La revolución que prepara la moda gallega: IA, talleres y un nuevo hub para competir con París, Londres y Nueva York

El textil gallego mueve ficha para no perder el paso en el tablero global. El Clúster Textil Moda de Galicia (Cointega) presentó este lunes en A Coruña la hoja de ruta con la que busca blindar la competitividad de toda la cadena de valor —desde la aguja y el hilo hasta los despachos de diseño— apoyándose en tres palancas clave: la inteligencia artificial, el impulso al capital semilla y la sostenibilidad.

Con el borrador del primer plan director del sector listo para este mismo mes de septiembre, el Clúster está también a punto de cerrar el lanzamiento de un innovador hub tecnológico. Para su concepción, los promotores han analizado modelos de referentes internacionales en capitales de la moda como París, Nueva York o Londres, adaptándolos a las fortalezas de un sector que aspira a consolidarse como faro y polo de atracción de talento. “Queremos ampliar nuestra base, con gente de la tierra y también de fuera”, defendió durante la presentación Javier Guerra, presidente de Cointega y exconselleiro. Las empresas del sector en Galicia, según apuntó, compiten en un mundo global y necesitan adaptarse a las nuevas condiciones, ensalzó Guerra, tras destacar el apoyo a las empresas como agente que dinamice el sector para poner a Galicia como referente.

«Queremos ampliar nuestra base, con gente de la tierra y también de fuera» Javier Guerra — Presidente del Clúster Textil-Moda de Galicia

Esta transformación encontrará uno de sus grandes escaparates el próximo 3 de noviembre en Santiago con la celebración de la jornada Hilos de Futuro, impulsada por una entidad que ya agrupa a 70 empresas del tejido industrial gallego.

Blindar el "saber hacer" local frente a la deslocalización

Más allá de la digitalización, la estrategia de Cointega pone el acento en la urgencia de aplicar “medidas correctoras” ante los desequilibrios actuales del mercado, marcados por la concentración empresarial y la fuga de la producción fuera de nuestras fronteras. "Compiten en un mundo global y necesitan adaptarse a las nuevas condiciones, ensalzó Guerra, tras destacar el apoyo del Clúster a las empresas como agente que dinamice el sector para poner a Galicia como "referente" en el textil y la moda.

Para José Antonio Conde, vicepresidente del Clúster y CEO de Alba Conde, el reto pasa por proteger la sólida base artesanal e industrial de la comunidad. “Galicia tiene una importante base de talleres; no debemos perder el saber hacer. La concentración ha llevado a producir en el Tercer Mundo y queremos que Galicia siga siendo nicho de mercado y referencia”, advirtió, abriendo además el debate sobre la necesidad de estimular el nacimiento de nuevas iniciativas empresariales mediante capital semilla.

«La concentración ha llevado a producir en el Tercer Mundo; no debemos perder el saber hacer» José Antonio Conde — Vicepresidente del Clúster Textil-Moda de Galicia

En paralelo, el sector afronta la irrupción de la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como una herramienta de optimización que ya interviene en el diseño tridimensional, la logística y los procesos productivos. Eso sí, con matices: “Se está implantando en el diseño, pero debe hacerse con control, no podemos perder la creatividad”, reivindicó Conde antes de comenzar la jornada sobre el plan director del sector.

Las claves de la nueva estrategia

El plan impulsado en colaboración con la Xunta se estructura “de abajo hacia arriba”, destacó el vicepresidente de Cointega, escuchando de primera mano las necesidades reales de pymes y grandes firmas para competir en un entorno hiperglobalizado.

Los ejes principales de esta transformación pasan por ese plan director que está en su recta final. Se trata de una hoja de ruta integral para coordinar el crecimiento, la sostenibilidad y la relocalización industrial de cara a los próximos años. Uno de los ejes claves es la creación de un hub de innovación que tendrá como objetivo captar talento, impulsar proyectos empresariales y favorecer el crecimiento de las compañías del sector. “Ya está prácticamente elaborado, pendiente del visto bueno de la Administración”, destacó Javier Guerra.

En cuanto al mapa de capacidades, se busca hacer un diagnóstico exhaustivo del sector para perfilar fortalezas operativas y potenciar sinergias comerciales.

Fruto de las jornadas sectoriales y la formación el próximo 3 de noviembre se celebrará la jornada Hilos de Futuro, diseñado para despertar vocaciones, captar talento y capacitar a los profesionales ante los nuevos estándares del mercado. “Será un gran encuentro para reivindicar la atención del mundo textil en Galicia; será el primero de muchas jornadas de reflexión anual”, destacó Guerra.

En cuanto a la IA y tecnologías exponenciales, el sector apuesta por el uso de herramientas avanzadas para optimizar la cadena de suministro, mejorar la eficiencia y modernizar la gestión logística sin desvirtuar la autoría creativa. Pero desde el Clúster apelan al control para no perder la creatividad.

Con este impulso al sector, el Clúster se propone que Galicia siga su voluntad de que siga cosiendo su futuro desde la vanguardia, combinando la tradición de su legado textil con las exigencias de la economía digital y sostenible.

Fuente: La Opinión A Coruña