La vendimia de Rías Baixas supera los 45.8 millones de kilos en su campaña más temprana de la historia

La vendimia de Rías Baixas comenzó este año cuando agosto todavía no había alcanzado su ecuador y avanza ahora hacia su tramo final con un volumen próximo al de toda la campaña anterior. Las bodegas de la denominación de origen han recogido hasta el momento 45.803.000 kilos de uva, una cifra provisional que confirma tanto la precocidad como la dimensión de la cosecha de 2026.

El dato se encuentra apenas 1,7 millones de kilos por debajo de los 47.512.786 kilos contabilizados al cierre de 2025. La recogida todavía continúa, por lo que la producción definitiva no se conocerá hasta que finalicen los trabajos en las cinco subzonas amparadas.

Racimo de uva Rías Baixas / ECG

La campaña comenzó el 13 de agosto en Vedra, dentro de Ribeira do Ulla, con la recogida de uva destinada a vinos base para espumosos y otras elaboraciones. Pocos días después se incorporaron bodegas de O Rosal, Condado do Tea y O Salnés. Se trata, según el consejo regulador, de la vendimia más madrugadora de su historia.

Tras una interrupción durante la semana del 24 de agosto, la mejora de las condiciones meteorológicas permitió retomar los trabajos de forma tranquila, ordenada y selectiva. La recogida se encuentra centrada principalmente en las variedades blancas, mientras que las tintas, con un ciclo de maduración más largo, llegarán después.

La denominación ha movilizado a 26 auditores y veedores para controlar el origen y la calidad de la uva que entra en las bodegas. El director técnico de Rías Baixas, Agustín Lago, destaca el buen estado higiénico y sanitario del fruto, además de unos niveles adecuados de graduación alcohólica y acidez.

“La uva tiene una gran calidad”, señala Lago, quien considera que el desarrollo de la campaña y el volumen recogido hasta ahora permiten mantener las previsiones iniciales.

El calor de agosto aceleró la maduración

La precocidad de la cosecha se explica por un ciclo vitícola marcado por temperaturas elevadas y una distribución irregular de las lluvias. El invierno fue cálido y muy húmedo, mientras que la primavera resultó muy cálida y especialmente seca. Junio fue extremadamente caluroso y con pocas precipitaciones.

El calor registrado durante agosto favoreció la maduración de las uvas y adelantó el inicio de la recogida. La tasa media de brotación alcanzó el 90,3 %, ligeramente por encima de la campaña pasada, mientras que el índice de fertilidad se mantuvo en 2,3 racimos por yema brotada.

Las pérdidas de producción se sitúan de media en el 10,6 %, frente al 5,5 % del año pasado. Las principales causas fueron el corrimiento de la flor, las heladas, el granizo, el viento y la aparición de plagas o enfermedades. Pese a estas incidencias, el consejo regulador considera que las mermas no comprometen las previsiones generales.

Toda la vendimia de Rías Baixas se realiza manualmente, una característica que exige concentrar numerosos trabajadores durante las semanas de mayor actividad. Las uvas deben trasladarse además en cajas de plástico alimentario con una capacidad inferior a 30 kilos para evitar daños y conservar su calidad hasta la llegada a la bodega.

La campaña cuenta con 178 bodegas inscritas, 17 más que las 161 elaboradoras registradas en 2025. La denominación reúne actualmente 5.057 hectáreas de viñedo atendidas por 4.864 viticultores.

Con buena parte de las variedades blancas ya en las bodegas y las tintas todavía pendientes, Rías Baixas encara la recta final de una campaña excepcional por su calendario. El resultado definitivo determinará si la vendimia más temprana de su historia consigue también superar el volumen alcanzado el año pasado.