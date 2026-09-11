La fábrica de Ence en Pontevedra reduce su dependencia del río Lérez mediante el uso de agua depurada

El agua que hasta ahora terminaba en el emisario submarino de la depuradora de Os Praceres tiene desde este verano un segundo uso. Ence la somete a un tratamiento avanzado y la incorpora a su proceso industrial, una solución que permitió a la fábrica de Pontevedra mantener su actividad durante agosto y los primeros días de septiembre sin captar agua del río Lérez.

La compañía ha destinado más de 30 millones de euros a diferentes proyectos de innovación dirigidos a reducir su consumo y avanzar hacia lo que denomina “independencia hídrica”. La nueva instalación constituye la pieza principal de esa estrategia para afrontar los periodos en los que el río presenta un caudal reducido.

Según Ence, la planta pontevedresa es la primera fábrica del sector de la pasta de papel que regenera agua procedente de una depuradora urbana para utilizarla posteriormente en su actividad. La actuación se puso en marcha en agosto, después de que la empresa obtuviese los permisos necesarios a finales de julio.

El proyecto comenzó a prepararse entre marzo y abril ante la posibilidad de que el aumento de las temperaturas y la evolución de las lluvias redujesen la disponibilidad de agua durante el verano.

El presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, considera que la actuación supone un “hito histórico” para la industria gallega y española, al permitir que una instalación con un consumo elevado mantenga la producción durante una situación de escasez sin recurrir al Lérez.

Un sistema para los meses más críticos

La compañía advierte, sin embargo, de que la regeneración del agua presenta un coste operativo muy elevado. Por ese motivo, no contempla utilizarla de manera permanente, sino reservarla para episodios de sequía que puedan comprometer el abastecimiento.

“Es un sistema para emergencias y lo operaremos en años de sequía durante un mes, dos meses o tres meses. Pero durante el invierno, cuando hay agua de sobra, usaremos agua normal”, explicó De Colmenares.

El directivo asegura que la infraestructura es la mayor de España dentro de su categoría y que podría situarse entre las tres de mayor tamaño de Europa. Ence también estudiará la implantación de soluciones semejantes en otras fábricas del grupo ubicadas en zonas sometidas a presión hídrica.

Los más de 30 millones invertidos en garantizar el suministro durante las sequías no figuraban en las previsiones iniciales de la compañía. “Esto es un extra que nadie contaba con ello”, señaló su consejero delegado.

La Xunta plantea extender el modelo

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó las instalaciones y presentó el proyecto como “el mejor ejemplo para el resto de las industrias y para el resto de Galicia”.

Vázquez defendió la reutilización de aguas depuradas como una de las posibles respuestas a los problemas de disponibilidad, siempre que cada actuación resulte sostenible desde los puntos de vista económico, ambiental y social.

Según los cálculos expuestos por la Xunta, iniciativas de este tipo podrían permitir que diferentes industrias gallegas aprovechasen alrededor de cinco millones de metros cúbicos de agua regenerada procedente de estaciones depuradoras.

La propuesta adquiere relevancia ante la necesidad de reducir la presión sobre ríos y embalses durante los meses secos. Su extensión dependerá, no obstante, de la capacidad de cada industria para asumir el tratamiento y su coste de funcionamiento.

Los trabajadores reclaman el Plan Avanza

La visita de la conselleira coincidió con una concentración del comité de empresa de Ence. Los representantes de los trabajadores aprovecharon la jornada para exigir la ejecución de las actuaciones comprometidas dentro del Plan Avanza.

El comité sostiene que el proyecto hídrico debe acompañarse de otras inversiones destinadas a modernizar las instalaciones, mejorar su competitividad y garantizar la continuidad industrial de la fábrica.

“Si seguimos sin ejecutar las inversiones comprometidas, dejaremos de ser competitivos y estaremos abocados al cierre”, advirtió su presidente, Santiago Cerqueiro.