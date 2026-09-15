El encarecimiento de los carburantes dispara la inflación en Galicia a casi el 5%, la segunda más alta de toda España

A Galicia le sientan especialmente mal los episodios inflacionistas. La Xunta lo recoge habitualmente en el informe económico que acompaña cada proyecto de cuentas anuales y el director xeral de Orzamentos insistió en esa misma idea en su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlamento la pasada semana. Cualquier empuje de los precios de la energía «se traslada con mayor intensidad», reconoció Arturo López Iglesias, porque la dispersión poblacional acarrea «un mayor desplazamiento por carretera» e incide en la logística. «Un patrón histórico pendular», resumió, con una «amplificación temporal» en momentos de shock y «más favorable» cuando amaina la tormenta.

Las múltiples consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y el estrangulamiento del comercio internacional del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz colocan la cotización del barril de Brent por encima de los 100 dólares. Se lleva semanas notando en el coste de los combustibles, a pesar de la entrada en vigor desde el 1 de septiembre del descuento del Gobierno de 20 céntimos por litro en el gasóleo y de 10 euros en la gasolina. El intenso encarecimiento de ambos es la principal razón de que la inflación vuelva a dar un buen golpe al bolsillo de los gallegos con un alza del 4,8% en agosto.

Se trata del segundo mayor incremento del país, solo por detrás de Cantabria (5,1%) y medio punto superior al avance del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el conjunto del país, el 4,3%. Es también el ascenso más intenso en los últimos tres años y medio, desde principios de 2023, según el balance publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y su homólogo en la comunidad, el IGE, que pronostica que la escalada siga adelante y la inflación aquí alcance el 5,3% este septiembre.

Los productos energéticos en general subieron el 18,1% en Galicia el mes pasado, aunque en el caso concreto de los carburantes se dispararon el 22,7%. Los precios de la electricidad, el gas y el resto de combustibles habituales de los hogares crecieron el 12,5%. El presupuesto doméstico se resienten también por el intenso repunte del 11,9% en el suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda.

La alimentación

Tras la ligera tregua de julio, cuando la cesta de la compra menguó al 2,8%, ahora se coloca otra vez en el 3%. Destacan las alzas de la carne de vacuno (15,6%), huevos (13,5%), pescado (7,9%), crustáceos, moluscos y conservas (6,3%), frutas frescas (6,2%) y aceites y grasas (4,1%). El aceite de oliva se encareció el 3,4%. El coste del azúcar bajó el 7,8%; el 2,8% el de frutas en conservas y frutos secos; el 1,7% menguaron los preparados de legumbres y hortalizas; el 1,2% las patatas; y el 0,2% la leche. Agua mineral, refrescos y zumos arrojan una caída del 1,7%.

Los precios en la moda de hombre retrocedieron el 2,2%; el 3% en las prendas de mujer; y el 5,7% en la de niño y bebé, coincidiendo con la preparación para la vuelta a las aulas. En plena temporada alta del verano, los hoteles gallegos incrementaron sus tarifas el 9,8%. Los servicios de comidas y bebidas lo hicieron el 4,3%. Los paquetes turísticos, en cambio, se abarataron el 5,4%.