los invernaderos, las herramientas empleadas, la gestión del suelo y la preparación de pedidos por internet.
Sergio, responsable de un proyecto de huerta ecológica en Trabada, participó como alumno en la explotación Tralaleira, en Allariz. Allí pudo comparar técnicas de plantación y sistemas de riego condicionados por las diferencias climáticas entre Ourense y A Mariña. La experiencia también le permitió descubrir cultivos como el melón de Galia y la sandía, que estudia incorporar a su propia huerta.
Tras participar como alumno, Sergio se plantea ahora convertir su explotación, Breogainas, en una de las granjas anfitrionas. El programa genera así un intercambio en dos direcciones: quienes reciben formación pueden terminar compartiendo más adelante sus propios conocimientos.
Cristina, productora asturiana de minikiwi, pasó por la Granxa de Gudín, en San Sadurniño, y por Ribeiregas, en Negueira de Muñiz. Eligió Galicia por sus similitudes climáticas con Asturias y pudo conocer tanto el trabajo en viveros y con ganado ovino como la elaboración de zumos, mermeladas y vinagres.
Por su parte, el apicultor Xabier, que desarrolla su actividad desde A Pontenova, realizó una estancia en MIMA, en Allariz. Además de acercarse al trabajo de la huerta y a su comercialización, profundizó en la lucha contra la varroa y la avispa velutina, dos de las principales amenazas para la apicultura.
“En una semana vas directamente a una granja que lleva años de ventaja”, resume Xabier. A su juicio, los conocimientos adquiridos durante esos días podrían exigir años de aprendizaje en solitario.
El Programa Cultiva busca convertir esa experiencia acumulada en una herramienta compartida. Para las explotaciones participantes, conocer otros modelos puede ayudar a evitar errores, introducir nuevos productos y encontrar vías de comercialización o diversificación sin partir de cero.
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