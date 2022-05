Caminando con San Pablo...

Al profesor Antonio Piñero (Chípiona, Cádiz, 1941) se le puede leer en las distintas páginas digitales o en las diversas conferencias que ofrece a lo largo de nuestra geografía. Comenzó con un blog en Periodista Digital y han pasado ya diez años... Hablar de él como un profesor es algo que debemos de cambiar pues parece un erudito del pasado pero en nuestro siglo. Comenzó según sus palabras «inclinándose por el estudio de las Humanidades o las Letras en general incluido el Derecho» Cursó Filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas que luego convalidó unos estudios más en la Universidad Complutense. Pero ya de niño sintió un interés por la denominada Filosofía Clásica, por el Latín, el Griego estudiando ambas lenguas y también estudió Historia del Arte y ese prodigioso mundo en ocasiones tan lejano y tan cercano a la vez denominado Literatura Antigua.

En la misma Universidad de Salamanca preparó las asignaturas de Hebrero y de Arameo que le faltaban para obtener la Licenciatura en Filología Bíblica Trilingüe y a partir de ese momento es cuando trabaja para «poner a disposición del público hispano la enorme colección de Apócrifos del Antiguo Testamento (son unas sesenta y cinco obras) porque estaba convencido de que estos libros forman parte del ambiente teológico de Jesús de Nazaret y en su parte apocalíptica son la verdadera matriz de la Teología cristiana» Estamos ante un autor que estudia y escribe sobre temas muy específicos pero cruciales para el entendimiento entre nosotros y que han destilado verdaderos regueros de tinta... Quizás esa manera de ser la copiado de sus padres un cincuenta por cien de cada uno...

Desde Guía para Entender el Nuevo Testamento que alcanzaría varias ediciones o Guía para entender a Pablo de Tarso que como es un hombre de mar «Naci al lado del mar y no puedo concebir mi vida sin el contacto asiduo con él. Me da miedo y me fascina» De hecho aunque ha nacido en Chipiona vive a caballo desde hace años en Madrid y en Galicia donde sigue con la misma pasión que inspiran tanto sus numerosos libros como más de un artículo. En una revista de Historia - en una revista como Muy interesante encontramos algún trabajo de nuestro verdadero protagonista. Hasta en aquellos míticos programas del doctor Jiménez del Oso vemos a un enamorado de la cultura hablando largo y tendido de un personaje o de unos libros que son lo más vendido tanto del panorama literario como historico. No hay programa de radio que no cuente en unas fechas determinadas con él. Incluso en nuestra tierra da unas clases y organiza unos eventos con unos intelectuales de primera línea.

La faceta del profesor Piñero abarca todos los campos desde artículos como Israel en el exilio en donde aborda la toma de Jerusalém por el rey Nabucodonosor que significaría para los judíos un amplio exilio en tierras de Mesopotamia que daría forma a una nueva idea de Dios o de los Evangelios apócrifos. Los otros relatos de la vida de Cristo en donde vuelve a ocuparse de María Magdalena la compañera de Cristo pero situándonos en el contexto de los Evangelios apócrifos con la posibilidad dentro de la especulación de que ambos estuvieran casados. A la pregunta que le hacemos ¿Llevamos toda una investigación moderna? nos responde «¡Sí! Unos docientos cincuenta años de investigación. Desde finales del siglo XVIII y todavía no nos ponemos de acuerdo en ¿que es el Jesús de la Historia y el Jesús hombre? Sólo lo hacemos en unos puntos pero hay muchas divergencias, las fuentes que nos iluminan son en ese aspecto confusas y mezclan esas dos personalidades» A lo que añade «He defendido que Jesús no es cristiano. Alguna persona puede decir ¡que disparate...!

Jesús es un judío que profundiza en su religión y que esta de acuerdo con ella y no tiene ninguna intención de fundar ninguna nueva religión y una vez que sus discipulos piensan que ha resucitado son estos los que crean el cristianismo» Y es ahora cuando se publican dos obras fundamentales en donde se preguntan y responden cuestiones que han sido objeto de debate durante muchos años y como si ante un auditorio estuviese nuestro autor responde a las mismas dándo la impresión de que todas las respuestas darían para un gran ensayo sobre el tema. Son respuestas que ocupan varias páginas en donde el dato y las fuentes utilizadas así como los diversos autores son algo sumamente crucial para responder a las mismas. Y no solo eso, sino que dando como se suele decir vulgarmente nombres y apellidos de una amplia y extensa literatura el profesor responde una y otra vez con la paciencia de un Sócrates y la curiosidad de Aristóteles.

En Ciudadano Jesús y el Jesús que yo Conozco ambas obras bajo el sello de Adaliz conocemos un poco más el entorno del siglo I y a ese personaje trascendental y sus lugares geográficos. A la vez estas dos obras sirven para volver sobre todos los estudios o casi todos los estudios que nuestro autor ha realizado. La idea surgió del Académico Javier Ruiz de la Presa que realiza preguntas y a modo de epílogo nos acerca a la figura y a la personalidad de este autor convertido en alumno que mientras friega la vajilla o hace otras tareas no puede resistirse a estar un solo dia sin escuchar Música Clásica y él mismo va desgranando a través de las preguntas de Ruiz de la Presa su vida «Me encanta comunicar, mirar fijamente al auditorio, que desde las ventanas de mis ojos se trasluzca mi interés y pasión por lo que digo, porque lo considero importante. Si alguien bosteza en una clase o en una conferencia mía me muero o me da un ataque serio. El comunicador es un vendedor de ideas y yo lo soy. Y como creo que estas ideas no son malas quiero que se difundan» A lo que añadimos sus aficiones, sus viajes de las que habla algo que hasta ahora era totalmente desconocido para los lectores y que no es «raro» sino sumamente interesante porque nos acerca a un hombre y a sus conocimientos viendo como en ocasiones discrepa con las altas jerarquías y que «le ha llevado a Israel pues el judaísmo es un tema que conoce en profundidad.