El coste medio de un piso de 80 metros en Santiago supera ya los 850 euros mensuales

Encontrar una vivienda de alquiler en Santiago supone afrontar una factura cada vez mayor. El precio medio alcanzó en agosto los 10,70 euros por metro cuadrado al mes, lo que eleva hasta los 856 euros el coste estimado de un piso de 80 metros cuadrados, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La cifra representa una subida interanual del 4,6 %. Una vivienda de esas dimensiones costaba hace un año alrededor de 818 euros mensuales, por lo que el encarecimiento ronda los 38 euros al mes y los 452 euros al año.

El cálculo permite trasladar el precio por metro cuadrado a cantidades más reconocibles. Un piso de 70 metros se situaría en unos 749 euros mensuales, mientras que uno de 90 metros alcanzaría los 963 euros. Son estimaciones obtenidas a partir del valor medio de los anuncios, por lo que la renta final puede variar dependiendo del barrio, el estado del inmueble y sus características.

Pese al avance anual, los precios de oferta bajaron un 1 % durante agosto. El descenso mensual introduce una pausa, pero todavía no permite hablar de un cambio de tendencia, especialmente en un mercado condicionado por la elevada demanda y la limitada disponibilidad de vivienda.

Santiago se mantiene como la tercera capital gallega más cara para alquilar, solo por detrás de Vigo, con 12,28 euros por metro cuadrado, y A Coruña, con 12,01 euros. En el extremo contrario se encuentran Ourense, con 8,32 euros, y Lugo, con 8,68.

El precio compostelano supera además la media de Galicia, situada en 10,39 euros por metro cuadrado, y el promedio de la provincia de A Coruña, de 10,56 euros. En el conjunto de la comunidad, el alquiler se encareció un 5,1 % durante el último año, aunque descendió un 1,5 % respecto a julio.

Primeros datos tras la declaración de zona tensionada

El resultado de agosto coincide con el primer mes después de la entrada en vigor de la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. Esta figura permite aplicar medidas para contener las rentas en determinados contratos y estará vigente inicialmente durante tres años.

Sin embargo, todavía es pronto para valorar sus efectos. La bajada mensual del 1 % no puede atribuirse directamente a la declaración, ya que corresponde a un único mes y puede estar condicionada por factores estacionales. También será necesario observar la evolución de la oferta y de los contratos realmente firmados.

La presión no se limita a Compostela. Los alquileres aumentaron en términos interanuales en 16 de los 17 municipios gallegos para los que Fotocasa dispone de datos comparables. Ribeira registró el mayor incremento, con un 38,8 %, seguida de Viveiro, Narón, Baiona y Vigo.

En la ciudad olívica, el precio acumula doce meses consecutivos de aumentos interanuales y avanzó un 16,1 % en agosto. Santiago presenta una evolución más moderada, pero mantiene un coste superior al promedio gallego y consolida su posición entre los mercados urbanos más caros de la comunidad.