Ferrol apuesta por aprovechar su experiencia naval para liderar proyectos de hidrógeno en instalaciones marinas

El hidrógeno verde ha dejado atrás la etapa en la que bastaba con anunciar grandes proyectos. La tecnología entra ahora en una fase más exigente, marcada por los costes, la regulación y la necesidad de encontrar compradores. En ese nuevo escenario, Ferrol trata de aprovechar su experiencia naval, su puerto y su tejido industrial para posicionarse en actividades como la producción en el mar y los combustibles renovables para el transporte marítimo.

Más de 80 especialistas participaron este viernes en la quinta edición de H2Gal, una jornada organizada por el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) y la Xunta en el edificio CIS Tecnología y Diseño de Ferrol.

El encuentro reunió a representantes de empresas, organismos y centros tecnológicos para analizar la evolución del sector y las aplicaciones del hidrógeno en actividades difíciles de electrificar, como la industria pesada, determinados procesos que requieren temperaturas elevadas o el transporte marítimo.

El secretario general de Cluergal, Nonito Aneiros, destacó que Ferrol reúne experiencia industrial y naval, infraestructuras portuarias y conocimiento especializado. Estas capacidades, señaló, pueden situar a la comarca en una posición relevante en ámbitos como el hidrógeno producido en instalaciones marinas y los combustibles renovables destinados a los barcos.

De las expectativas a los proyectos viables

Aneiros advirtió de que el sector atraviesa una etapa de selección. Después de unos primeros años marcados por las expectativas y la presentación de numerosas iniciativas, los proyectos deben demostrar ahora que pueden funcionar desde los puntos de vista técnico, económico e industrial.

“Avanzarán las iniciativas con energía renovable, financiación y demanda industrial asegurada”, resumió. Galicia dispone, a su juicio, de recursos renovables, puertos estratégicos, tradición industrial y capacidades tecnológicas, pero necesita convertir esas ventajas en inversiones y proyectos reales.

El director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, coincidió en señalar el potencial de la comunidad. Defendió que el hidrógeno renovable debe consolidarse como una herramienta para reducir las emisiones en los sectores donde la electrificación directa no resulte viable.

Entre las ventajas gallegas citó los recursos eólicos e hidráulicos, la posición geográfica y la existencia de un ecosistema industrial con capacidad tecnológica. “Galicia quiere ensayar la economía del hidrógeno”, afirmó.

Fernández Vila reclamó un marco normativo ágil que aporte seguridad a las inversiones y pidió la participación de las universidades, los centros tecnológicos y las empresas para que el valor añadido generado por los proyectos permanezca en Galicia.

El representante de la Xunta comparó esta oportunidad con el desarrollo de la energía eólica. “Fuimos pioneros hace décadas y hoy volvemos a estar en la casilla de salida de una carrera industrial decisiva”, señaló.

El desfase entre producción y consumo

En la jornada participaron representantes de Univergy, DigHy, Navantia, Neuwalme, Tecnalia, CTAG, ITG y Plocan, entre otras entidades. Los asistentes abordaron la evolución tecnológica, normativa y comercial del sector durante 2026.

El director de Desarrollo de la División de Hidrógeno de Univergy Solar, Julio Hidalgo, consideró que comienzan a observarse las primeras señales de consolidación después del auge inicial. Ramón Illari, director general de Neuwalme Group, destacó que ya existen proyectos industriales ejecutados que incorporan tecnologías asociadas al hidrógeno renovable.

Frente a esas perspectivas, el cofundador y consejero delegado de DigHy, Brais Armiño, alertó del posible desequilibrio entre las obligaciones de consumo y la capacidad productiva. Según sus cálculos, España se dirige a producir menos de un tercio del hidrógeno que deberá consumir por imperativo legal.

“Las empresas pagarán penalizaciones muy altas si no cumplen. La oportunidad de mercado es inmensa y holgada en márgenes”, sostuvo. Su diagnóstico apunta a uno de los principales retos del sector: garantizar suficiente producción para atender una demanda impulsada en parte por las exigencias de descarbonización.

El Instituto Tecnológico de Galicia presentó las líneas de trabajo de Power2X, una unidad mixta de investigación desarrollada con Naturgy para validar soluciones que permitan reducir las emisiones industriales.

Por último, el responsable del proyecto H2Verde de Plocan, Alejandro Romero, señaló que esta tecnología puede desempeñar un papel especialmente relevante en nichos vinculados con la economía azul y en sistemas aislados. El desarrollo de esos usos específicos, y no únicamente la construcción de grandes plantas, aparece así como una de las vías para convertir las expectativas alrededor del hidrógeno en actividad industrial.