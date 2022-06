De editores y traductores

Actualmente existe un fenómeno de pequeñas editoriales que quizás sin quererlo están comiendo a las grandes poco a poco aunque muchos lectores no se den cuenta. Siempre ha habido dos fenómenos en el mundo de la edición, esas editoriales comerciales que poco a poco han comprado algunas editoriales pequeñas y las han hecho rentables y otras más pequeñas que con una buena calidad de contenido pero un tanto espefícas a la hora de abordar ciertos temas también forman parte del panorama cultural. No vamos a decirles a ustedes cuales son... Se lo pueden imaginar... Pero aún así esas con mayor o menor fortuna se están abriendo camino. Hace unos días les hablamos de un libro «Del Rap a la meditación. Conversaciones entre un hijo y un padre» Uno de sus autores el profesor Vicente Merlo y ahora su hijo nos ayudan a comprendernos hablando de ciertos temas con sus impresiones utilizando la palabra a través de la inquietud.

Vicente tiene en su haber no una sino varias obras cuyo contenido parece haber volcado cuando de una manera sencilla y amena habla con su hijo Elías de 22 años. En los centros comerciales podemos ver además de este libro otros que ha tenido el acierto de publicar la editorial La Llave que con su equipo nos ofrece otra línea que ya existía pero quizás nos había pasado desapercibida... Desde los libros del propio Vicente Merlo hasta un excelente libro de la exploradora Alexandra David Neel «El budismo de Budda»

Y radicada en la India concretamente en la ciudad de Benarés, la editorial Indica Books ha publicado ya hace unos años entre otros ejemplares «Antología de Poesía Devocional de la India. Selección y traducción de Jesús Aguado. «Los nombres de Kabir, Mirabai, Ramprasad, Nammalvar,Tukuram, Basavanna y otros muchos aquí recogidos se merecen un lugar de honor entre los más altos escritores religiosos de todos los tiempos».

Su editor Álvaro Enterría publica obras en inglés, en hindi o en sánscrito y es muy bueno darlas a conocer primero ha sido con Etnos y ahora lo hace con Olañeta y como ya hemos indicado ha publicado «La India por dentro. Una guía Cultural para el Viajero» o ese estupendo tratado de Avinash Chandra donde habla por decirlo de una forma sencilla pero complementaria y tan comentada por unos y por otros de la Materia y el Espíritu en «El científico y el santo. Los límites de la ciencia y el testimonio de los sabios» a lo que podemos añadir «Palabras de sabios» Lo que nos hace preguntarnos ¿Hemos perdido en esa Europa Moderna al Espíritu o nos hemos apoyado demasiado en la Ciencia? El propio Álvaro y su esposa A. Náyak parecen en su nueva obra -«el destino y el Dharma. Una vida en la India tradicional» de una forma más personal responder con su experiencia a muchas cuestiones entre ellas esa... Otros como el autor español Juan Carlos Ramchandani nos acercan a esos dos conceptos tan manidos Oriente y Occidente en su última publicación Gita Dípika. Luz sobre la Bhagavad Gita «Escrito con la perspectiva del practicante libre de dogmas setáreos, el autor con sus más de 35 años de estudio de la Bhagavad Gita aportando luz a todos sin distinción de escuelas filosóficas, razas o credos» Y en una anterior «Vida y enseñanzas de Ramanujachararya» nos hace cómplice de toda una lección de Sabiduría y Conocimiento. «Considerado el máximo exponente de la tradición Sriváisnava Ramanuja es el promulgador de la doctrina Vishihtadvaita sostiene que el Alma comparte en la liberación la dicha con Dios, y simultáneamente, sigue subordinada a él» asegura Juan Carlos.

En los años cincuenta Sri. Ramana Maharshi (1879-1950)dejó su cuerpo físico pero su mensaje aún continúa vigente. Lo curioso es que no se alejó de una montaña sumamente Sagrada para muchos incluso el escritor Paul Brunton escribiría junto a otros trabajos su «Mensaje desde Arunachala» al Sur de la península indostánica que en sánscrito significa colina roja el más sagrado de todos los lugares conocido «como el corazón del mundo. Es conocido como el secreto y sagrado centro del corazón del dios Shiva» Desde ese momento en vez de ir a la India han sido muchos los autores que con ese viaje han vuelto a Europa para dar a conocer todo aquello que han aprendido y otros residen en La India como es el caso de Álvaro Enterría o David Goodman...

Muy importante ha sido el papel de los traductores esas personas que sin ser conocidas escuchaban o grababan muy atentamente lo que estos Sabios que no se peleaban con nadie ni nos hablaban de la Ciencia y el Materialismo comenzaban a explicar. Algunos en torno a la figura de Ramana Maharhsi, otros comenzaron con el nacionalismo y acabaron residiendo en Pondicherry India cuya mayor obra es su «Vida Divina» que el propio Merlo ha comentado. Dejando titulares como el de Iñigo Salas y su «Auroville. La ciudad de la utopía veinte años después» O Mario Coll con su «Aurobindo Ghosh y la independencia de la India» O aquel encuentro relatado por la propia Alexandra David- Neel con Sri Aurobindo.

Nisargadatta Maharaj y su «Yo soy eso» ha dado mucho que hablar. Pero y entendamos bien la pregunta ¿ha creado una verdadera escuela? Nisargadatta igual que los nombres sabios mencionados se ha rodeado de una serie de personas que sentían algo cuando escuchaban sus palabras y no se han quedado en las manifestaciones serías o no de ese maestro sino que al pronunciar las sílabas al comenzar a hablar y escuchar algo calaba en las mismas personas que con el tiempo acabarían traduciendo las enseñanzas de uno u otro maestro.Como ha escrito Elías Merlo cuando hablaba sobre Osho...O cuando explicaba que le había gustado mucho ese «Poder del ahora» de Eckhart Tolle. Quizás lo importante radica en una frase que han dicho y no en aquello que rodea a los mismos...

No hablamos de la traducción de un libro o de unas obras completas al uso... Hablamos de una Sabiduría que puede llevar en caso de querer entenderla toda una Vida..o varias reencarnaciones. En el caso de Nisargadatta es importante mencionar un nombre Jean Dunn (1921-1996) quien a la edad de cincuenta y siete años le conoció y traducido algunas de sus charlas habiendo vivido durante un tiempo en Tiruvannamalai.

Otro de los autores es Antonio Plana conocido por sus obras en torno a la vida y mensaje de Nisargadatta cuyas obras «Viaje al Mundo de Nisargadatta» y «Yo no hago discípulos, hago maestros. Biografía alrededor de Nisargadatta Maharaj» nos recuerda aquella frase de Eckhart «Es preferible un solo maestro de vida, frente a mil maestros de la palabra». Plana nos invita a una trilogía que podía claramente acabar con «Sadguru.Viaje a la India de Shri Siddharameswar Maharaj» en este caso editado por La parábola edicións «Un viaje de investigación y descubrimiento de una de las sagas de gurús más importantes de la India» Un contacto breve de Nisargadatta con Shri Siddharameswwar fue algo totalmente suficiente para que Nisargadatta alcanzara la realización convirtiendo a ese vendedor a pequeña escala de biddis (cigarrillos auctótonos) en todo un referente. Los libros de Plana entre otros autores han llenado un vacío en lengua castellana que había en nuestro país no sólo escribe biografías o realiza un viaje a la India y tras rellenar unos datos en la estación de trenes viaja en los mismos y - los conoce de tal forma que incluso podría poner sus nombres para un futuro artículo o libro. Ha vertido al castellano algunas obras del inglés. Eso ha sido quizás lo que le ha llevado a conocer en las Alpujarras (Granada) a Nieves Gómez traductora de Jean Klein durante dieciocho años. Muchos han tenido la «suerte» de escuchar a sabios como Antonio Blay (Plenitud y creatividad de vida) o al propio Klein pero si no fuera por personas como Jean Dunn o Maurice Frydman o Nievés Gómez hasta el propio Plana. ¿Cuantos sabriamos sus nombres?

Conocimos a Jean Klein de la mano del también traductor Vicente Merlo que en una de sus obras escribiría «Recuerdo que tras morir Blay, la voz corrió y algunos de los -huérfanos espirituales- se trasvasaron a Klein. Para unos sirvió de sustituto de padre espiritual, de maestro, otros no lograron sintonizar con él, o no les llegaba tanto y echaban en falta a Antonio; otros nos descubrimos ante el océano silencioso gozoso al que nos invitaba». Jean Klein nació en Brno (Checoslovaquía) en 1916 pasando su infancia entre Brno, Praga y Viena supo rodearse de todas aquellas personas que formaron parte de una época. No hablaba mucho de sí mismo- no es importante- algo natural en este tipo de Sabios pero si sabemos su interés por las obras de René Guénon siendo influenciado por Gandhi fue a los 16 años cuando se convirtió en vegetariano. Durante la Segunda Guerra Mundial vivió en Francia y ayudó a miles de personas a escapar de Alemania. Viajó a la India en 1950 cuando Ramana Maharshi había fallecido unos meses antes y allí conoció en Bangalore a un pandit -profesor de Sánscrito- en aquel momento que marcaría su vida.

Fueron casi cuatro años. Dibiandapuri vivía en un pequeño templo de Shiva a las afueras de Bangalore y durante un tiempo largo había estado en Cachemira. Y le dirigió hacia la pregunta realizada hacía unos años por el propio Maharshi ¿Quien soy yo? En la era de la informática existen entrevistas en donde se puede conocer un poquito a este Sabio igual que a Robert Adams y su «Silencio del corazón» que como los diálogos de Klein han sido editados en esta ocasión por Chinmayan ediciones. Pero de una manera totalmente accesible en el caso de Klein ha sido publicado «Vivir en la belleza. Diálogos inéditos sobre la no dualidad» por Via Directa Ediciones con Javier de Luna a la cabeza quien conoció a Klein habiendo editado numerosas obras de las que podemos señalar «Shankara y el Vedanta» o «Bhairava,la voz del Silencio» de Anibal Rama «Un relato que invita, a través de una extraordinaria historía de amor, a viajar por el mundo paralelo, a lo largo y ancho de tu ser»

Toda obra debe de situarnos para entrar en los diálogos para que el lector se haga una idea acerca de lo que estamos hablando. Esa idea surgió de Antonio Plana donde pregunta a Nieves Gómez como fue su encuentro con Klein «Él respondía desde una realidad en la que se prescindía de la psicología de la pregunta, de la curiosidad de la pregunta y de la intelectualidad de la pregunta (Jean Klein vivía en París, y en la Francia de aquella época se daba mucho el lucimiento intelectual) Prescindía de todo eso. Sin embargo sus respuestas eran una expresión de amor. A su nivel ya no había preguntas, todo lo que ocurría era gozo y alegría» Un libro que recoge diálogos acaecidos en Oharriz (Navarra en 1987 y 1988); El Escorial en 1991 y en Angosto (Álava) en 1992. En palabras de Antonio Plana «¿Fue un maestro? Con Jean Klein, sólo se me ocurre responder que sí y que no. Lo era en el sentido más elevado que se pueda encontrar y no lo era por que no se dejaba agarrar por ningún concepto ni etiqueta, ni permitía que se le proyectara una historia forjada por otro. ¿Que enseñaba? Más que enseñar, transmitía la luz del conocimiento de la Realidad a quien estuviese abierto a ella»

Tenemos que resaltar una obra editada por la propia Nieves Gómez «La escucha creativa» dando las gracias a todos los autores mencionados y en el caso de Klein a Nievés Gómez, al propio Plana y a José Carreras- un ingeniero que vivía en Bilbao y con autorización del propio Klein realizó las grabaciones y transcripciones originales. Hacemos nuestras las palabras de Nieves Gómez «En Octubre de 1997 fui a Estados Unidos a verle y a despedirme de él. Murió en Febrero de 1998» Todo ello ha llegado a nuestras manos como otras obras mencionadas.Solo queda el Silencio.