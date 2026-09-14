La industria cárnica lleva a los sindicatos ante la Audiencia Nacional por el bloqueo del convenio que se aplica en Galicia: “Incumplen su deber de negociar de buena fe”

Las patronales cárnicas españolas ANICE, FECIC y AGEMCEX están decididas a llevar a las organizaciones sindicales ante la Audiencia Nacional por la situación de bloqueo en la negociación del convenio colectivo estatal del sector, de aplicación en Galicia. Estas tres entidades, que juntas suponen el 82% de la representación empresarial del sector, acusan a UGT-FICA, CCOO y la CIG de "incumplir el deber de negociar de buena fe". Ya han presentado ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) una papeleta de conciliación-mediación en materia de conflicto colectivo, como trámite previo a la presentación de una demanda ante la Audiencia Nacional.

Las organizaciones empresariales, que representan a firmas dedicadas al procesado y conservación de la carne (mataderos, salas de despiece, industrias de elaborados cárnicos, etc.), despliegan así las acciones que anunciaron la semana pasada ante la parálisis en la mesa negociadora. Sostienen que el conflicto no se plantea porque los sindicatos rechacen las propuestas de las patronales y mantengan sus reivindicaciones, sino por el modo de proceder de las centrales, a las que acusan de desidia. "Negociar lo obliga a aceptar las posiciones de la otra parte, pero sí exige analizarlas, responder a ellas y explorar alternativas que permitan buscar un posible acuerdo".

Contraponen la actitud de la parte empresarial, que aseguran que "ha analizado y respondido a las reivindicaciones a las reivindicaciones sindicales", con el comportamiento de la representación de los trabajadores: "No han entrada o negociar materialmente con la plataforma empresarial ni han dado respuesta a propuestas concretas", dicen, citando la creaciones del observatorio sectorial de salud laboral, absentismo y productividad o la reformulación y refuerzo de la comisión paritaria.

La propuesta de mejora salarial

Las patronales pone en valor su disposición a elevar sueldos. Destacan que, en la última reunión, mejoraron "en un 40%" su propuesta inicial para 2026, elevando del 2,5% al 3,5% la subida salarial. Para 2027 plantearon un aumento del 2,5% y para 2028, del 2%, con una cláusula de actualización salarial.

ANICE, FECIC y AGEMCEX reprochan a los sindicatos querer imponer sus condiciones. "El deber de negociar de buena fe no obliga a alcanzar un acuerdo, pero tampoco puede reducir la negociación colectiva a la aceptación de las reivindicaciones de una sola de las partes", esgrimen. Así, piden a UGT, CCOO y la CIG que se comprometan a "negociar efectivamente" las propuestas formuladas por la representación empresarial.

Un convenio que implica a 124.000 trabajadores

Las patronales mantienen la mano tendida para alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales y derechos que afectan a más de 124.000 trabajadores a través de este convenio. Abogan por preservarlos sin que ello comprometa la "competitividad y viabilidad" de las empresas. Y advierten que no aceptarán sin discusión las condiciones de la otra parte, ni siquiera bajo amenaza de huelga.