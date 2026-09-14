La bombona de butano sube casi un 5 % y roza los 19 euros desde este martes
La nueva tarifa de 18,84 euros por envase responde a la evolución del mercado internacional y al encarecimiento del transporte, según la resolución publicada en el BOE
Europa Press
Un nuevo gasto se suma desde este martes al presupuesto de los hogares. La bombona de butano costará como máximo 18,84 euros, un 4,96 % más que hasta ahora, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La revisión afecta a los envases de gases licuados del petróleo de entre 8 y 20 kilogramos, entre ellos la tradicional bombona utilizada especialmente en viviendas que carecen de conexión a la red de gas natural.
El incremento responde principalmente a la subida del 8,24 % en la cotización de las materias primas y al encarecimiento del 10,27 % de los fletes, es decir, del transporte. La evolución del euro frente al dólar también se incorpora al cálculo, según la información facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La nueva tarifa tiene en cuenta, además, la reducción temporal del Impuesto sobre Hidrocarburos establecida desde el 1 de septiembre. Sin esta medida fiscal y sin el límite aplicado a las revisiones, el precio habría alcanzado los 18,89 euros.
Un precio regulado y revisado cada dos meses
A diferencia de otros productos energéticos, el precio de la bombona tradicional no está liberalizado. La Administración fija su importe máximo y lo revisa cada dos meses, el tercer martes del mes.
Para calcularlo se consideran el coste internacional del propano y el butano, el transporte, el cambio entre el euro y el dólar, los gastos de comercialización y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Las variaciones están limitadas a un máximo del 5 %, tanto al alza como a la baja. La parte que no pueda trasladarse inmediatamente al precio queda pendiente para revisiones posteriores. En esta ocasión se genera una pequeña cantidad por recuperar en los próximos ajustes de la tarifa.
El butano continúa siendo una alternativa al gas natural en zonas sin acceso a la red, aunque su utilización retrocede. Durante 2025 se consumieron en España 57 millones de envases de diferentes capacidades. Desde 2021, la demanda de gas licuado envasado ha disminuido más de un 12 %.
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