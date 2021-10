¿Alianzas para ganar, que luego no pueden gobernar?

De repente la elección que para algunos se trataba de una encuesta para la estadística, desató un tsunami.

La Argentina que votó hace solo una semana cambió radicalmente el mapa de la política. Todas las diferencias que (se sabían) existían entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hicieron visibles casi morbosamente. Ese crack que fracturaba silenciosamente a los integrantes del Frente de Todos generó una nueva grieta dentro de la grieta. Algunos tratan de minimizar los costos (y sus consecuencias) y explicarlos como algo esperable en el marco de gobiernos de alianza. Y aquí vale hacer un análisis sobre cuándo y porqué se destruyó el bipartidismo en la Argentina.

Desde su constitución como Estado soberano, el país tuvo distintas corrientes de pensamiento hasta alcanzar la organización nacional, la sanción de sus leyes y la aparición de partidos políticos que reflejaban las necesidades locales y se motivaban en corrientes de pensamiento internacionales (fundamentalmente del socialismo europeo y los demócratas y republicanos estadounidenses) hasta la aparición a mediados del siglo pasado de Juan Perón. Allí se generó una especie de bipartidismo entre peronistas y radicales que (funcional en la historia de muchos países del mundo) se mantuvo en la Argentina hasta el año 2000 cuando fue necesario una alianza electoral para vencer el modelo que proponía Carlos Menem. A partir de esa experiencia comenzó una incesante búsqueda de alternativas por fuera de los (hasta entonces) partidos tradicionales. El radicalismo (que si bien siempre sostuvo los mismos principios rectores dentro de numerosas corrientes) se desangró y desmembró en mil pedazos. Y el peronismo que se sentía identificado con la “marcha peronista” que combatía al capital vio como uno de los suyos gobernaba la Argentina (durante 10 años) haciendo justamente lo opuesto. El gobierno de transición de Duhalde no alcanzó para eregir una figura convocante, sin embargo en 2002 (y con escaso apoyo) Néstor Kirchner convirtió el suyo en un proyecto nacional. Se trataba de una propuesta encontrada con la neoliberal. La Argentina peronista que había privatizado todas las empresas públicas ahora estatizaba y así empezaron a surgir (también dentro del peronismo) distintas vertientesque se contenían bajo el mismo paraguas aún con propuestas diametralmente opuestas.



Así surgieron agrupaciones, subagrupaciones, microagrupaciones y otros socios sueltos con intención de“partidarios”. Y proliferaron candidatos que no se sintieron representados (ni contenidos) por ninguna estructura. Desde entonces la Argentina se acostumbró a votar a distintos proyectos de alianzas electorales que luego no se sostienen como alianzas de gobierno. Se preparan para ganar una elección pero no para gobernar, y a la hora de ejercer el poder aparecen todas las diferencias que disimularon al momento de convocar los votos.

Cuando se oficializaron los números de la elección Primaria aparecieron discusiones que podrían saldarse puertas adentro de estructuras partidarias y no con todo un país mirando perplejo como naufragaba el matrimonio presidencial de los Fernández. La vicepresidente Cristina hizo pública una carta al presidente Alberto que lo puso entre la espada y la pared, luego que todos los ministros y funcionarios que le responden a la viuda de Kirchner presentaran su renuncia para presionar al presidente. Fueron cinco días de incertidumbre que motivaron entre la ciudadanía solo más descrédito y lo que es aún peor: hartazgo.

La grieta política que vive la Argentina se cimentó (en parte) en una frase adjudicada a Néstor Kirchner: “si no te gusta lo qué hay, armáte un partido político y ganá las elecciones”. Desde entonces cada elección tiene más papeletas que las que se pueden evaluar...

A diferencia del sistema parlamentario español, en la Argentina el ejercicio democrático es representativo, y la falta de partidos políticos consolidados hacen que los “sueltos” no encuentren cómo saldar sus diferencias y discusiones en el ejercicio institucional partidario. Situación que termina con socios coyunturales (como el presidente y la vicepresidente) discutiendo acciones de gestión en cadena nacional con transmisiones en vivo (y todo un país en vilo).

Esta semana, Fernández (el presidente) se vio obligado a cambiar la mitad de su gabinete de ministros, presionado por una situación que se tornaba insostenible con su vicepresidenta. Aún con más del 60% de imagen negativa en todo el país y escasa intención de voto (si fuera candidata), Cristina Fernández de Kirchner ostenta el poder real del gobierno en la Argentina.

Mientras tanto la oposición sienta las bases para no repetir el fracaso del gobierno de Macri, ampliando su base de sustento político. Alguno de sus dirigentes sostienen off the record que llegó el momento de preparar un proyecto de gobierno para llegar a 2023 (próxima elección presidencial) con una propuesta que no sólo le permita festejar como un logro terminar la gestión.