La Xunta prioriza la fabricación en Galicia para los nuevos proyectos de defensa y tecnología aeroespacial

No bastará con presentar una tecnología innovadora. Las empresas que aspiren a participar en los grandes proyectos gallegos de seguridad, defensa y aeroespacio deberán demostrar también su capacidad para convertirla en actividad industrial dentro de la comunidad. La Xunta priorizará las propuestas que contemplen fabricar en Galicia y que dejen empleo, conocimiento e instalaciones productivas en el territorio.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este martes este criterio durante la presentación de los denominados Acuerdos de Asociación. La convocatoria, dotada con 40 millones de euros, permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre.

La Xunta moviliza 40 millones para fabricar tecnología de defensa en Galicia / cedida

El programa busca formar consorcios de empresas y socios tecnológicos para desarrollar soluciones destinadas a la seguridad, la defensa y el sector aeroespacial. Se centrará especialmente en las llamadas tecnologías duales, aquellas que pueden emplearse tanto en el ámbito civil como en el militar.

La principal novedad será el peso concedido a la fabricación en Galicia al seleccionar los proyectos. La intención de la Xunta es evitar que las inversiones se limiten a desarrollar prototipos o conocimiento sin generar posteriormente actividad productiva en la comunidad.

Lorenzana defendió que cada iniciativa debe facilitar la entrada de las empresas gallegas en nuevas cadenas de suministro, favorecer la colaboración con centros tecnológicos y ofrecer oportunidades laborales al talento especializado.

“Cada inversión debe dejar detrás capacidad productiva permanente, no solo un titular”, resumió la conselleira. El Gobierno gallego pretende que los fondos públicos ayuden a consolidar empresas, abran oportunidades a las pequeñas y medianas compañías y generen empleo cualificado.

Del naval y la automoción al sector aeroespacial

La convocatoria se dirige a un tejido empresarial que ya dispone de experiencia en actividades como el naval, la automoción, el metal, la electrónica, la logística, las tecnologías de la información o la fabricación avanzada.

La Xunta considera que esas capacidades pueden trasladarse a las nuevas cadenas industriales relacionadas con la defensa, la seguridad y el aeroespacio. El objetivo no consiste únicamente en atraer tecnología desarrollada fuera, sino en conseguir que una parte de su producción se realice en Galicia.

El procedimiento elegido es una Compra Pública Precomercial. Mediante este sistema, la Administración financia el desarrollo de soluciones innovadoras que todavía no están disponibles de forma general en el mercado. Las empresas seleccionadas deberán investigar, diseñar y probar las tecnologías antes de su posible explotación comercial.

Antes de preparar la convocatoria, la Xunta mantuvo un proceso de diálogo con 78 empresas del sector para conocer sus necesidades y determinar qué retos tecnológicos podían abordarse. Según Lorenzana, el programa se diseñó a partir de esas consultas y no exclusivamente desde la Administración.

Un plan que aspira a movilizar 900 millones

Los Acuerdos de Asociación constituyen la primera gran actuación del Programa Ecosistema, integrado en la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio.

El plan completo cuenta con 183 millones de euros de fondos públicos y aspira a movilizar hasta 900 millones de inversión pública y privada. La previsión de la Xunta es que contribuya a crear más de 500 empleos directos de alta cualificación y a desarrollar nuevas cadenas de valor alrededor de estos sectores.

Esta convocatoria se suma a las ayudas para inversiones en industria dual, al programa destinado a facilitar que las empresas gallegas obtengan las certificaciones necesarias para convertirse en proveedoras del sector de la defensa y a las iniciativas de formación de profesionales especializados.

La adjudicación determinará ahora qué proyectos reciben financiación y, sobre todo, cuáles pueden traducir el desarrollo tecnológico en producción estable dentro de Galicia.