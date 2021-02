Barcelos, confluencia de atracciones

en barcelos confluyen diversas atracciones en un mismo espacio. De una parte la Torre de Menagem, enorme, verdadero y vibrante imán de la mirada ; en el “ Largo da Porta Nova “, casi enfrente, se yergue la iglesia das Cruzes, con planta octogonal, en que la arquitectura de ideas supera a la arquitectura de estilos. Un examen detenido nos rebela un acierto constructivo , contemplativo y sensorial. En el espacio inmediato varios bancos fundidos con el cerrado contribuyen a la conversación y al descanso .

Al otro lado una construcción exquisita, de pleno estilo joanino del siglo XVlll, da ambiente como de salón público y al aire libre : estamos en el “ Passeio dos Assentos”, realizado como una exquisitez labrada, y donde se alternan la belleza y la utilidad, acompañada de un jardín esmeradísimo en que las flores de temporada se alternan con mirtos y setos recortados . Finalmente, el Largo da Feira nos aguarda con un espacio único compuesto de innumerables árboles viejos (frondosos ) y nuevos (frescura y renovación ). O lo que es lo mismo : tradición y preocupación por mantener la espesura, necesaria para que los feriantes puedan exponer con buena sombra sus productos.

En este terreno se realiza todos los jueves del año la mayor feria del Minho. Dos elementos la distinguen, además : todo el suelo esta cubierto de adoquines ordenados y distribuídos con precisión y solidez, en sustitución de la primitiva tierra, y sin nada de asfalto, como desde luego hubiera sucedido en Galicia, en el peor gusto. El otro elemento es un complejo chafarís de pleno barroco portugués y cumplido funcionamiento : una preciosidad labrada. En verano cuando la luz tornasola el verde profundo este monumento le da al recinto ferial una verdad escenográfica de parque ancestral. La Torre posee su bibliografía propia : “ Nobiliario de Don Pedro Conde de Barcelos” (Ed. de Roma,1640 ; facsímil. “Bibliófilos Gallegos”. 1970.

A un lado se encuentra la iglesia benedictina de Nossa Senora do Terço. Cuenta con una monografía documentada del P. Manuel Avelino Ferreira (1.982 ) Por fuera la glesia y el convento presentan una apariencia austera, discreta, casi diríamos. Por dentro conserva todos los componentes de un edificio religioso del siglo XVll portugués : retablos de “estilo nacional”--denominación dada por Robert C. Smith en 1963--; abundantes azulejos en azul cobalto narran la vida de S. Benito; grandes lienzos inscritos con escenas bíblicas ocupan paredes y un púlpito plagado de adornos trabajados con oro resalta la actividad elocuente de la Oratoria : conmover, enseñar y deleitar. En cualquier momento se podría reutilizar. El interior de esta iglesia posee un culmen conceptual labrado tanto en imágenes como en palabras. Me refiero a las empresas. Tiene su paralelo en libro en las “Empresas Políticas “ ( Milán,1642 ) de Saavedra Fajardo. Empresa es lo que uno trata de emprender (en su vida ) por medio de un lema y una imagen que se interpretan recíprocamente uno a otra. Es la representación simbólica de una línea de conducta a seguir después de haber leído y haber entendido las imágenes y los conceptos (en frases cortas en latín). Es un concepto para los ojos. (Mario Praz. Estudios de Emblemática. E. Siruela. 1989). Dos paneles de azulejos están recubiertos de estas representaciones complejas que han querido desde siempre enseñarnos algo para nuestra correcta conducta. En otras palabras : son azulejos que dâo liçoes para que nuestra conducta no tenga desviaciones que después pudieran ser penalizadas. Traducir y descifrar estas ejecuciones es todo un gozo que conecta con la cultura dirigida del Barroco.

UN PALACIO CONVERTIDO EN MUSEO. El antiguo palacio de los Condes de Barcelos se convirtió en un Museo Arqueológico a cielo abierto exhibiendo piezas de alto interés .Entre ellas figura el llamado “Cruzeiro do Senhor do Galo “(Siglo XlV ), y que es la representación más antigua de la leyenda del galo de Barcelos. Pocas veces la leyenda y el mito estuvo tan unida a una materia gráfica real como es este cruceiro de Barcelos con diversos cuadros narrativos expícitos. Este museo reúne en diversas labras toda la épica y la gestas antiguas de la ciudad, y sus escudos en piedra recuerdan linajes desaparecidos con gloriosos pasado. Al conservar así el pasado patrimonial un grupo de eruditos supieron actualizar con aire romántico--y riguroso-- un aspecto del pasado y que hoy honra culturalmente a Barcelos.

LA FORTUNA DE UN DISEÑO. El gallo en tamaño gigante está disperso en varios rincones de Barcelos, y allí tiene su monumento. Es una repetición con variaciones; es una acumulación con diferencias que lo hacen único. Es una simpática referencia coloquial. Es una colección particular con cada pieza cuajada de vivencias. Es un acertado adorno cromático entre libros en una repisa. Pero también es un estupendo plato típico con todas sus posibles variedades. El soberbio gallo de espolones fuertes y plumas jaspeadas que brillan al sol campea en su corral. Da el sonido que inaugura la mañana. Controla los movimientos de las gallinas y es el causante, claro, de esa maravilla amarilla que son los pollitos. A lo largo de la Avenida da Liberdade, en realidad, un delicioso espacio peatonal lleno de bancos y flores, es donde se encuentran las terrazas y restaurantes donde tienen como especialidad, además del bacalao, el galo de Barcelos. Varias fachadas rococó restauradas hablan de un pasado florido. En el “ Museu de Olaria” se conservan en vitrinas diversos ensayos iniciales de lo que sería finalmente el gallo de Barcelos en los colores que lo conocemos : negro, azul y corazones o flores con diversos colores. Más que una valiosa obra de arte en serie (ej. el tesoro del Delfín) es una auténtica creación absoluta, de ahí su permanencia, su fama y su valor. Entró tanto en la Etnografía como en el turismo. Y como plato culinario, cuando se captó la esencia de esta ciudad, es la más excelsa celebración de la carne.

Barcelos para mí , lleno de celebraciones, de vivencias, de adquisiciones, de recuerdos, de compañías y de descubrimientos. Él se queda quieto, como esperando, mientras el río Cávado prosigue su camino.