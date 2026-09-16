Las patronales de Galicia y Canarias se alían ante el futuro reparto de fondos europeos

Galicia y Canarias están separadas por más de 1.500 kilómetros, pero sus empresas comparten problemas derivados de la distancia, la conectividad y los costes de la energía. Las patronales de ambos territorios han decidido unir fuerzas para llevar una posición común ante las administraciones y convertir esa colaboración en proyectos empresariales concretos.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) firmaron este miércoles en Santiago un convenio que da continuidad al primer encuentro bilateral celebrado en octubre de 2025.

Encuentro entre las patronales gallega y canaria celebrado este miércoles en la sede de la CEG / cedida

El acuerdo establece un marco permanente para diseñar actividades y proyectos dirigidos a mejorar la competitividad de las empresas. La cooperación abarcará la modernización de la gestión, la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y la defensa conjunta de intereses ante las instituciones autonómicas, estatales y europeas.

La visita supone el primer viaje institucional y empresarial a Galicia de una delegación de la patronal canaria. El grupo está encabezado por su presidente, Pedro Ortega, acompañado por los vicepresidentes José Cristóbal García y Juan Nicolás Ramírez.

La CEG organizó un programa de visitas a compañías gallegas del sector agroalimentario, entre ellas una conservera, una bodega y una granja láctea ecológica. El objetivo es conocer experiencias que puedan trasladarse a Canarias y detectar posibilidades de colaboración comercial o tecnológica.

Uno de los principales asuntos de la agenda es el Marco Financiero Plurianual europeo para 2028-2034, que determinará buena parte de las inversiones comunitarias de los próximos años. Las dos organizaciones temen que una mayor centralización reduzca la capacidad de las regiones para participar en la elección de políticas y proyectos.

La alianza busca reforzar su voz ante ese debate. “Cuando Galicia y Canarias coinciden en una reivindicación, nuestra voz es más fuerte”, sostuvo el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites.

La conectividad constituye otra preocupación compartida. La situación periférica de Galicia y la condición insular y ultraperiférica de Canarias encarecen el transporte de personas y mercancías. Ambas patronales consideran que disponer de buenas conexiones, redes logísticas eficientes y suficiente capacidad energética es una condición necesaria para competir.

Pedro Ortega defendió una agenda estable que permita presentar propuestas comunes sobre infraestructuras, energía, fondos europeos, litoral, absentismo laboral y simplificación administrativa. También destacó el potencial de actividades emergentes como la economía azul, ligada al aprovechamiento sostenible del mar.

Del sector lácteo a la economía azul

El convenio abre varias líneas de colaboración sectorial. Una de ellas se concentra en la industria agroalimentaria, donde ya se produjeron contactos relacionados con el sector lácteo. Las organizaciones quieren facilitar el intercambio de tecnología, experiencias y conocimiento, además de conectar directamente a empresas de los dos territorios.

La cooperación se extenderá al mar. Galicia y Canarias comparten intereses en materia pesquera, renovación de buques, relevo generacional y transición energética. También les preocupa el efecto que el comercio europeo de derechos de emisión puede tener sobre la competitividad de los puertos, especialmente en un territorio alejado como Canarias.

En materia de litoral, las patronales defienden que la protección ambiental debe ser compatible con la actividad económica. Reclaman normas estables y proporcionadas que ofrezcan seguridad jurídica a las empresas y se elaboren mediante el diálogo con los sectores afectados.

El turismo será otro de los ámbitos de trabajo. Canarias aporta la experiencia de una potencia turística consolidada, mientras Galicia ha desarrollado una oferta cada vez más amplia. Los retos comunes pasan por mejorar la formación, profesionalizar el sector, diversificar la oferta y avanzar hacia modelos más sostenibles.

La agenda incluye además la transición energética. Las dos organizaciones consideran imprescindible disponer de energía suficiente, segura y a precios asumibles. El almacenamiento, la eficiencia, la economía circular, la descarbonización y la eólica marina aparecen entre las posibles áreas de colaboración.

Las dificultades para encontrar trabajadores y garantizar el relevo generacional preocupan igualmente a las empresas de ambos territorios. A ello se suma el absentismo laboral por bajas médicas comunes, una cuestión sobre la que las patronales quieren articular propuestas conjuntas.

El convenio pretende que estas coincidencias no se queden en reuniones institucionales. La siguiente fase incluirá encuentros sectoriales, intercambio de buenas prácticas, colaboración en internacionalización y contactos directos entre compañías gallegas y canarias.

Vieites defendió que las organizaciones empresariales tienen la obligación de compartir conocimiento, anticiparse a los problemas y detectar oportunidades. El reto será ahora convertir una agenda muy amplia en resultados medibles para las empresas. La firma del convenio crea el marco; los proyectos que surjan de él determinarán su verdadero alcance.