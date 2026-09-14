Facenda duplica el valor de los inmuebles declarados en compraventas y herencias para elevar su recaudación

Cuando un contribuyente compra una vivienda o la hereda debe abonar al fisco el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto de Sucesiones y la cuantía que le corresponderá pagar dependerá del valor del inmueble. Pero la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) no siempre está conforme con la valoración económica que hacen los ciudadanos de estos bienes cuando liquidan los tributos correspondientes. El pasado año realizó 38.198 comprobaciones que terminaron disparando el valor declarado un 133 por ciento: un total de 908 millones de euros más.

Esto significa que si los ciudadanos pagaron impuestos por bienes que valoraron en solo 684 millones, tras la revisión de la Atriga la base imponible se elevó a 1.592 millones de euros y, por lo tanto, la tributación fue mayor, lo cual permitió a Facenda recaudar más, puesto que por esos 908 millones de euros no declarados también hubo que abonar los impuestos que correspondían.

¿Pero cómo se valoran los inmuebles? Hasta 2022 se utilizaba un sistema de cálculo basado en precios medios y coeficientes sobre el valor catastral, que generó muchas quejas y no estuvo exento de controversia. De hecho, el Tribunal Supremo llegó a tumbar el método utilizado por la Xunta para tasar estos bienes. Pero en los últimos cuatro años el valor de referencia lo fija la Dirección General del Catastro a partir de los precios de las compraventas formalizadas ante notario y las características catastrales de los inmuebles. La normativa establece además que no se debe superar el valor de mercado.

Este valor de referencia es el suelo fiscal, es decir, la base mínima sobre la que se debe tributar. Pero si la vivienda, por ejemplo, que está tasada en 180.000 euros se vende a 200.000 euros, se tomará esta última cifra para calcular los impuestos.

Cuando no hay valor de referencia

Sin embargo, no todos los inmuebles tienen asignado un valor de referencia y es ahí donde entran las discrepancias entre la tasación que hace el ciudadano y la Atriga. Los inspectores realizan comprobaciones anuales para las que usan el dictamen de peritos, gracias a lo cual se detectó un desfase de 908 millones de euros, una cuantía que incide directamente en la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones.

Las discrepancias en el valor de los inmuebles fueron notables si se comparan con las del año anterior. En 2024 la Atriga elevó solo un 25 por ciento la tasación realizada por los contribuyentes, pero en 2025 más que duplicó las cuantías declaradas.

En todo caso, si los ciudadanos no quieren llevarse el susto de que al final Facenda dispare el valor de sus bienes y les obligue a pagar más impuestos, pueden recurrir a la página web de la Atriga y solicitar con carácter previo a liquidar los tributos la tasación oficial de sus bienes. En 2025 hubo 27.200 contribuyentes que lo hicieron así.

Pero los inspectores de la Atriga no solo revisan el valor de los bienes inmuebles, sino también de las acciones y participaciones en empresas. En 2025 se realizaron casi 3.000 controles y elevaron un 15 por ciento la tasación que se tiene en cuenta también para el pago de impuestos.