Aagesen anuncia una inversión en redes eléctricas de 17.000 millones, 3.400 millones más de lo previsto

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles un aumento de la inversión en la red de transporte de 3.400 millones de euros sobre los 13.600 millones previstos con horizonte 2030.

La propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para los próximos cuatro años, publicada en audiencia pública en octubre del año pasado, estimaba unas inversiones totales de 13.590 millones de euros, frente a los 8.203 millones de euros de la planificación vigente (2021-2026). Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido aumentar esa cuantía después de analizar las alegaciones recibidas, principalmente de las comunidades autónomas, y de que el Gobierno permitiera aumentar el tope legal a la inversión de Red Eléctrica.

Hasta hace un mes, el límite a la inversión de Red Eléctrica era del 0,065% del PIB anual (unos 1.100 millones de euros si se calcula con el PIB de 2025), excluyendo el coste de las inversiones en interconexiones, pero el Ejecutivo decidió permitir a las compañías gastar un 62% más durante los próximos cinco años ante la enorme demanda de conexión a la red por parte de la industria, los centros de datos y las instalaciones de hidrógeno. En el caso de Red Eléctrica, este desbloqueo suponía unos 3.600 millones más de posible inversión en el quinquenio.

"Es la mayor inversión en redes eléctricas de este país, fruto de nuestra política energética", ha asegurado Aagesen. A diferencia de otras planificaciones anteriores, la demanda es la gran protagonista en esta ocasión, aglutinando el 41% de las propuestas recibidas, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%

En el nuevo texto, las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución han crecido un 52% con relación a la propuesta original, hasta alcanzar las 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta las 162. Igualmente, se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59.

También ha aumentado el número de subestaciones un 17%, hasta las 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas, que se eleva un 11% hasta los 6.706 kilómetros, a lo que se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta los 8.164 kilómetros.