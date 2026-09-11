La firma gallega Adolfo Domínguez lleva su laboratorio del color a la pasarela de Madrid

El color de una prenda parece una elección sencilla, pero detrás de cada tono intervienen la luz, los materiales y la manera en la que los percibe quien los observa. Adolfo Domínguez ha convertido esa relación en el punto de partida de Croma, su nueva colección para la temporada primavera-verano de 2027, que presentará el próximo lunes, 14 de septiembre, en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

La compañía gallega participará en la jornada inaugural de la cita madrileña con un desfile programado para las 16.00 horas en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, cerca de Matadero Madrid. La presentación servirá como escaparate para una propuesta que estudia el color desde una perspectiva científica, creativa y emocional.

La colección incluye vestidos, camisas y faldas construidos a partir de pañuelos, así como composiciones geométricas y bordados con lentejuelas inspirados en los caleidoscopios. También incorpora un estampado fotográfico de grandes dimensiones que recupera los colores asociados a diferentes objetos industriales.

Entre las siluetas principales aparecen los vestidos de cintura caída y los pantalones vaqueros inspirados en la moda de comienzos de este siglo. La propuesta se completa con bolsos escultóricos, deportivas translúcidas y gorros elaborados con rafia y lino.

La firma ha empleado tejidos ligeros como la organza, el tafetán, el popelín y la gasa. La paleta combina colores naturales con tonos lima, mandarina y oliva, además de conceder protagonismo al rojo y al amarillo.

De la ciencia al diseño

Croma nació en Ágora, el laboratorio creativo desde el que parten las colecciones de la marca. En esta ocasión, el equipo comenzó el proceso con una pregunta: qué es realmente el color.

Los diseñadores participaron en un taller de tintes naturales para experimentar con fibras y pigmentos y observar cómo cada material modifica la luz. La formación se amplió con una sesión especializada en colorimetría y moda, organizada dentro de la Cátedra I+AD en Calidad e Innovación Textil que mantienen Adolfo Domínguez y la Universitat Politècnica de Catalunya.

Profesores de Ingeniería Textil se desplazaron a las instalaciones de la compañía en Ourense para abordar la medición y percepción del color, su aplicación al diseño y la influencia de los tejidos sobre la funcionalidad y la respuesta emocional que generan las prendas.

“En Adolfo Domínguez todas las colecciones empiezan a partir del color. En Croma nos propusimos ahondar más sobre el color en sí mismo”, explica la directora de Diseño, Tiziana Domínguez. La creadora señala que el equipo estudió sus propiedades científicas y partió de la idea de que el color es el resultado de la luz que incide sobre los objetos. “Esta colección es una propuesta que nace de la experimentación y de la curiosidad”, resume.

Seis aperturas y presencia en 54 países

La presentación llega en el año en el que Adolfo Domínguez celebra su 50 aniversario y continúa ampliando su presencia comercial. Entre enero y septiembre, la compañía ha abierto seis tiendas en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana; Asunción, en Paraguay; Lima, en Perú; Cuenca, en Ecuador; Braga, en Portugal, y Santa Cruz de Tenerife.

La expansión muestra el peso que América Latina conserva dentro de la estrategia internacional de la empresa, al concentrar cuatro de las seis incorporaciones. Portugal y España completan las aperturas realizadas durante los primeros nueve meses del año.

Según los datos del último ejercicio facilitados por la compañía, Adolfo Domínguez dispone de 379 puntos de venta en 54 países y alcanza una facturación de 139 millones de euros. El mercado internacional aporta el 43,4 % de sus ventas y registró un crecimiento del 9 %.

El desfile de Madrid reúne así las dos vertientes sobre las que la firma busca sostener su evolución: una identidad creativa reconocible y una red comercial con una presencia exterior cada vez mayor.