Citexgal pone al textil gallego ante el reto de producir y consumir de forma más circular

La Xunta viene de poner en marcha Citexgal, un nuevo espacio de colaboración público-privada abierto a toda la cadena de valor del textil gallego para impulsar la circularidad del sector y facilitar la adaptación del sector a los cambios regulatorios europeos, sobre todo, en lo que tiene que ver con sostenibilidad.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió durante la primera reunión del ente que el reto no pasa únicamente por mejorar el reciclaje cuando la ropa ya se ha convertido en residuo, si no de tomar una iniciativa que atienda a toda la cadena de valor. «No se trata de reciclar más sino también de producir y de consumir mejor», señaló.

La Xunta quiere así incidir directamente en la prevención en origen, alargando la vida útil de las prendas mediante el ecodiseño, una mayor durabilidad, la reparación y la reutilización. «La mejor forma de lograrlo será siempre evitar que los productos textiles, como la ropa o el calzado, se conviertan en residuos», apuntó Vázquez.

En Galicia se generan cada año entre 75.000 y 80.000 toneladas de residuos textiles y alrededor de un 7% todavía se deposita mezclado en los contenedores de basura, lo que dificulta su separación y gestión posterior.

El proceso afecta además a un sector estratégico para la economía gallega. Según los datos del IGAPE citados por la conselleira, las exportaciones de textil y moda superan los 7.900 millones de euros anuales.

La regulación, el principal reto

La adaptación a las nuevas obligaciones será uno de los ejes de Citexgal. El 81% de las empresas participantes señala que los nuevos requisitos normativos y regulatorios como su principal preocupación. Para abordar estos retos se crearán cuatro grupos de trabajo sobre adaptación reglamentaria y competitividad, producto sostenible, circularidad y residuos, e innovación.

Citexgal pretende conectar a empresas productoras con gestores de residuos y otros agentes de la cadena de valor. La idea es compartir experiencias, detectar obstáculos técnicos, económicos o normativos y facilitar proyectos conjuntos.

«Este es un espacio útil para compartir conocimiento y experiencias. Este es un espacio útil para detectar necesidades reales de las empresas. Este es un espacio útil para identificar barreras técnicas, económicas y normativas», defendió Vázquez.

La iniciativa contempla webinarios y actividades divulgativas sobre el nuevo marco regulatorio. Sus responsables remarcaron que el objetivo no es crear una dinámica de reuniones sin resultados, sino generar soluciones y conocimiento compartido.

La puesta en marcha de Citexgal coincide con la obligación de los ayuntamientos de implantar la recogida separada de residuos textiles. La Xunta trabaja para mejorar esta recogida, así como la capacidad de clasificación y tratamiento de esta fracción.

Entre estas actuaciones figura la nueva planta pública de clasificación textil de Cerceda, independiente de Citexgal, que está previsto que entre en funcionamiento este otoño y tendrá capacidad para tratar hasta 24.000 toneladas.

La conselleira ha defendido que la mejora de la gestión debe acompañarse de cambios en las fases anteriores de la cadena. El propósito es que las prendas tengan una vida útil más larga, puedan repararse y reutilizarse y, cuando finalmente se conviertan en residuos, puedan gestionarse de forma más eficiente.