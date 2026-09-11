Televés se prepara para el salto de la TDT al 4K que comenzará en noviembre

La televisión que llega a los hogares a través de la antena comenzará a ofrecer una imagen de mayor calidad. Televés se prepara para acompañar este cambio con equipos destinados a recibir, distribuir y comprobar la nueva señal, además de información dirigida a profesionales y usuarios.

El primer paso se dará el próximo 5 de noviembre, cuando el múltiplex estatal RGE2 empiece a emitir en Ultra Alta Definición, conocida como UHD o 4K. En términos sencillos, un múltiplex es el espacio de la TDT a través del que se transmiten varios canales de televisión.

El cambio forma parte del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado mediante el Real Decreto 250/2025. La migración permitirá emitir imágenes con una resolución superior y aprovechar mejor el espacio disponible para transmitir la señal.

La empresa compostelana valora positivamente el inicio de esta etapa, pero considera necesario que se desarrolle de manera ordenada y con explicaciones claras para los ciudadanos.

Qué tendrán que hacer los espectadores

Para acceder a las nuevas emisiones será necesario resintonizar el televisor, es decir, volver a buscar los canales desde el menú del aparato. Televés presenta este proceso como una operación sencilla, aunque también recuerda que los receptores deberán estar preparados para la nueva tecnología.

La transición empleará el estándar DVB-T2 y el sistema de compresión HEVC. Son los recursos técnicos que permiten enviar imágenes de mayor calidad ocupando menos espacio. Para el espectador, lo importante será comprobar si su televisor puede recibir esa señal.

En los edificios con antenas colectivas también podría ser necesario revisar la instalación. La compañía ha habilitado un espacio informativo para explicar el calendario, los requisitos de los receptores y las posibles implicaciones para viviendas y comunidades de propietarios.

Una oportunidad para el sector

El proceso abre una nueva etapa de actividad para fabricantes e instaladores de telecomunicaciones. Televés dispone de sistemas para la recepción y distribución de la señal, así como de equipos profesionales que permiten comprobar si las emisiones llegan correctamente a los edificios.

La empresa defiende que la coordinación entre administraciones, canales de televisión, operadores de red, fabricantes e instaladores será fundamental para evitar problemas y conseguir que la implantación se realice de forma homogénea.

La migración del RGE2 será únicamente el comienzo del avance de la TDT hacia el 4K en España. Televés sostiene que la mejora permitirá reforzar la televisión radiodifundida como una alternativa gratuita, abierta y accesible frente al crecimiento de las plataformas de pago.