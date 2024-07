Compartimos visión: Antonio Huertas y José Manuel Candela

Los dos empresarios desgranan en esta conversación las claves del liderazgo, la economía y el éxito empresarial, entre otras varias cuestiones. Antonio Huerta ha sido nombrado empresario del año.

Felicidades por ser nombrado empresario del año. ¿Qué significa para usted y para Mapfre recibir este prestigioso reconocimiento y cómo cree que impactará en la percepción de la compañía tanto a nivel nacional como internacional? Y, desde Banco Sabadell, ¿por qué se ha decidido otorgar este premio a Mapfre?

Antonio Huerta. Es un orgullo ser reconocido como empresario del año por el jurado de los Premios Sabadell- El periódico de España. Es un reconocimiento que recogí en nombre de todos los profesionales de la compañía. Somos más de 250.000 las personas que, a lo largo del planeta, estamos desempeñando la responsabilidad de cuidar a nuestros clientes y de lo que a ellos les importa. Los reconocimientos son importantes para cualquier marca, pero especialmente para empresas como nosotros que llevamos la excelencia en el servicio como uno de nuestros valores.

José Manuel Candela. Antonio Huertas encarna la figura de un empresario que representa de manera brillante los valores del mundo de la empresa, especialmente por su visión e innovación. En particular, su trayectoria y espíritu emprendedor sirve de inspiración a todos nosotros, por su capacidad para convertir ideas en negocios viables y exitosos. De hecho, gracias a su impulso Mapfre se ha convertido en un referente del sector asegurador en España y en muchos países en los que está presente. Además, más allá del apartado empresarial, Antonio Huertas se ha involucrado personalmente, en diversos proyectos sociales y educativos en Extremadura. Desde mi punto de vista, no tengo ninguna duda de que Antonio representa lo que se espera de un buen líder, y prueba de ello es que haya sido elegido como Mejor Empresario del Año.

Desde su perspectiva como líder en su sector, ¿cuáles han sido las estrategias clave que ha implementado para alcanzar el éxito y posicionar a la empresa como una de las principales aseguradoras? ¿Son valores que comparte Sabadell?

A. H. Son más de 90 años siendo fieles a nuestros principios y valores. Actuando siempre con solvencia, con integridad, con una vocación de servicio focalizada en los clientes, innovando siempre para mantener el liderazgo, y con un gran equipo de profesionales comprometidos con la compañía que en su día a día suman a hacer realidad nuestro propósito corporativo, que es cuidar a las personas y lo que a las personas les importa. Esta es la razón de ser de MAPFRE y lo que perciben y valoran nuestros clientes. Hacemos de nuestros valores, de nuestra misión y de nuestro propósito un relato de autenticidad que los clientes perciben cuando se relacionan con MAPFRE.

J. M. C. Efectivamente, los valores de Banco Sabadell son muy similares a los enumerados por Antonio Huertas y, posiblemente, coincidan también con los de cualquier otra empresa que haya logrado desarrollar trayectorias tan prolongadas como las de nuestras entidades: 90 años en el caso de MAPFRE, más de 140 años de trayectoria en el nuestro. El éxito No se alcanza sin estar centrado en todo momento en los clientes y esforzarse, como ha dicho Antonio, en lograr la máxima implicación de los equipos. En nuestro caso, desde el principio y también ahora, especializándonos en el sector de las empresas, en el que seguimos siendo líderes. En estos momentos, y sin renunciar a esta vocación de servicio a las empresas, hace ya mucho tiempo que prestamos nuestros servicios financieros dirigiéndonos a todo tipo de mercados. Durante los últimos años hemos puesto foco, de forma muy especial, en promover las finanzas sostenibles, modificando nuestras estructuras para contribuir en esta lucha tan importante para nuestro planeta y ayudando también a nuestros clientes a adaptarse a este nuevo entorno. Son dos de los ejes fundamentales sobre los que pivota nuestra estrategia.

En un sector tan competitivo, ¿qué papel juegan la innovación y la tecnología en la estrategia de su empresa? ¿Puede compartir algún proyecto o iniciativa tecnológica reciente que haya sido particularmente exitoso?

A. H. La tecnología, la innovación forman parte de la realidad de las empresas que aspiran o están en posiciones de liderazgo. Nosotros lo estamos en muchos de nuestros mercados, y esto no posible aplicando hoy las mismas soluciones del pasado. Es más, las empresas innovadoras estamos anticipando soluciones que nuestros clientes van a demandar más pronto que tarde. Tenemos, por ejemplo, más de 200 proyectos de I.A., incluso sobre Inteligencia Artificial Generativa, 90 de ellos ya en desarrollo que se están aplicando fundamentalmente a mejorar la experiencia al cliente. Pero también estamos en otras soluciones innovadoras para mejorar la predicción y el análisis de los riesgos desde el punto de vista del negocio e, incluso, estamos testando una herramienta que nace del intraemprendimiento, PREDICE, que permitirá alertar a nuestros clientes si en su zona se va a producir un fenómeno atmosférico relevante, a los efectos que puedan tomar decisiones informadas para reducir sus riesgos.

En este punto de la tecnología, en MAPFRE estamos convencidos de que será buena si se pone al servicio de las personas y ayuda a avanzar, a superar obstáculos y a reducir brechas de desigualdad. Es decir tiene que tener un sentido humanista y no al revés.

J. M. C. En el caso del banco son muchos los ejemplos que podríamos explicar. Desde el reciente lanzamiento de nuestra Cuenta Online, que está teniendo una gran acogida, hasta la puesta en marcha de Sabadell Digital, una unidad en la que se ha agrupado el talento digital del banco y que ha nacido con el objetivo de captar a los mejores profesionales de este sector, para liderar la banca del futuro.. Podríamos también recordar proyectos tan innovadores como BStartup y nuestra red de oficinas especialmente dedicadas a los emprendedores… En estos momentos se están trabajando algunos proyectos muy interesantes e innovadores en el campo de la Inteligencia Artificial, donde queremos mantener un papel de liderazgo.

Mapfre ha mostrado un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. ¿Qué iniciativas destacaría en estos ámbitos y cómo cree que contribuyen al éxito a largo plazo de la empresa?

A. H. Estamos realmente orgullosos de los resultados. A cierre de 2023, hemos cumplido con prácticamente el 100% de los objetivos de nuestro Plan de Sostenibilidad 2022-2024, una estrategia integrada en el negocio, con especial foco en las personas, con programas para mejorar la inclusión social, el empleo justo, el conocimiento financiero y la protección del seguro. De todos los logros conseguidos, destacaría haber incrementado las oportunidades laborales de las personas con discapacidad, con un 3,9% en la organización; que más del 42% de los puestos de responsabilidad están siendo desempeñados por mujeres, que hayamos cerrado la brecha salarial de género y que sigamos impulsando el acceso a los seguros a la población con menores ingresos en Latinoamérica.

La sostenibilidad ha estado siempre presente en la compañía, es parte de nuestro propósito. No hay duda de que estamos en un momento de progreso histórico en el que hemos dado grandes pasos, pero aún existen importantes brechas de desigualdad que impactan directamente en el bienestar de las personas, y con esta visión, trabajamos para seguir avanzando hacia un mejor modelo de sociedad que garantice a todos, sin exclusión, la igualdad de oportunidades. El seguro es uno de los principales pilares para el crecimiento económico.

J. M. C. La sostenibilidad ambiental es, en estos momentos, uno de los ejes principales de de nuestra estrategia. Tanto a nivel interno con la implementación de iniciativas eficientes con una óptica ambiental, como a nivel externo, , facilitando a nuestros clientes financiación en condiciones preferentes para proyectos que tengan este mismo objetivo. Banco Sabadell cuenta con un modelo de actuación recogido en “Sabadell Compromiso Sostenible”, que incluye nuestra visión de los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), alinea los objetivos de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y establece palancas de acción para transformar e impulsar prácticas sostenibles en todas las áreas de la compañía.

"El sector asegurador enfrenta numerosos retos, desde cambios regulatorios hasta la digitalización. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos y oportunidades y cómo planea abordarlos?"

A. H. Yo no hablaría solo de los retos del seguro. Nosotros somos una industria hace posible que otros sectores avancen porque gestionamos sus riesgos. Yo hablaría de cuatro retos globales que están sobre la mesa de todos y que deberíamos abordar en fórmulas de colaboración público-privada porque son cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad. En primer lugar, todo lo relacionado con el cambio climático y sus múltiples impactos que, para la industria aseguradora, es una doble preocupación. Por una parte la necesidad de volver a hacer predecible este tipo de siniestralidad, algo en lo que estamos avanzando gracias a las mejoras en modelización que permite la IA. Pero por la otra, estamos preocupados por los ciudadanos, porque sin una colaboración pública, grandes capas de población pueden quedarse sin cobertura frente a los riesgos de la naturaleza sencillamente porque no podrán pagarla. En segundo lugar, están los ciberriesgos, industrias del delito altamente profesionales que atacan todo tipo de instituciones, y que hacen urgente una repuesta coordinada mediante una gran alianza global. En tercer lugar, tenemos el envejecimiento general de la población que requiere de una adaptación general de las sociedades y de las economías que en algunas regiones del planeta, como Europa, ya es urgente acometer. Y en cuarto lugar está el propio uso de la tecnología, especialmente la I.A., que tiene que ponerse al servicio de las personas y, no al revés, con un enfoque ético que ayude a reducir las brechas de desigualdad en vez de agrandarlas, como parece que va a suceder en relación a todas las personas que se están quedando atrás.

J. M. C. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, poco más puedo añadir. Ya he hablado antes de nuestro compromiso con el medio ambiente, también hemos comentado que trabajamos en ambiciosos proyectos relacionados con la Inteligencia Artificial… lógicamente todo ello implica estar constantemente al día de las normas legales en vigor y de las nuevas que se vayan promulgando. Como evidentemente ya hacemos. Durante los últimos meses, en el banco estamos realizando una serie de conferencias con expertos del máximo nivel en el campo de la Inteligencia Artificial, destinadas a que todos los empleados se familiaricen con el nuevo escenario que está llegando y que lo va a cambiar todo. Conferencias que por cierto ponemos íntegras, y en vídeo, a disposición de todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Todos los expertos que han pasado por ellas vaticinan -como mínimo en Europa- un marco regulatorio muy estricto, que posiblemente nos ponga las cosas un poco más difíciles a las empresas pero que incrementarán las garantías que nos protegen a todos los ciudadanos. Habrá que adaptarse a las mismas. No me cabe duda de que lo conseguiremos.

"Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son sus principales objetivos y prioridades para Mapfre en los próximos cinco a diez años? ¿Qué legado espera dejar en la empresa y en la industria aseguradora en general? ¿Y en el sector bancario?

A. H. Sin duda alguna, vamos a seguir fortaleciendo los aspectos esenciales del grupo, en cuanto a transformación, servicio al cliente, gobernanza y compromiso social. Esos son nuestros pilares más robustos y donde todavía tenemos recorrido. Pero mi sueño es también reforzar el crecimiento y dejar atrás cuando antes una década llena de crisis, de sufrimiento y de problemas económicos y sociales. Estamos creciendo robustamente y eso va a consolidarse aún más con nuestro modelo de distribución y nuevas alianzas y socios que llegarán.

Pero también los altos directivos de MAPFRE adquirimos una enorme responsabilidad cuando recibimos el honor de desempeñar estas funciones, y es la de gestionar el cambio y preparar el relevo para cuando llegue el momento que, conforme a nuestros Estatutos, vayamos echándonos a un lado, y nunca más tarde de los 65 años. Los presidentes cambiamos, los equipos cambian, pero la esencia de MAPFRE tiene que continuar y ser transmitida a las generaciones siguientes y así se ha hecho desde el nacimiento de la compañía hace ya más de 90 años.

J. M. C. En estos momentos estamos enfocados en seguir avanzando y consolidar cada día más nuestro papel de entidad de referencia en España, donde una de cada dos pequeñas y medianas empresas (pymes) confía en nosotros. Y bajando al detalle, como ya hemos dicho, nuestro foco está puesto actualmente en contribuir a la lucha en defensa del medioambiente haciendo lo que nos corresponde a las entidades financieras, además de ser un facilitador de los flujos en la economía, canalizando recursos y manteniendo un rol esencial en nuestra sociedad.