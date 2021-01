El arte de despiezar un cerdo en la matanza

Preguntaron en una ocasión a don José, hombre rico que a pesar de haber hecho fortuna nunca renegó de sus orígenes humildes (a la vez que muy felices) en la aldea, cuál era su ave preferida. El interrogante se formuló en medio de una partida de escoba en el club social, donde surgió una conversación sobre la caza y sus elaboraciones culinarias: ¿Le gusta el faisán? El anciano negaba con la cabeza. ¿La perdiz? Nada. ¿El pato? Tampoco. Quizás, ¿la becada? Cara de muy pocos amigos. Entonces, don José... ¿Algún ave le gustará? “A min... se o porco voara!!!”

Reconozco que me gusta mucho la caza, pero no sé si cambiaría una codorniz en escabeche por un bocado tan exquisito como el hígado encebollado que guisó hace unos días Julián Pérez Rial en su casa de Lestrove, adonde se desplazó EL CORREO para indagar sobre el arte de despiezar este magnánimo animal, que tanto da de sí, en el contexto de la ceremonia de la matanza.

Allí nos encontramos con Fernando Pérez, quien lleva toda la vida realizando este ritual en las casas de su familia. Aprendió de su padre siendo solo un niño y, pese a que este no es su oficio, se conoce cada pieza del gorrino tan bien como el mejor de los carniceros. En la delicadeza y el respeto con el que trocea cada parte del animal se observa que lo que está haciendo significa mucho más que cortar un simple trozo de carne. Es todo un arte, un ceremonial en el que se respetan tradiciones antiquísimas: como la de poner ramas de laurel en abundancia en la mesa donde se van depositando cada una de las piezas de carne que van saliendo del canal, antes de embolsarlas para su conservación en el congelador, o bien para trasladarlas al arcón de la sal.

“Este é o raxo, este o solomillo; este o famoso secreto, que agora está de moda en tódolos restaurantes e xa ves que pequeniño é”, va explicando Fernando a medida que desprende cada pedazo del animal. Todo se aprovecha, desde la punta del morro hasta la del rabo. Posa cada pieza sobre las ramas del laurel. “Antigamente poñíase no chan para pousar sobre el as dúas metades do porco”, detalla Pérez, que indica que este cocho, de unos 200 kilos dará para comer los de casa durante casi un año. “Ata que matemos o seguinte”. El proceso de matanza se extenderá durante varios días, “porque agora aínda temos que facer os chourizos e tamén os chicharróns, que leva tempo”, comenta, al tiempo que nos invita a probar las primeras carnes que se cocinan: el hígado encebollado, con un sabor que nada tiene que ver con el comprado; y unos tiernos y exquisitos bistés de lomo fresco. De dioses... Como las filloas elaboradas por la matriarca de la casa, Marisa Rial.