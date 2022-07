Curiosidades y rarezas geográficas

Pensemos rápido en el desierto más grande del mundo. Enseguida te imaginas arena, calor y mucho sol, con algún oasis como el de las películas. ¿Cuál es el primero que se te ocurre? No, no es el del Sahara. En el desierto de mayor extensión del planeta Tierra no hay arena y ni siquiera hace calor, sino todo lo contrario. Su temperatura casi nunca supera los cero grados y es el Desierto Antártico, ubicado muy cerca del polo sur. Intentemos con otra; ¿sabes que Estados Unidos limita con Rusia y hay que recorrer menos de cuatro kilómetros para cruzar de un país a otro? El estudio de la geografía nos regala cientos de curiosidades y rarezas, algunas populares y muchas desconocidas pero todas sorprendentes.

La definición de desierto aplica para las zonas de precipitaciones muy escasas: por su extrema baja humedad, a la profunda meseta de la Antártida los vientos ingresan gélidos pero sin generar lluvias. Paradójicamente es el continente con el desierto y el clima más seco del mundo pero al mismo tiempo protege la mayor cantidad de agua dulce disponible. Allí se registraron temperaturas de 89 º C bajo cero. Con respecto a la cercanía entre Estados Unidos y Rusia, en el Estrecho de Bering se ubican las Diómedes, dos pequeñas islas que separadas por 3,8 kilómetros pertenecen una a cada país. En la temporada invernal esa zona marítima suele congelarse y técnicamente se puede llegar de una a otra caminando, aunque con un pequeño detalle: entre ellas pasa la línea internacional de cambio de fecha y aunque la luz solar obviamente sea la misma, tienen casi 24 horas de diferencia horaria. Algo así como viajar en el tiempo; de hecho durante dos horas cada día, en el planeta Tierra conviven tres fechas del calendario diferentes.

Hablando de Rusia, es tan grande que cuando en Kaliningrado son las cinco de la tarde, en Kamchatka son las tres de la mañana del día siguiente. Tiene 11 husos horarios distintos: en un extremo del país podrían estar empezando el día mientras que en el otro se están yendo a dormir. Posee el mayor volcán activo de Eurasia y solo sus tierras consideradas como “bosque” serían la quinta nación más grande del planeta, cubriendo el equivalente a toda Australia. Limita con 16 estados independientes y el Mar Caspio, de mayor tamaño que todo el territorio alemán, no es en realidad un mar sino un lago. De paseo por Asia, la cadena del Himalaya sigue creciendo dos centímetros por año. El Monte Everest es la montaña más alta del mundo, pero el cerro Chimborazo en Ecuador es el punto de mayor altura del planeta por encontrarse más lejos del centro de la Tierra. Sin embargo los Apalaches en Estados Unidos se están encogiendo.

Siguiendo en Asia, en el distrito de Dhaka en Bangladesh se encuentra el barrio de Lalbagh, el más densamente poblado del mundo: transportando ese altísimo nivel de densidad a escala global, toda la humanidad cabría en Dinamarca. Arabia Saudita no tiene lagos ni ríos y cinco de cada seis habitantes de los Emiratos Árabes Unidos no nacieron allí. El 79 % de la superficie de Turkmenistán se encuentra totalmente deshabitada debido a su clima árido extremo. Debido a la masivas migraciones desde el campo a las grandes ciudades, hay más casas vacías en China que hogares habitados en Brasil. Japón está compuesto por 6852 islas e Israel es el país con menos reconocimiento internacional dentro de todos los miembros de las Naciones Unidas. Singapur y Bahréin son los dos únicos estados insulares del mundo que están conectados al continente por puentes: en el hemisferio norte vive casi el 90 % de la población mundial.

Canadá disfruta de más kilómetros de costa al mar que toda Europa en conjunto. Amsterdam, capital de los Países Bajos, se encuentra debajo del nivel del mar. El Reino Unido ha invadido todos los países excepto 22 y actualmente Isabel II reina en 16. Estambul es la única ciudad que se extiende entre dos continentes. Basada en su escasa población, las estadísticas indican que el Vaticano sufre la mayor tasa de criminalidad del planeta. Andorra recibe una proporción de 120 turistas por cada habitante local. El Euro es la moneda más expandida a nivel internacional. En Estados Unidos y México hay más personas que hablan en español que en España. Islandia celebra que en sus tierras no hay mosquitos y Noruega tiene el pueblo con el nombre más corto de la Tierra: en las islas Lofoten existe una localidad llamada A, que irónicamente se pronuncia O.

En Oceanía tenemos la vereda opuesta, con el topónimo de mayor extensión: 85 letras registradas en el Libro Guinness de los Récords de una colina en Nueva Zelanda llamada Taumatawhakatangi­hangakoauauotamatea­turipukakapikimaunga­horonukupokaiwhen­uakitanatahu, denominación de origen maorí que en español significa “La cima donde Tamatea, el hombre de grandes rodillas, el escalador de montañas, el devorador de tierra, el viajero incansable, tocó su flauta a un ser querido”. Oceanía además tiene su montaña más alta en otro continente: el Puncak Jaya se ubica en Papúa, que geográficamente se localiza en Oceanía pero pertenece a Indonesia, un país asiático. Los habitantes de Nueva Guinea, con quienes comparten la isla, hablan 820 idiomas diferentes. Y la República de Palau tiene la capital menos poblada del mundo: en Ngerulmud viven apenas 300 personas.

Aunque parezca inverosímil algunos puntos de África, como la melancólica ciudad tunecina de Bizerta, se encuentran más al norte que Málaga, Granada o Almería. Argelia es una de las naciones más extensas de dicho continente, tanto que desde su capital hay menor distancia hasta Londres que al límite sur de su propio territorio. En Burundi (uno de los países con mayor desnutrición infantil), Malí y Níger la tasa de fertilidad es de casi 7 hijos por mujer. El principal lago artificial del planeta se encuentra en Ghana y tiene 8500 kilómetros cuadrados. La República Democrática del Congo posee el récord de caída de rayos, con cerca de 70 impactos por kilómetro cuadrado al año. La región más calurosa del planeta se encuentra en Libia, precisamente en la región de Al Aziziyah: de hecho el término África deriva del griego “a-phrike” que significa sin frío. Y no se confundan con la representación de escalas en los mapas impresos; este continente es 15 veces más grande que Groenlandia.

Mirando hacia América podemos sorprendernos al ver que Miami se ubica mucho más cerca de La Habana en Cuba que de la capital del estado al que pertenece. Brasil, campeón mundial de la biodiversidad, es el territorio que permite en el Amazonas la mayor deforestación de la historia. Allí las ciudades de Natal y Recife se encuentran más próximas a Senegal y Sierra Leona que a Cruzeiro do Sul, un pueblo ubicado en el extremo oeste de su misma nación. Si nos gusta la playa y vamos a Panamá, podemos disfrutar del Océano Atlántico y tras recorrer solo 50 kilómetros, nadar en el Pacífico. En Venezuela se cometen más homicidios que en todos los países de Europa juntos, exceptuando la porción rusa. Finalmente en Argentina tenemos el río más ancho y la capital provincial más austral del mundo, Ushuaia. Y Buenos Aires es una de las ciudades más económicas del planeta, obviamente para todos aquellos que no viven aquí.