La Fórmula 1 cambia la forma de viajar: Madrid se convierte en destino de miles de visitantes que llegan por una experiencia y no solo por turismo

La carrera empieza mucho antes de que los monoplazas se pongan en marcha. En Madrid, la Fórmula 1 ya ha salido del circuito y ha empezado a transformar la ciudad. Durante esta semana, el ambiente del Gran Premio de España llegará a distintos puntos de la región con simuladores, coches históricos, actividades familiares, música y pantallas gigantes para acercar el mundo del motor a quienes no estarán en las gradas de Madring.

La imagen refleja un cambio más profundo en la forma de viajar. La Fórmula 1 ya no es únicamente una competición deportiva, sino una experiencia capaz de movilizar visitantes, activar sectores económicos y convertir durante unos días una ciudad entera en un escaparate internacional. "Estamos viendo una evolución en las motivaciones de viaje. Tradicionalmente, el punto de partida era elegir un destino y después decidir qué hacer una vez allí. Ahora esa lógica convive cada vez más con otra en la que una experiencia concreta, ya sea una competición deportiva, un concierto, un festival o una cita cultural, es la que determina dónde y cuándo viajar", explica Miguel Ángel Hernández, director de alianzas estratégicas en la empresa global de tecnología de viajes HBX Group, a El Periódico de España.

Es el auge del llamado turismo de experiencias, un fenómeno en el que el viajero no siempre empieza preguntándose dónde quiere ir, sino qué quiere vivir. Después llega el destino.

Cuando el evento se convierte en el motivo del viaje

Durante años, el esquema turístico fue sencillo: elegir una ciudad, reservar alojamiento y después buscar actividades. Ahora, cada vez más desplazamientos nacen de una motivación concreta: asistir a un Gran Premio, ver un concierto, acudir a un festival o formar parte de un acontecimiento único. La Fórmula 1 es uno de los mejores ejemplos. Su calendario internacional moviliza aficionados entre países y ciudades, convirtiendo cada carrera en un punto de encuentro global. "El evento funciona como detonante del viaje. El reto para el destino es conseguir que, una vez allí, ese visitante descubra todo lo demás que puede ofrecerle la ciudad y que la experiencia no termine cuando acaba el evento", señala Hernández.

Turistas en la Plaza Mayor, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Javier Sánchez

Ese nuevo turista no llega únicamente para ocupar una grada. Organiza una estancia completa alrededor de la cita: alojamiento, restauración, transporte, ocio y actividades complementarias. "La principal diferencia está en la motivación. No hablamos necesariamente de un perfil determinado por su edad o nacionalidad, sino de una forma distinta de decidir el viaje. Para este viajero hay algo que quiere vivir y está dispuesto a desplazarse para hacerlo", explica.

Madrid, ante la oportunidad de convertirse en una ciudad-evento

La llegada de la Fórmula 1 sitúa a Madrid en el mapa de ciudades que han construido parte de su atractivo internacional alrededor de grandes acontecimientos, como ocurre con Mónaco, Monza o Abu Dabi. Pero la capital parte con la ventaja de que el Gran Premio llega a una ciudad con una oferta turística consolidada. Gastronomía, cultura, compras, ocio y una amplia planta hotelera permiten que la experiencia vaya mucho más allá de la competición. "Madrid tiene una ventaja importante: el evento se incorpora a una ciudad que ya cuenta con una oferta turística muy consolidada", apunta Hernández. La clave, explica, está en integrar estas grandes citas dentro de la propuesta global del destino. No se trata solo de atraer visitantes durante un fin de semana, sino de conseguir que esa primera visita se convierta en una relación más larga con la ciudad. "El gran reto es transformar esa visibilidad puntual en interés turístico a más largo plazo", añade.

El valor de un gran evento deportivo no se mide únicamente en las entradas vendidas. Su impacto se reparte por toda la economía turística de la ciudad. Un visitante necesita alojamiento, se desplaza por la ciudad, come en restaurantes, realiza compras y puede aprovechar su estancia para visitar museos o descubrir nuevas propuestas de ocio. De hecho, Los preparativos y la propia celebración de la carrera favorecerán la creación de 8.850 puestos de trabajo y permitirán recaudar 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales. La suma de esos 467 millones de euros supone el 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la región en el año 2023. "Su impacto se extiende mucho más allá del lugar en el que se celebra el evento. Un visitante necesita alojamiento, se desplaza por la ciudad, come en restaurantes y puede aprovechar el viaje para ir de compras, visitar museos o disfrutar de otras propuestas de ocio", explica el responsable de HBX Group.

Unos turistas pasean por la Plaza Mayor de Madrid. / Archivo

Además, alrededor de una cita internacional de esta dimensión se movilizan equipos, profesionales, medios de comunicación, patrocinadores y proveedores. Para una ciudad, el reto está en conseguir que esa llegada de visitantes se traduzca en actividad para todo el ecosistema turístico.

Un visitante con fechas marcadas y una experiencia por construir

La Fórmula 1 tiene una característica diferencial respecto a otros tipos de turismo: el viajero llega con una fecha concreta marcada en el calendario. "El aficionado sabe dónde tiene que estar y en qué momento. A partir de ahí organiza el alojamiento, el transporte y el resto de su estancia", explica Hernández. Ese comportamiento modifica también la planificación de hoteles y empresas turísticas, que deben prepararse para una demanda extraordinaria concentrada en pocos días. "La principal diferencia es que hablamos de una demanda extraordinaria concentrada en unas fechas conocidas de antemano. Eso ofrece capacidad de anticipación, pero también exige mucha planificación", señala. El desafío está en dimensionar correctamente la oferta y aprovechar la oportunidad para que parte de esa actividad se prolongue más allá del evento.

Más allá del impacto económico inmediato, los grandes acontecimientos funcionan también como una poderosa herramienta de proyección exterior. Durante unos días, Madrid estará presente en conversaciones internacionales, retransmisiones, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. "Los grandes eventos funcionan también como escaparates internacionales. Durante unos días, la ciudad anfitriona recibe una enorme exposición y llega a públicos que quizá no estaban pensando activamente en ella como próximo destino", explica Hernández. La Fórmula 1 puede convertirse así en una puerta de entrada para nuevos visitantes que descubran una ciudad más allá del circuito.

Una tendencia que ha llegado para quedarse

La Fórmula 1 es solo un ejemplo de una transformación más amplia del turismo. Los grandes acontecimientos deportivos, culturales y de ocio están ganando peso como motores de movilidad internacional. Pero no significa que desaparezca el turismo tradicional. La evolución, según el experto, pasa por la convivencia de ambos modelos. "Seguiremos viajando porque queremos conocer Madrid, Roma o París, pero convivirá cada vez más con viajes que nacen porque queremos asistir a una carrera, ver a un artista, disfrutar de un festival o presenciar una final deportiva", explica Hernández. La conclusión es clara. Hoy las ciudades no solo se eligen por lo que tienen, sino por lo que hacen sentir a quienes las visitan. Madrid afronta con la Fórmula 1 una oportunidad para convertirse no solo en un destino al que viajar, sino en un lugar donde ocurren experiencias que hacen que miles de personas quieran estar allí.

Fuente: El Periódico de España