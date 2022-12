‘Avatar: El sentido del agua’, James cameron regresa a Pandora

Tras su llegada a los cines, en diciembre de 2009, Avatar atrajo a millones de espectadores en todo el mundo. La cinta cuenta la historia de Jake Sully, un exmarine que viaja a Pandora junto a científicos, militares y miembros de una empresa para explotar las reservas de un mineral raro en el planeta.

El equipo ha desarrollado un sistema de avatares mediante el que trasladan la consciencia humana a cuerpos híbridos de humanos y Na’vi, la población nativa. Al inicio Sully debe infiltrarse entre los Na’vi y conseguir información útil para expulsarlos, pero luego se une a ellos para defender Pandora de quienes lo llevaron allí en un principio.

En el guion, más allá de una historia de amor, amistad y rebeldía, Cameron abordó aspectos como la colonización y la conservación del medioambiente. “Mis fuentes fueron toda la historia de la migración de la civilización europea al nuevo mundo, ya sea ese nuevo mundo Australia, Nueva Zelanda, América del Sur o del Norte”, dijo Cameron a Variety en 2019. “Es un resumen del período colonial. Y, básicamente, una especie de conquista del nuevo mundo a expensas de todos los pueblos indígenas”.

Cameron aseguró que se trataba de una historia larga y sangrienta y que los espectadores podían ver las referencias. “Pero también es una película sobre el medioambiente y conecta con que los indígenas que quedan, especialmente en las salvas tropicales, son guardianes de la naturaleza. Nuestros guardianes de la sabiduría. Conocen la forma correcta en la que los seres humanos deben vivir en equilibrio con nuestro mundo natural”.

Entrada a entrada, Avatar fue subiendo puestos en la clasificación de las películas más taquilleras hasta que a finales de enero de 2010, se convirtió en el filme con mayor recaudación de la historia, por delante de Titanic, estrenada en 1997 y también dirigida por Cameron.

En julio de 2019, Avengers: Endgame le arrebató la corona, pero la vuelta de la cinta a los cines antes del estreno de la secuela la ha vuelto a colocar en lo más alto con, según Box Office Mojo, con 2.923 millones de dólares, frente a los 2.797 millones de la entrega de los superhéroes de Marvel.

La secuela regresa a Pandora años después del desenlace de la primera, cuando Sully y Neytiri, Na’vi de la que se enamora el exmarine, ya han formado una familia. “La historia es sobre la familia, sobre nuestras familias intentando permanecer unidas y hasta dónde llegamos para protegernos unos a otros y el lugar donde vivimos”, contó Sigourney Weaver a Variety el pasado septiembre. “Jake y Neytiri tienen una familia en esta película, se ven forzados a dejar su casa, salen y exploran las diferentes regiones de Pandora, incluso pasando bastante tiempo sobre el agua, alrededor del agua, en el agua”, contó el productor Jon Landau a la RNZ, la radio pública neozelandesa en 2020.

“Pienso, ¿por qué la gente recurre al entretenimiento hoy en día, más que nunca? Creo que para escapar; escapar del mundo en el que estamos, escapar de otras presiones que tienen en sus vidas”.

“Yo también soy padre de 5 hijos, así que queríamos entrar en las dinámicas de familia y las responsabilidades de tener hijos. Y a su vez mostrar la vida desde la perspectiva de esos hijos”, expone Cameron al respecto.

“LA CUARTA ES UNA BOMBA”. Weaver, que interpretó a la doctora Grace Augustine, fallecida en la primera entrega, vuelve en They Way of Water como Kiri, una hija, adolescente y adoptada, de la pareja. También repiten Zoe Saldaña como Neytiri y Sam Worthington como Sully. “Es emocionante; estresante”, dijo Saldaña a Entertainment Weekly. “También es una lección de humildad, ya sabes, la espera finalmente ha terminado. Y podemos compartir algo que amamos tanto con tantas personas que sabemos que también lo aman”.

The Way of Water es solo la primera parada de Cameron en su vuelta a Pandora. “La cuatro es una bomba”, dijo Cameron a Empire el pasado julio. “Espero poder llegar a hacerla. Pero depende de las fuerzas del mercado. La tercera está hecha, así que saldrá de todas maneras. Espero que lleguemos a poder hacer cuatro y cinco porque, en última instancia, es una gran historia”.

En realidad, el director sugiere que no siempre tuvo claro el regreso a Avatar. “Podría parecer obvio para todo el mundo: ‘Oh, ha hecho un montón de dinero, haz una secuela’. Pero Steven Spielberg no hizo una secuela de E.T.”, argumenta en favor de las historias cerradas. “Pero teníamos este reparto maravilloso, encontramos la manera de traer a Sigourney Weaver de vuelta pese a que su personaje muere en la primera película. También teníamos a esta magnífica familia de artistas, equipo y demás actores (...). Eso fue un gran incentivo para mí para volver y hacerlo de nuevo”, aclara.

Por el momento, los fans del mundo Na’vi tendrán que conformarse con The Way of Water, que llegó a los cines este fin de semana. Después se conocerá la reacción del público a la continuación de un fenómeno de masas. En 2010, en un foro surgido online a raíz de la película, distintos usuarios hablaban de experimentar melancolía y depresión después de ver la película.

“Cuando me desperté esta mañana después de ver Avatar por primera vez ayer, el mundo me parecía... gris”, escribió uno de ellos, según la nota que la CNN escribió al respecto. “Era como si toda mi vida, todo lo que había hecho y por lo que había trabajado, hubiera perdido su significado. Parece tan... sin sentido. Todavía no veo razón para seguir haciendo cosas en absoluto. Vivo en un mundo moribundo”.

El medio contactó por correo con el usuario y este relató que su desesperación hacía que quisiera escapar de la realidad y que su depresión tenía dos caras; estaba deprimido por querer estar en Pandora, pero también por lo que los humanos habían hecho al planeta.

La película será la primera de las cuatro secuelas que Cameron ha planificado para la saga. Tras el estreno de esta, las siguientes entregas de ‘Avatar’ llegarán a los cines en 2024, 2026 y 2028.