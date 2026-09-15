El Gobierno aprueba destinar 54,6 millones para mejorar los aeropuertos de Ceuta y Melilla hasta 2031

Los aeropuertos de Ceuta y Melilla afrontarán durante los próximos cinco años un nuevo paquete de inversiones para mejorar sus instalaciones y adaptar sus infraestructuras a las necesidades de seguridad, operativa y servicio. El nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031 contempla una inversión conjunta de 54,6 millones de euros en ambas ciudades autónomas: 45 millones para el aeropuerto de Melilla y otros 9,6 millones para el helipuerto de Ceuta.

Las actuaciones forman parte del nuevo ciclo inversor de Aena, que movilizará cerca de 13.000 millones de euros durante el quinquenio en el conjunto de la red española. De esa cantidad, 9.991 millones corresponden a inversión regulada incluida en el DORA, mientras que la inversión total prevista por Aena asciende a 12.888 millones.

El Gobierno ha planteado el nuevo DORA como la hoja de ruta para garantizar durante los próximos años la capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad de la red aeroportuaria. El documento parte de una previsión de 1.690 millones de pasajeros acumulados entre 2027 y 2031, con 329 millones de viajeros previstos para 2027 y 347 millones para 2031.

Mayor inversión en Melilla

La mayor parte de la inversión destinada a las dos ciudades autónomas corresponde a Melilla, con 45 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figura la adecuación del filtro de seguridad del edificio terminal, una intervención destinada a mejorar el funcionamiento de uno de los puntos clave del recorrido de los pasajeros.

El DORA contempla también la ampliación de la sala de embarque, además de otras actuaciones relacionadas con la infraestructura aeroportuaria y sus sistemas. El objetivo es mejorar las condiciones de funcionamiento de una instalación que en los últimos años ha registrado un crecimiento sostenido del tráfico.

De hecho, el aeropuerto de Melilla cerró 2025 con 532.485 pasajeros, un 4,8% más que en 2024, lo que supuso el mejor registro de su historia. Del total, 529.861 correspondieron a vuelos comerciales, un 5% más. El enlace con Málaga fue el más utilizado, con 245.177 pasajeros, seguido de la conexión con Madrid-Barajas, que registró 134.173 viajeros.

El incremento del tráfico explica en parte la necesidad de seguir adaptando unas instalaciones que tienen además un papel especialmente relevante para la conectividad de la ciudad autónoma con la Península.

9,6 millones para el helipuerto de Ceuta

En el caso de Ceuta, la inversión prevista asciende a 9,6 millones de euros y se concentrará en diferentes ámbitos del helipuerto. El programa incluye actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, mejoras en la terminal y trabajos relacionados con la seguridad y con los sistemas de información y comunicaciones.

La infraestructura ceutí tiene una particularidad respecto al resto de la red: no se trata de un aeropuerto convencional, sino de un helipuerto, y su función va mucho más allá del transporte de pasajeros. Aena destaca que fue construido precisamente para garantizar la accesibilidad aérea de la ciudad autónoma y facilitar una conexión rápida con la Península. Actualmente mantiene conexiones regulares con Málaga y Algeciras y también sirve de base para el servicio sanitario aéreo de Ceuta.

La relevancia de esta conexión también se refleja en sus cifras. El Helipuerto de Ceuta terminó 2025 con 87.310 pasajeros, un 8,2% más que el año anterior, y 7.716 operaciones. Aena calificó el ejercicio como histórico para la instalación.

La evolución ha continuado acompañando el crecimiento de la demanda: durante 2025 se alcanzaron además máximos mensuales de actividad, como los 8.127 pasajeros registrados en octubre, una cifra récord hasta ese momento.

Un plan de casi 13.000 millones

Las inversiones en Ceuta y Melilla se integran en un programa mucho mayor. Aena ha diseñado para el periodo 2027-2031 su mayor ciclo inversor de las últimas décadas, con actuaciones repartidas por los 46 aeropuertos y dos helipuertos de su red en España.

La inversión regulada prevista alcanza los 9.991 millones de euros y se dirige a áreas como terminales, campos de vuelo, seguridad, tecnologías de la información, digitalización, mantenimiento, sostenibilidad y adaptación a nuevos requisitos normativos.

La compañía calcula que por sus aeropuertos pasarán 1.690 millones de pasajeros durante los cinco años del DORA III. La previsión refleja una moderación respecto al fuerte crecimiento registrado tras la pandemia, aunque Aena advierte de que algunas de sus principales infraestructuras se acercan a sus límites de capacidad y necesitan nuevas inversiones para poder atender la demanda futura.

El nuevo documento también tendrá efecto sobre el modelo tarifario. La propuesta de Aena contempla que el ingreso máximo anual por pasajero pase de 10,52 euros en 2026 a 12,69 euros en 2031, con incrementos anuales que parten de 0,40 euros por pasajero y llegan a 0,47 euros al final del periodo.

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Para Ceuta y Melilla, por tanto, el nuevo DORA supone una inversión relativamente pequeña dentro del enorme volumen nacional, pero concentrada en infraestructuras esenciales para su conectividad. En un contexto de aumento del tráfico, las actuaciones previstas buscan mantener y mejorar unas instalaciones que cumplen una función estratégica para dos territorios cuya conexión aérea con la Península tiene un peso muy superior al que reflejan sus cifras absolutas de pasajeros.