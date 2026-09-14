La castaña híbrida gana terreno en Galicia y busca su sitio en el mercado

Galicia es tierra de castaños y alrededor de ellos pivota un sector que es líder a nivel nacional. La comunidad es la principal región productora y exportadora del país: más de la mitad de las castañas que se producen en España salen de Galicia, unos 20 millones de kilos al año más allá del autoconsumo, y las empresas que las transforman compiten a nivel internacional. La superficie dedicada al castaño ronda las 50.000 hectáreas y, junto a las plantaciones de castaña tradicional (la sativa, que cuenta con diferentes variedades en todo el territorio gallego), conviven cada vez más plantaciones de castaña híbrida. Es la que procede de cruces entre castaño europeo y asiático, desarrollados con el objetivo de esquivar enfermedades muy dañinas para estos árboles. Y es que ofrecen una alta resistencia a la tinta, una infección letal que seca y mata los castaños, y también son más fuertes frente a la avispilla o el chancro.

Fruto de esa mayor resiliencia, la castaña híbrida ha ido ganando terreno allí donde el castaño europeo ya no es viable por el mal de la tinta, que se ceba con las variedades autóctonas. Aunque hay plantaciones de híbrida en las cuatro provincias gallegas, la mayoría se concentran en A Coruña y Pontevedra, al verse la franja atlántica más afectada por ese pseudohongo, especialmente en zonas bajas y húmedas. "A maioría das plantacións novas na Galicia occidental son de híbrida". Quien constata la expansión de esta especie es Pablo Ares, un productor de Moraña que forma parte de la Agrupación de productores de Castaña Híbrida Premium del Noroeste (Casprenor), una entidad de nueva creación nacida hace menos de un año para poner en valor esta castaña, tratar de abrir hueco en el mercado y lograr el mejor precio posible. Ya supera la veintena de productores y tiene las puertas abiertas a todo aquel que quiera sumarse.

Dos modelos productivos para contextos distintos: "Sativa e híbrido no son enemigos"

Desde esta agrupación dejan claro que no quieren desplazar ni sustituir al castaño tradicional, sino que defienden la convivencia de ambos modelos productivos: «Sativa e híbrido no son enemigos, son respuestas distintas a contextos distintos». Lo que intentan transmitir es que ambas alternativas son necesarias para que Galicia mantenga músculo y siga siendo un referente en el sector. Para eso, cuantos más castaños, mejor. "Sin híbridos, en muchas comarcas no habría castañas", dicen.

Demostración de recogida mecanizada de castaña en Finca Capeáns en A Baña / Mónica Nieto

Sus características: entre la realidad y las "falsas" creencias

Sin ánimo de entrar en rivalidad alguna, desde Casprenor tratan de aplacar recelos y creencias "falsas" sobre la castaña híbrida. Destacan que no son organismos modificados genéticamente sino clones surgidos de la investigación para hacer frente a una necesidad real. Niegan que tenga de por sí peor sabor que la sativa y aseguran que este depende del suelo, el manejo o el momento de recolección. Destacan, además, que los clones modernos ofrecen castañas híbridas que "pelan igual o mejor que muchas sativas comerciales". Niegan que no sean aptas para una producción intensiva o industrial. Y afirman que los híbridos no son una moda reciente: "No estamos en fase experimental, sino en fase de consolidación técnica".

Los productores agrupados en Casprenor tienen plantaciones consderadas medianas y grandes, de hasta 10 hectáreas, jóvenes (con una media de entre cinco y ocho años) y profesionalizadas. En la actualidad trabajan con dos variedades: Bouche de Bétizac y 90044 (la conocida como Maruxa, de producción directa, sin necesidad de injerto). "Combinan sabor dulce, gran calibre, excelente pelabilidad y mayor resistencia frente a enfermedades", sostienen.

La castaña más madrugadora va al mercado en fresco

Otra de sus características es que es una castaña temprana. Ya están en plena recolección. Este año se ha adelantado entre 10 y 15 días por la meteorología, como ha ocurrido con otros cultivos. "Teríamos que empezar polo 15 de setembro e xa imos na metade da campaña", señala Pablo Ares. Representa, por lo tanto, la primera producción que llega al mercado y ya puede verse en algunas superficies comerciales. Amparada por el consejo regulador de la agricultura ecológica (Craega), va destinada al mercado en fresco. El precio que percibe el productor parte de unos 2 euros el kilo por la híbrida "boa". Al respecto, llaman a los productores a asegurarse de que las variedades que tienen plantadas son las que creen tener.

Los productores de esta castaña híbrida luchan por su reconocimiento, por ganar presencia en el mercado y lograr la máxima rentabilidad posible en un escenario en el que solo la autóctona puede acogerse a la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia y la industria está "acostumada e adaptada" a la castaña tradicional. "É todo moi incipiente", explica Pablo Ares, que apunta al reto de conseguir que se apueste por esta especie más allá del campo y lograr una acreditación para ella.

Un demostración de recolección mecanizada en una finca en A Baña

Esta agrupación reunió este domingo en el concello de A Baña a cerca de medio centenar de productores y personas interesadas en esta especie en una jornada técnica a pie de campo que incluyó visitas a diferentes plantaciones. Una de ellas fue Finca Capeáns, en el límite entre los concellos de Negreira y A Baña. Allí, Suso Capeáns Gómez tiene 2,5 hectáreas sembradas con castaños, en su mayoría de la variedad 90044.

Tiene árboles con 8 y 9 años y está inmerso en la que es su primera recogida. Estima que recolectará entre 8.000 y 10.000 kilos de castaña, lo que supone más de 4.000 kilos por hectárea. Cada kilo puede llevar unas 40 o 50 castañas. "A partir do sexto ano, a producción pode multiplicarse por dous ou incluso por tres", señaló Suso, que compartió su experiencia.

Además, los asistentes presenciaron sobre el terreno una exhibición de recogida mecanizada de castaña, con una máquina capaz de recolectar 400 kilos por hora. Durante la jornada también vieron una instalación de riego por goteo y conocieron el pastoreo extensivo como vía para mantener las plantaciones.