El Sindicato Labrego Galego prepara movilizaciones si las industrias lácteas no mejoran los contratos

Las industrias lácteas tienen dos meses para presentar sus nuevas ofertas a las granjas gallegas, pero el Sindicato Labrego Galego (SLG) asegura que todavía no aprecia cambios. Si los próximos contratos mantienen los precios actuales, la organización pondrá en marcha un calendario de acciones e informará a los consumidores de las marcas que, a su juicio, están perjudicando a los productores.

El SLG lanzó la advertencia este martes durante una rueda de prensa celebrada en Santiago. Su secretaria general, María Ferreiro, calificó de “alarmante” la situación de unas explotaciones que afrontan simultáneamente la caída del precio de la leche, el incremento de los costes y las pérdidas ocasionadas por la sequía.

La organización sostiene que la renovación contractual del pasado abril supuso uno de los mayores golpes sufridos por el sector, con rebajas de entre seis y diez céntimos por litro. Algunas explotaciones llegaron a quedarse sin recogida, según denunció Ferreiro.

A mediados de septiembre, las industrias pretenden mantener las cantidades del periodo anterior, de acuerdo con la información trasladada por el sindicato. Para los ganaderos, congelar el precio mientras aumentan sus gastos equivale en la práctica a una nueva reducción de sus ingresos.

“Si tenemos otra bajada o no conseguimos una subida, la situación va a empeorar”, advirtió Manolo Villaverde, ganadero de Forcarei y responsable del sector lácteo del SLG.

La organización reclama el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a tener en cuenta los costes efectivos de producción. También pide a la Consellería do Medio Rural que elabore un índice propio que permita conocer cuánto cuesta producir leche en Galicia, una herramienta que, según señaló, ya existe en Andalucía y el País Vasco.

Ese indicador serviría como referencia para negociar los contratos y comprobar si las cantidades ofrecidas por las industrias cubren realmente los gastos de las explotaciones. El sindicato solicita además mesas de diálogo con presencia de todos los eslabones de la cadena.

La sequía dispara la compra de alimento

El encarecimiento del gasóleo y de las materias primas coincide con una fuerte reducción de las cosechas destinadas a alimentar al ganado. Villaverde describió la última sequía como la peor que recuerda y explicó que muchas granjas tendrán que comprar fuera los recursos que no pudieron producir en sus terrenos.

La falta de alimento propio puede reducir la producción y obligar a sacrificar animales. Eva Rodríguez, ganadera de Cesuras y vicesecretaria del área láctea del sindicato, auguró “un otoño muy oscuro” si no mejoran las condiciones económicas.

El SLG advierte de que esta situación puede acelerar el cierre de explotaciones y agravar la falta de relevo generacional. Según los datos aportados por la organización, Galicia concentra el 42 % de las granjas de leche de España, por lo que su desaparición tendría consecuencias económicas y sociales sobre numerosas comarcas rurales.

A los problemas financieros se suman los riesgos sanitarios relacionados con los cambios en el clima. Rodríguez reclamó más información sobre la evolución de la lengua azul por comarcas y cuestionó que se hayan ofrecido vacunas para el serotipo 4 cuando, según afirmó, los que están afectando a las explotaciones son el 3 y el 8.

El conflicto llegará este jueves al Parlamento de Galicia. María Ferreiro participará a las 12.00 horas en la comisión especial que estudia los factores que influyen en el precio de la leche y las dificultades para aplicar la normativa sobre contratación alimentaria. La comparecencia tendrá lugar en la sede del Parlamento, en la compostelana rúa do Hórreo.

La organización llevará allí su petición de un índice gallego de costes y la exigencia de que los nuevos contratos recuperen parte del valor perdido. Si no se produce una subida, el sindicato avanzará con las protestas y hará públicas las marcas que considere responsables de mantener la presión sobre las granjas.