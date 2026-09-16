La tercera edición de Energy Days reunirá en Santiago a los principales expertos del sector energético

El futuro de la energía no depende únicamente de producir más electricidad renovable. También exige encontrar la manera de almacenarla, adaptar las redes y ayudar a las empresas a reducir sus emisiones sin perder competitividad. Estos desafíos centrarán la tercera edición de Energy Days, que reunirá en Santiago a profesionales y empresas del sector energético nacional.

El encuentro se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el Edificio CINC de la Cidade da Cultura. Organizado por el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), contará con su programa más amplio y especializado hasta la fecha.

Uno de los asuntos con mayor presencia será el almacenamiento energético, que se abordará desde dos perspectivas. Una estará centrada en sus aplicaciones industriales y la otra analizará la hibridación y el almacenamiento a gran escala.

La programación también reservará una sesión específica a la descarbonización industrial. En ella se estudiarán posibles fórmulas para reducir las emisiones de las empresas y, al mismo tiempo, mantener o mejorar su competitividad.

«Esta tercera edición presenta su programa más amplio y especializado hasta la fecha», destaca el gerente de Cluergal, Oriol Sarmiento. El responsable explica que el foro busca facilitar el intercambio de ideas y la creación de colaboraciones entre los diferentes participantes.

Además de las ponencias, Energy Days dispondrá de una zona expositiva en la que se mostrarán avances y aplicaciones relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia energética, la movilidad eléctrica, la energía eólica y las nuevas tecnologías.

Redes eléctricas, inteligencia artificial y nuevos proyectos

La innovación en el sector eléctrico será otro de los grandes ejes del foro. El programa incluirá cuestiones como la mejora de las redes, la flexibilidad del sistema, la gestión de la demanda y la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas.

El emprendimiento contará con un espacio propio a través de Business Factory Energy, una iniciativa orientada a impulsar proyectos empresariales innovadores relacionados con la energía.

La última jornada estará dedicada principalmente al sector eólico. Además de Wind Galicia, se celebrará el Seminario de Industria Eólica, que presentará cuatro proyectos relacionados con la digitalización, la inteligencia artificial, la seguridad y la sostenibilidad de esta actividad.

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El programa se completará con los premios de la Noche de la Energía y con el seminario Mujeres STEM, que alcanza su quinta edición. Las personas y empresas interesadas en asistir ya pueden realizar su inscripción a través de la página de Energy Days.