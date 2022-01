Crónica de Afganistán

Llegué a España por segunda vez en octubre de 2020. Había vivido aquí durante el curso 2017-2018 gracias a la beca Erasmus que me permitió conocer el país. Desde el momento de mi segunda llegada tuve la oportunidad de publicar semanalmente en EL CORREO GALLEGO artículos sobre mi patria, Afganistán. Mi intención fue dar a conocer lo que estaba ocurriendo allí para que el público pudiese tener noticia de ello. Casi todo lo que publiqué a lo largo de un año trataba de las innumerables tristezas que forman la trama de lo que allí es la vida cotidiana, intentando dar una visión personal de la tragedia que se veía venir. Ahora, tras una pausa vuelvo a escribir para ir dando noticias de lo que allí sigue pasando y para contar cómo mi familia se salvó y pudo llegar a España, gracias al interés y a los esfuerzos de las instituciones y de algunas personas que me han hecho sentir que es verdad que, cuando uno conoce a una persona que le hace sentir que es como si fuese su otro yo, entonces es que tiene un amigo.

Hay muchas personas a las que tengo que agradecer su apoyo incondicional en los peores momentos. La salvación y la llegada de mi familia hubiese sido imposible sin la ayuda del Gobierno de España, que hizo un análisis de su situación y decidió acogerla como necesitada de una orden de protección internacional. Hay una persona que emprendió las iniciativas que me facilitaron el acceso a la información y a los medios legales que me permitieron primero llegar a mí y salvar mi vida y luego a mi familia, manteniendo al tanto de nuestra situación al Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata del filósofo y profesor Manuel Cruz Rodríguez, un profundo conocedor de la filosofía de la historia, que es a la par senador por el PSOE y un hombre de gran corazón.

De la misma manera he podido sentir el apoyo y la solidaridad de la Asociación Arraianas y sobre todo de dos personas, Gonzalo y Tanit, que para mí fueron las más visibles, transmitiéndome la preocupación y el infatigable entusiasmo de todo el equipo. Pero si tuviese que destacar a una institución, mi obligación primera sería hablar de EL CORREO GALLEGO, un medio que me dio voz en un mundo en el que casi siempre la información es más cortina que espejo en el que ver la realidad, y en el que no se quiere escuchar a los parias de la Tierra. Fue en él en donde publiqué mi carta de auxilio: Desde Herat, una llamada de atención, y quien me concedió la credibilidad suficiente para hablar durante un año de un tema que no parecía interesar al resto de la prensa, que consideraba que Afganistán y sus gentes están muy lejos, son muy diferentes y no tienen nada que ver con sus lectores. Porque, según el tópico, somos un pueblo muy violento, fanático y que solo es capaz de producir opio para consumo de los países ricos. ¡Que Dios los perdone!

Y, a la par de ello, tengo que agradecer también la acogida que por segunda vez me hizo la USC, permitiéndome cursar con una beca de matrícula el máster de Estudios internacionales, en el que pude sentir el apoyo y la comprensión de los profesores, tutores y de mis compañeros de clase, y en la actualidad estar elaborando con la ayuda de una beca una tesis doctoral sobre mi país. Todas las instituciones son posibles porque están encarnadas en personas, que pueden hacer que esas mismas instituciones sean mejores o peores, pero también he sentido el apoyo cara a cara de personas como Inma y Alberto, que me recogieron en el Aeropuerto Adolfo Suárez en lo más duro del estado de alarma, y con cuya familia pude convivir el pasado verano en el soleado sur de España, donde aprendí a hacer tortilla de patata y a volver a sentir lo que son los lazos con los que se teje una familia. Podría añadir a mucha gente más, mis profesores, personas de la USC que me ayudaron económicamente. No puedo mencionarlos a todos, pero ellos saben bien quiénes son y son conscientes del eterno agradecimiento que les debo.

Tras febrero de 2020, en el que los EE. UU. y los talibanes firmaron su acuerdo de paz en Doha, todo el mundo pudo comprobar que todo comenzaba a ir claramente a peor. En el instituto en el que trabajaba y en la universidad de Herat, los jóvenes estudiantes de las provincias del sur del país y los miembros de Hizb-ul Tahir - un partido afín a la yihad islámica - no perdían ocasión de hablar de la derrota de Occidente. Y según el gobierno iba liberando a los terroristas talibanes condenados por asesinatos, los nuevos simpatizantes de los talibanes comenzaron a radicalizarse cada vez más y hacerse más violentos contra el gobierno afgano. Los jóvenes simpatizantes de etnia pastún comenzaron a hablar de Osama Bin Laden y el mulá Omar como mártires, y de la necesidad de convertir algún día la Casa Blanca en una mezquita, creyendo que la derrota occidental en Afganistán sería un preludio de la expansión mundial del islam.

Pero esto no era lo peor, lo peor era que mis alumnos simpatizantes de los talibanes comenzaron a amenazarme, diciéndome que mejor que me uniese a los talibanes antes de que fuese demasiado tarde para mí, porque el grupo iba a llevar a cabo la “gran venganza”. Todos me conocían por mis críticas a los talibanes, a su ideología y a sus atrocidades y su violencia, porque utilizaba todas las plataformas posibles para criticar a su grupo. Esta invitación directa a integrarme en un grupo terrorista de hecho quería decir que mis días estaban contados.

A comienzos de junio de 2019, la miseria, los robos a mano armada y la violencia en general se extendieron por Herat. Y a la vez que el gobierno dejaba salir a la calle por cientos a los asesinos talibanes, comenzaba a detener periodistas y escritores. Este fue el caso de Mohammad Musa Mahmudi y Ehsanullah Hamidi, que había denunciado que en la provincia de Logar funcionarios y profesores de las escuelas públicas habían abusado sexualmente de cientos de niños durante años. A eso se dedicaban los servicios de inteligencia del gobierno, a detener a personas como Zaman Ahmadi, condenado a cumplir una pena de 20 años, que se redujeron a 8, por atribuirle la publicación de un supuesto artículo blasfemo que nunca llegó a ver la luz. No solo era ya peligroso criticar al gobierno, sino incluso a los propios talibanes en cualquier medio de comunicación.

Conozco personalmente a más de 26 personas que han sido asesinadas de diferentes maneras. Los últimos, unos estudiantes de periodismo de la universidad de Herat, cuyo autobús saltó por los aires por una bomba cuando se dirigían a Kabul. De otros 28 civiles asesinados conozco personalmente a tres, uno de ellos un alumno mío del instituto, y los otros dos compañeros en un club de lectura que teníamos en un café en la pequeña ciudad hazara de Jabrail, situada en los alrededores de Herat. Antes de eso ya habían asesinado a mi amigo Isaac en Kabul. No sé quién lo mató ni por qué lo hizo, pero sí sé cómo mataron a aquellos compañeros de mi curso que se alistaron en el ejército en los últimos años. Eran muy jóvenes y perdieron su vida en un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces pienso si está bien lo que hago, y si hubiese sido más digno que a mí también me hubiesen asesinado los talibanes. Pero, si así hubiese sido, y yo pudiese verlo, me sería insoportable el sufrimiento que con eso le habría causado a mi madre. Por eso decidí sobrevivir y hacer todo lo posible por salvarla y contar nuestra historia.