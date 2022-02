De las aldeas al transatlántico

Para emigrar, las mujeres menores de 25 años no podían viajar solas, las solteras necesitaban un permiso de sus padres certificado ante escribano y las casadas debían estar autorizadas por sus maridos. Los hombres mayores de 35 estaban en condiciones de salir del país solo presentando su cédula personal legalizada, pero los jóvenes debían cumplir varios requisitos extra ante las trabas impuestas para impedir el exilio de quienes pudieran ser solicitados para integrar el ejército. Y todos debían presentar un certificado que demostrara “no estar procesado ni sufriendo condena”.

Los barcos fueron el medio de transporte utilizado desde la época virreinal: los pioneros, hasta 1850, cruzaban el océano en navíos a vela demorando más de un mes. Hacia fines del siglo XIX, con la evolución de los motores a vapor y los grandes cruceros, los tiempos de viajes se acortaron notablemente: dependiendo el puerto de salida, el tipo de buque y las escalas intermedias, la travesía duraba entre 15 y 21 días. La capacidad de transporte de pasajeros y mercadería también se acrecentó de manera exponencial, aunque el precio del viaje seguía siendo difícil de enfrentar.

En todo el territorio español había 15 puertos autorizados para el embarque de emigrantes; entre ellos, Vigo y La Coruña eran los más importantes. El otro puerto gallego aprobado por ley era el de Villagarcía de Arosa, habitual receptor de casi todas escalas de barcos provenientes del norte. Entre 1910 y 1914, cuando la emigración se dispara y llega a sus cifras máximas, el valor de un boleto en tercera clase desde dichos puertos era de alrededor de 500 pesetas cuando un sueldo anual promedio era de 2.000 pesetas, lo que hacía indispensable tener ahorros o recibir ayuda para obtener el dinero necesario.

La constante publicidad de las empresas navieras prometiendo el acceso a una vida superior lejos de casa y en varios casos la vuelta de gallegos que habían tenido éxito y regresaban triunfantes a su tierra como “indianos” benefactores del pueblo, también motivó a muchos campesinos que dudaban asumir semejante desafío. El camino se hacía más sencillo para aquellos que ya tenían familiares instalados en Argentina, siendo “reclamados” por hermanos o tíos con un buen pasar económico: de esa manera podían acceder a un boleto financiado hacia el Río de la Plata e instalarse junto a sus parientes.

Sin esas cadenas de recepción familiar, posiblemente la migración gallega no hubiera tenido una influencia tan impactante: se calcula que actualmente en Argentina hay seis millones de descendientes de gallegos, el 15% de la población actual del país. Sin embargo, aquellos que formarían parte de la diáspora y no tenían lazos ni contactos, debieron proyectar su destino por cuenta propia: además del dolor de abandonar a su familia, la principal dificultad era económica ante la imposibilidad de comprar un ticket de barco. En este contexto es donde aparece la polémica figura de los llamados “ganchos”.

Los “ganchos” eran reclutadores que se dedicaban a recorrer los campos de la Galicia profunda y relacionarse con los trabajadores más humildes prometiéndoles toda clase de beneficios en tierras americanas: algunos muy profesionales, otros de dudoso origen, decían ser empleados de navieras o contratados por estancieros argentinos que venían a ofrecer trabajo digno y vivienda a cambio de mano de obra. Les ofrecían la posibilidad de ahorrar y luego poder comprar sus propias tierras. Algunos de ellos cumplirían al pie con la propuesta y otros, en cambio, se terminarían aprovechando de la desesperación de los campesinos.

El movimiento migratorio era tan masivo que se transformó en un negocio millonario para las navieras, pero también para los puertos, hoteles y comercios cercanos: todos sacaban provecho de la angustia de los emigrantes. En el caso de los “ganchos” estafadores, con el sobreprecio en los pasajes, cobrándoles dinero por trámites inexistentes y el robo o falsificación de documentación. En cuantiosas ocasiones el viaje igualmente se realizaba, pero la promesa laboral era inexistente o las condiciones salariales muy inferiores al ofrecimiento inicial.

Si conseguir el dinero necesario para el pasaje ya significaba un esfuerzo descomunal, también había que sostener el traslado hacia el puerto y los gastos hasta la llegada de los buques; con mínimos recursos económicos y como si no alcanzase con despedirse de su país y sus seres queridos, la espera de los barcos podía prolongarse durante varios tristes días. Allí continuaban los abusos y las penurias: muchos de los futuros pasajeros no tenían otra opción que dormir a la intemperie en algún terreno descampado, donde era usual el hurto de los equipajes y boletos por delincuentes que se mezclaban entre la multitud.

Los que tenían la posibilidad de pagar un alojamiento mientras se aguardaba el embarque también eran víctimas de toda clase de injusticias: pensiones de alquiler en condiciones deplorables, hacinamiento y falta de higiene a precios desorbitados. Los dueños de estas posadas también manejaban o estaban asociados con las fondas y restaurantes portuarios, donde los inmigrantes sufrían los mismos abusos. “A veces, se llegaba a extremos de usura tales que quedaban los objetos personales como prendas, al no poder pagar el aldeano tan elevados precios” explica Blanca Azcárate Luxán en el revelador libro Pasajeros de tercera clase.

Los propietarios de los albergues portuarios y los “ganchos” también solían retener ilegalmente la documentación de los inexpertos migrantes para luego embarcarlos en los buques de las compañías con quienes tenían acuerdos a cambio de una importante comisión. En las fondas además se confeccionaban cédulas y permisos falsos para aquellos pasajeros que tenían antecedentes penales o habían desertado de las milicias; otros gallegos, en cambio, buscaban alternativas para embarcarse en Oporto o Lisboa, ambos puertos con menores requisitos y mayor facilidad para el desarrollo de los trámites.

Las imágenes más desgarradoras de la diáspora se daban a la llegada de los barcos, cuando los gallegos comenzaban a despedirse, quizás para siempre, de sus seres queridos. Y aunque la Compañía Trasatlántica Española era la más importante del país, los emigrantes, debido a los boletos económicos y viajes con menos escalas, abordaron en su mayoría buques de navieras extranjeras. Entre francesas y británicas, las compañías alemanas Hamburg-Amerika Line y Hamburg Sudamerikanische (“las hamburguesas”) fueron elegidas masivamente para el recorrido hacia Argentina a principios del siglo XX: desde el Mar del Norte y a través del Canal de la Mancha arribaban a puertos gallegos.

Tras la revisión de los documentos y un control médico, comenzaban los caóticos embarques: duraban varias horas, incluyendo en algunos casos el traslado de madrugada en botes hacia el barco principal. Al ingreso, a cada pasajero se le daba una tarjeta azul que lo agrupaba junto a otros 9 inmigrantes con los que debería hacer “rancho” durante todo el viaje y una tarjeta blanca personal con la identificación de su número de litera y una mata. Luego dos integrantes en nombre del grupo recibían una chapa metálica que debía ser utilizada a diario para recoger los cubiertos y la comida del resto: ellos serían los “cabos del rancho”.

Los dormitorios solo se abrían de noche; al embarcar, cada emigrante “dará un vistazo por la cubierta para escoger el rinconcito que le parezca más conveniente para ponerse durante el día y tomará posesión del lugar elegido con su silla de viaje. La elección de dicho lugar tiene suma importancia, porque allí pasará el emigrante las largas horas del día, y allí también habrá de comer. Casi todos los lugares situados sobre la cubierta de los buques ofrecen algún inconveniente: los que carecen de uno, presentan otro” relata Leopoldo D’ozouville en La tutela del emigrante Español.

Además se recomendaba no llevar en el equipaje de mano sus armas para evitar peleas a bordo; limitar el equipaje de bodega a ropa blanca y objetos de uso personal y no introducir materias inflamables y explosivas, ropa sucia, líquidos y comida, pues “su descomposición da lugar a la formación de gusanos”. Otros consejos advertían a los “perezosos” no verter sus desechos en cubierta, combatir el mareo fumando poco o comiendo limones y evitar el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. Y durante el tiempo de travesía se solicitaba que los entretenimientos (paseos, guitarra y canto, baile, lectura, juegos de naipes) no causaran molestias con el resto de los pasajeros.

Durante el viaje, continuaban los padecimientos que habían sufrido en tierra: durante las dos o tres semanas que duraba la travesía, las condiciones de vida en los buques eran habitualmente infrahumanas, con literas húmedas, sucias y mal olor en las bodegas. Se sumaba el constante y ensordecedor ruido de los motores, la falta de calefacción en invierno, el calor sofocante al cruzar el Ecuador, la pésima calidad en el servicio de comidas y el maltrato de los empleados del barco. Incluso el almacenamiento de mercaderías se realizaba en los mismos espacios de los pasajeros de tercera clase, dividiendo los sectores de hombres y mujeres.

Mal alimentados, entre pulgas, chinches, piojos, ratas y lirones, los pasajeros carecían de cualquier tipo de comodidad y se hacinaban en los espacios libres, sin que pudiera distinguirse en la mayoría de los casos entre lugares para comer, dormir o descansar. “Comemos cuando se puede y donde se puede, sentados en el piso y con el plato en la mano, usando la camisa y las barbas a modo de servilleta, tocino rancio y carne saladísima”, relataban los viajeros, generando permanente sed, mientras las reservas de provisiones de agua eran escasas o de mala calidad.

Las empresas navieras utilizaban el servicio de primera clase para hacer publicidad, pero el verdadero negocio lo obtenían con los emigrantes de boletos más baratos y el transporte de mercaderías: evitando inversiones y para aumentar las ganancias, a pesar de leyes que lo exigían, no habilitaban comedores con la excusa de que se iban a encarecer los pasajes y si lo hacían, eran en espacios sin ventilación. Hasta la década de 1930 las condiciones higiénicas se seguían contando como lamentables, siendo a menudo insuficientes en transatlánticos que se trasladaban con alrededor de mil pasajeros de tercera. Esta situación provocaba múltiples padecimientos, que requerían atención en la “enfermería para infecciosos”.

La cantidad de médicos a bordo de la misma forma era escaso, por lo que la muerte no era infrecuente: en caso de fallecimiento durante el viaje, ante la ausencia de cámaras refrigerantes, los cuerpos eran arrojados al mar. Si el pasajero no tenía familia en el barco, miembros de la tripulación formaban un cortejo fúnebre, oraban por su memoria y se tomaba como referencia de sepultura la ubicación geográfica del momento en que era lanzado al océano. En el caso documentado de María Pilar París, de La Coruña, en el año 1907, no se difundió lo sucedido para no causar alarma entre los viajeros y sus pertenencias fueron entregadas al Cónsul español al llegar al puerto de Buenos Aires.

Dependiendo la compañía naviera, la travesía marítima desde La Coruña, Vigo o Villagarcía se completaba con escalas en el norte de África, las ciudades más importantes de Brasil y Montevideo en Uruguay para desembarcar en Buenos Aires entre 15 y 20 días más tarde. De esta manera, luego de sufrir todo tipo de abusos e injusticias en tierra y mar desde el momento en que abandonaron sus aldeas, más de un millón de valientes gallegos se instalaron definitivamente en Argentina para cumplir sus sueños de progreso.