La formación agraria gana alumnos en Galicia y se acerca a la paridad

El relevo generacional constituye uno de los principales desafíos del campo gallego, pero cada vez más personas buscan prepararse para trabajar en él. Los centros públicos especializados de Galicia comienzan el curso con 614 estudiantes, un 10 % más que el año anterior, según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural.

La conselleira, María José Gómez, presentó las cifras durante una visita al Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo. La titular de Medio Rural atribuyó el incremento a la creciente demanda de estudios relacionados con la agricultura y la ganadería y a la ampliación de la oferta académica.

María José Gómez, en el CFEA Pedro Murias de Ribadeo / cedida

Estos centros forman a futuros trabajadores del medio rural en ámbitos como la producción agrícola, el cuidado del ganado, la sanidad animal o la floristería. La Xunta considera que su actividad puede favorecer la incorporación de jóvenes, mejorar la cualificación profesional y facilitar la continuidad de las explotaciones.

La evolución de las matrículas también muestra un aumento de la presencia femenina en actividades tradicionalmente masculinizadas. Cerca de la mitad del alumnado de los CFEA son mujeres. En Pedro Murias representan el 50 %, mientras que en los centros de Guísamo y Sergude ya son mayoría.

Ribadeo concentra el mayor crecimiento

El CFEA Pedro Murias comienza el curso 2026-2027 con 52 alumnos, lo que supone un incremento del 73 % respecto al anterior. Es el centro que registra el mayor crecimiento de Galicia.

Buena parte de este avance se explica por el estreno del ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, que cuenta con 22 matriculados. Esta nueva titulación concentra más del 40 % de todo el alumnado del centro ribadense.

La formación prepara a sus estudiantes para trabajar en la gestión ganadera, la cría de animales, la prevención de enfermedades y el apoyo a los profesionales veterinarios. Se trata de conocimientos ligados tanto al funcionamiento de las explotaciones como a la mejora de su productividad y del bienestar animal.

La Xunta también ha reforzado los servicios de Pedro Murias con la reapertura, durante el curso pasado, de una residencia con 21 plazas. El alojamiento busca facilitar la asistencia de estudiantes procedentes de otros municipios y reducir el coste y el tiempo de los desplazamientos diarios.

Nuevas opciones especializadas

La oferta de los centros agrarios se ha ampliado además con un curso de especialización en Floristería y Arte Floral en Guísamo y con el aumento de plazas en la FP Dual intensiva de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal de Sergude.

Este modelo combina la formación académica con la actividad práctica en empresas o explotaciones, lo que permite al alumnado conocer los procesos de trabajo antes de terminar sus estudios y facilita a las compañías la incorporación de profesionales especializados.

Medio Rural sostiene que el crecimiento de las matrículas consolida la tendencia ascendente de los últimos años. El reto será que ese interés se traduzca posteriormente en empleo, nuevas explotaciones y continuidad para unos negocios agrarios necesitados de profesionales y relevo generacional.