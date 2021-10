Cova do Rei Cintolo (Lugo)

Hacia el norte de la provincia de Lugo, en la parroquia de Argomoso, la Cova do Rei Cintolo armoniza con excepcional encanto la pasión por la espeleología con la tradición histórica y las leyendas de Galicia. Siendo la más extensa de las cuevas gallegas, casi seis kilómetros de longitud, esta maravilla natural encierra formaciones (estalactitas, estalagmitas y columnas) de especial importancia geológica por sus dimensiones. Entre ellas, destaca la conocida por los espeleólogos de la zona como “bolita con pinchos”. A ella se llega a través de un estrecho sendero de tierra que atraviesa los musgos y helechos que tapizan el monte. Ya frente a la cueva, una reja de hierro guarda sus entrañas de la curiosidad de quienes, como tantas veces ocurrió en el pasado, han tenido un buen susto al internarse en la cueva sin los oportunos medios de seguridad, llegando incluso a perderse y poner en riesgo sus vidas.

A medida que nos internamos en sus galerías, la cueva nos ofrece sus maravillas, que siguen creciendo en la actualidad bajo el manto protector de ese silencio y oscuridad tan profunda, sólo propia de los lugares más recónditos de la tierra. De hecho, el guía nos invitará a apagar las linternas, llegados a una de las salas.

Oscuridad total. Silencio absoluto..., ni tan siquiera roto por los murciélagos que han hecho de esta gruta su fortaleza. En su interior se han encontrado restos óseos de animales como ciervos o cerdos, que han sido datados como pertenecientes a la Edad de Hierro. El que estuviera habitada ya desde varios siglos antes de Cristo no resulta descabellado, partiendo de que, a mitad del s. XX, dos vecinos de Mondoñedo, los hermanos José Mª y Antonio González Redondo, hallaron lo que luego fue catalogado como un puñal celtibérico, siendo, al fin, atribuido a la Edad Media por su estilo morisco. Pocos años después, un equipo de arqueólogos encontró una punta de flecha tallada en hueso y, en ese mismo año, otra tallada en sílex. Estos hallazgos contribuyen a mantener el aura de misterio que rodea la cueva, cuyo nombre responde a un origen legendario. Así, en tiempos del Rei Cintolo, dueño y señor del Valle de Brea, el demonio de los celos incubó su pérfida semilla en el corazón de un hechicero, que suspiraba por el amor de Xila, la hermosa hija del monarca. Al no ser correspondido por ésta, que estaba prendada de un noble de la zona, su mal de amoresle llevó a la locura, sepultando todo el reino bajo tierra. Todavía hoy hay quien afirma escuchar el lamento de Xila, que desde lo más profundo de la cueva sigue esperando a que su caballero la rescate de las garras de su prisión natural. No son los murciélagos los únicos habitantes de sus galerías. Los estudios a que durante años se vio sometida la cueva reportaron curiosos descubrimientos, como el de pequeños crustáceos, desconocidos hasta entonces, que se creen únicos del sector noroccidental de la península. Sin duda, su aparición está estrechamente ligada a los ríos subterráneos que corren por la cueva. A la salida de la cueva, cuando ya las doradas luces del ocaso trazan pinceladas cobrizas sobre las galerías de la Plaza Mayor de esta noble y leal ciudad de Mondoñedo, antaño capital del Reino de Galicia, el cansancio disfrutado hace mella en nuestra fuerza.

Es el momento oportuno para visitar, cruzando las estrechas callejuelas mindonienses, dejando a Cunqueiro absorto en su eterno contemplar las maravillas del creyente, que aquí toman forma de grandiosa catedral, al que, quizá, sea uno de los más queridos vecinos de la villa y más reconocido de entre los pasteleros de la comarca, el Rey de las Tartas. Su leyenda llega hasta nosotros en forma de delicioso aroma a magdalena, a cabello de ángel, fruta escarchada y hojaldre combinado en el mayor manjar que al paladar se pueda regalar después de una jornada de deporte, de investigación turística en las entrañas de una tierra hidratada, de donde mana un agua pura, incluso densa, que renueva nuestro espíritu y nos ata a la esencia de un lugar mágico, donde las campanas llaman, pausadas, a abrazar la eternidad