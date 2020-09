Contra el feísmo

llega con recorrer el mundo rural para descubrir de inmediato el efecto antiestético de construcciones diversas. Los municipios cercanos a las ciudades industriales muestran más feísmo que los municipios del interior de Galicia, más dados al conservadurismo y a la tradición, y por supuesto también alejados de los efectos negativos del dinero. Desde una reflexión y por observación estricta ante hechos repetidos establecemos las causas del efecto feo de estas construcciones. Helos aquí: Una cutrería practicada aquí como un ahorro excesivo -una vida de privaciones, una vida “para el día de mañana”; un autoritarismo mezquino, con opresión hacia los familiares, y no abrirse por ello a necesidades nuevas; el dejarse llevar fácilmente por la costumbre y la “obediencia –reacción de efecto dominó–; una pereza infundada, propia de los flojos; un temor infundado “al que dirán “,y más basado en la cobardía que en la convicción, y una mezcla de miseria espiritual, moral y cultural, que se traduce en poder pero no querer, y también en poder y no saber, y no tener el mínimo interés en mejorar la casa, desde una adecuada contribución el progreso, y beneficiar así la colectividad. Porque es un hecho que en las aldeas las casas restauradas y dignas benefician a todo el conjunto, y las casas estropeadas por el feísmo perjudican al conjunto. Lo que no es justo, y además llevan a comentarios negativos y resentidos. Condeno el feísmo; respeto la pobreza.

lA LABOR DE LA JUVENTUD. La juventud rural que estudió en la Universidad ,y sobre todo carreras humanísticas y recorrió también Europa, bien puede contribuir a mejorar las casas de sus abuelos en las aldeas donde pasan el verano o disfrutan de las fiestas. Poseen unos criterios fundados en el estudio y en los museos, en ciudades vetustas y en edificios de labranza vistos, y adecuados al entorno, y realizar así una labor de convicción hacia sus abuelos, y si fuera preciso también una labor de tensión, de lucha, de logro, e incluso de chantaje emocional porque sino no los vuelven a visitar o cuidar a ellos, y cuya actitud acaso pudiera tener una explicación -no conocieron el mundo como sus nietos-, pero jamás una justificación. Por los datos que tengo la mayor parte de estos jóvenes no hacen absolutamente nada: les parece normal. Pertenecen a una generación inútil, comodona, egoísta, que lo recibió todo, y no aporta nada. Sólo se espabilan hacia todo lo que tenga que ver con el sexo y los demás placeres, y la Informática y las tabletas.

El feísmo es culpable de que la aldea gallega no se valore debidamente, o se la entienda sólo como una delicia, de una manera parcial, artificial y urbana como es el turismo rural, que por otra parte en sí mismo posee sus afamadas facetas contributivas. Además el feísmo revela con frecuencia, también, una vida anodina, animal : una mera existencia. Se hace necesario el lema y el grito de I. Kant ( 1724--1804) en “ Qué es la Ilustración?”, “Sapere Aude”: Atrévete a saber, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento; piensa por ti mismo. Llegar al progreso desde el conocimiento, desde la destrucción del prejuicio, de las superstición y de las creencias es una labor magnífica que acabaría poco a poco con el feísmo aldeano, porque es labor de unos y otros : de todos. Esta futura y utópica corrección -o supresión- del feísmo habrá de ser mucho más que un agradable decorado trabajado, sudado, porque habla bien de contenidos concretos en aquellos que suprimen el feísmo en nombre del buen gusto, porque aparece también la sensibilidad, la buena voluntad, la ética y la generosidad hacia el bien común.

LA LABOR DE LOS POLíTICOS. Una faceta inmensa de Galicia conecta con la restauración de su patrimonio pétreo conocido –histórico y artístico– divulgado en televisión y en las redes sociales. Fue, en gran parte, una labor política, además de cultural, al encontrar en ello un valor explícito. En prosecución y coherencia una campaña contra el feísmo gallego es una labor igualmente política; y además de urgencia, necesaria y estricta. Ello contribuirá sin duda a un mejor prestigio de Galicia, dentro y fuera de ella misma. Provocaría el advenimiento de la contemplación y la admiración. Pero la realidad es que, en general, los políticos hacen como si esa deficiencia no existiera. Por varias razones: muchos se avergüenza (con disimulo) de las casas de familiares; ellos que viven de la apariencia y de lo “perfecto”, y sería reconocer un error que les molesta; saben que constituye una misión dificilísima, casi heroica, épica, y no les apetece –les resulta incómodo– meterse en esta empresa de restauración y mejora ; saben además que si los fuerzan con razones desarrolladas podrían quedarse sin sus votos. Lo que les hubiese herido en su vanidad ,y les pondría con evidencia en sus limitaciones. Un país modelo es Portugal; a su lado Galicia es inferior por culpa de su feísmo.

La solución radica en una poderosa voluntad política y colectiva, en un ir poco a poco, pulso a pulso, consiguiendo. La belleza de Galicia no puede quedarse en sus conocidas ediciones exquisitas y sus grabados barrocos; tiene que entregarse a la exaltación de su maravillosa piedra labrada antigua en las aldeas: las raíces de su identidad.