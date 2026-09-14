Préstamos de hasta un millón para pymes y autónomos gallegos: el plazo acaba el 30 de septiembre

Una inversión aplazada por falta de liquidez, la necesidad de reforzar el circulante o una deuda bancaria que conviene reestructurar todavía pueden encontrar financiación antes de que termine septiembre. Las pymes y los autónomos gallegos tienen hasta el día 30 para solicitar a través de Afigal las líneas habilitadas por el Igape para 2026.

El programa facilita el acceso a préstamos a largo plazo de entre 3.000 euros y un millón de euros. No se trata de subvenciones a fondo perdido, sino de operaciones financieras con condiciones bonificadas destinadas a facilitar el acceso al crédito.

Los fondos pueden emplearse para acometer inversiones productivas, cubrir necesidades de circulante estructural o pagar y reestructurar deudas contraídas con entidades financieras. Las líneas también buscan mejorar la capacidad de las empresas para presentar garantías ante terceros.

Una de sus principales ventajas es la bonificación de los gastos financieros durante los tres primeros años. Las condiciones contemplan tipos de interés de hasta el 1,8 % y una comisión de aval de hasta el 1,25 %, según la información difundida por la sociedad de garantía recíproca.

La tramitación a través de una entidad de este tipo permite respaldar la solicitud de la empresa ante el banco. El aval reduce el riesgo de la operación y puede facilitar que pequeños negocios con dificultades para aportar garantías propias accedan a financiación a largo plazo.

Más de 178 millones canalizados en cinco años

Afigal ha canalizado durante los últimos cinco años más de 178 millones de euros mediante las líneas del Instituto Galego de Promoción Económica. En ese periodo respaldó 1.567 proyectos empresariales en Galicia.

Las operaciones permitieron financiar inversiones, reforzar la actividad de los negocios y mejorar su estructura financiera. La entidad cuenta con casi 13.500 socios entre pequeñas empresas, emprendedores y trabajadores por cuenta propia, principalmente de las provincias de A Coruña y Lugo.

Afigal acumula más de cuatro décadas de actividad como sociedad de garantía recíproca. Entre sus funciones se encuentran la negociación de líneas financieras, la concesión de avales y el asesoramiento a empresas para acceder al crédito en condiciones preferentes.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.