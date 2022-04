¿El Conocimiento hermano de la Sabiduría?

Quizás nadie haya sabido como surgen a lo largo de los tiempos ciertas figuras que nos sirven como un referente que sin saberlo nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Una de estas figuras, maestro o simplemente referente se llamó Jean Klein. Vivimos en una época en que solo con dar a una tecla del ordenador surgen no uno sino todos los datos.

¿Existe la privacidad? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que mientras una editorial compra otra y otra para tener un mayor monopolio han surgido editoriales que a lo mejor no están boyantes en factores como el monetario pero llevan a sus lectores unos mensajes que pese al tiempo transcurrido siguen estando de rabiosa actualidad. No se confundan, no les hablamos de dinero, ni de Política ni de revistas del corazón... Todo lo contrario.

Un mensaje. El cometido sigue siendo el mismo. De generación en generación no son el Buddha ni personajes como Jesucristo o Erasmo de Roterdam pero son lo suficientemente válidos como para que algunas personas se hayan tomado «la molestia» de grabar todas o casi todas sus conversaciones, pasarlas a máquina y con la era tecnología hacer de ellas un libro o varios.

En Via Directa se han puesto manos a la obra y no solo han editado libros donde las conversaciones de Jean Klein en España eran lo importante sino que han formado un catálogo donde el Verdadero tema es el Vedanta Advaita (No-Dualidad) También han publicado libros de algunas personas como ha sido el caso de Swami Ramdas y Mataji Krishnabai en su «Vida y Enseñanzas» que nos ofrecen un recorrido por sus vidas y además por esa India con la cual muchos comenzaron a enamorarse dentro de esa variopinta geografía asiática. Han surgido autores que coordinan un número de artículos que al final acaban convirtiéndo en un buen libro. Les hablamos de Carmen Sabalete y Enrique Coperias ambos con una dilatada carrera profesional han dado a conocer dos temas que están de actualidad. Hablamos de «Filosofía. Orígenes del Pensamiento Clásico» y «El cerebro. Máquina de Pensar»

En ambas obras diversos autores como Xurxo Mariño o Laura González de Rivera hasta Jorge de Santos o Simón Royo Hernandez nos dejan verdaderas perlas de Escritura y Conocimiento. Haciendo nuestras las palabras de la propia Sabalete «Puede decirse que la Filosofía es la buena casa del ser humano, el espacio de vida y reflexión que se otorgó a sí mismo para dotarse de compresión y sustancia frente a un mundo cuyo significado escapaba de entre sus manos» o como se expresaba José Ortega y Gasset «No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa» Las preguntas se suceden: «¿Cómo comprendían el orden de las cosas y el ser humano? ¿Por qué se daban a sí mismos esas explicaciones? ¿Cuál ha sido su legado en filósofos posteriores? ¿Que nos pueden enseñar hoy?

O en palabras de Coperías: «El cerebro humano, kilo y medio de materia organizada en un bioordenador capaz de escribir el Quijote, de componer la Heroica, de levantar la basílica Papa de San Pedro, de fisionar y fusionar los átomos, de explorar el universo, de meditar sobre el origen del tiempo o el entrelazamiento cuántico, de creer en dioses y fantasmas o de diseñar inteligencias artificiales». «Hablamos del cerebro humano, el cénit de la evolución, el hardware de la conciencia, la maquina más perfecta del universo responsable de creación de las cosas más sublimes y delicadas, la música, el amor, la pintura y la poesía» escribe José Ramón Alonso, Catedrático de Biologia Celular de la Universidad de Salamanca.

¿Son complementarios? Ahora, sí hay dos textos de los cuales tenemos que, agradecer su elaboración igual que los anteriores son «Vivir en la Belleza. Diálogos inéditos sobre la No -dualidad» y «Descubrir la vida. Diálogos sobre lo indescriptible». Surgen dos nombres Nieves Gómez y Antonio Plana... Nieves Gómez ha sido traductora de Jean Klein durante dieciocho años «No enseñaba desde un plano intectual, tenía amplios y profundos conocimientos enraizados en la experiencia lo que lo convertía en un pedagogo fantástico como transmisor de esta enseñanza. Era la enseñanza y la experiencia lo que le movía. La ‹persona› que enseñaba era solo un instrumento». Le ha dicho a Antonio Plana quien ha abierto una verdadera puerta en nuestro país realizando varios libros sobre temas en los que hasta ahora había un verdadero vacío en nuestro país. Les hablamos de «Viaje al Mundo de Nisargadatta Maharaj» y «Yo no hago discípulos, hago maestros» o «Sadgurú» Tampoco podemos olvidarnos de José Carreras un Ingeniero de Caminos que asistió regularmente a los encuentros de Jean Klein en España y realizó las grabaciones originales que han hecho posible, treinta años más tarde «Descubrir la vida. Diálogos sobre lo indescriptible» Pero existen más nombres que no podemos dejar de citar dada su importancia para la información presente.

Javier de Luna . Publicó varias obras antes de las mencionadas. En ésta última De Luna, editor de Via Directa ediciones, nos ofrece un relato de como fue conocer a Jean Klein y como se interesó por este mensaje que hasta el día de hoy no ha podido olvidar dada su importancia en la vida «Conocí a Jean Klein en el Escorial en Septiembre de 1990.

Fue sin duda y con diferencia el acontecimiento central de mi vida. Y ocurrió, como suelen suceder estas cosas, por casualidad». A lo que añade: «En aquel momento yo no conocía a Jean Klein, aunque había adquirido y leido con agrado un libro suyo, que compré porqué me gustó el título ‹La alegría sin objeto› que todavia conservo. Ya conocía el Advaita porque había leído unos años antes ‹La joya Suprema del discernimiento› de Shankara y el «El ser humano a través de los cuatro estados de conciencia» de Consuelo Martín, obras que me habían decantado claramente hacia el camino de la no-dualidad» Y ahora y en la calle nos encontramos con otra publicación «El sonido del silencio. Textos inéditos de Sri Ramana Maharshi» ¿Podemos entender el Conocimiento sin la Sabiduría? A lo mejor tenemos que ir a títulos como «La vía del Pájaro... Pero esa es otra historia...