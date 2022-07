El creador de la balsa del sexo

Nació en Ourense y emigró a México, donde comenzó su carrera analizando cadáveres para examinar la evolución de nuestra especie. Luego dedicó su vida por completo al estudio del ser humano en todas sus dimensiones, desde los orígenes ancestrales hasta sus comportamientos más extremos y se convirtió en un gran exponente de los avances de la antropología por sus llamativos métodos de investigación. Fue tomado como rehén en el secuestro de un avión, dirigió películas y cruzó dos veces el océano Atlántico en un bote hecho con juncos con el objetivo de demostrar una posible llegada precolombina a América. Y su proyecto más controvertido, “la balsa del sexo”, captó la atención de la prensa mundial.

Estamos hablando del doctor Santiago Genovés, nacido en Ourense en diciembre de 1923, quien emigró hacia México luego de finalizada la Guerra Civil, cuando todavía no había finalizado el bachillerato. Estudió y se graduó en antropología física en Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde es recordado por sus investigaciones sobre la determinación de edad y sexo en restos óseos: acostumbraba a examinar cadáveres para tomarles la estatura y luego separar las partes blandas para medir los huesos. Mientras continúa indagando sobre la evolución de la altura del hombre se acerca al concepto de razas, etnias y sus conflictos, cuestión que finalmente lo lleva al estudio integral del comportamiento humano tras recibirse de doctor en la Universidad de Cambridge.

Enfocando la ciencia en contra del racismo y con el objetivo de descubrir las fuentes de conflicto y agresividad que caracterizan a las sociedad actuales, se propone investigar las primitivas relaciones entre diferentes etnias: de allí nacen sus exploraciones náuticas junto al navegante noruego Thor Heyerdahl en busca de demostrar los posibles choques culturales. Ambos cruzaron en dos oportunidades el océano Atlántico a bordo de botes (Ra I y Ra II) construidos solamente con troncos y juncos de papiro para comprobar que los habitantes del oeste africano podrían haber llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón. De esa manera también proponían que los primeros pobladores de la Polinesia serían nativos americanos y no europeos. Constantemente teorizando sobre las conductas humanas, el 8 de noviembre de 1972 aborda como pasajero en un vuelo desde Monterrey que fue secuestrado por un grupo de integrantes de una organización de guerrilla mexicana llamada Liga de Comunistas Armados. Dicho comando, que aseguraba tener en su poder explosivos para volar la nave, exigía la libertad de cinco guerrilleros detenidos a cambio de la tripulación y todos los viajeros. Las autoridades nacionales aceptaron el intercambio, permitieron la salida de prisión de los integrantes de la organización y el avión finalmente aterrizó en Cuba, donde los terroristas pidieron asilo. Finalmente, al día siguiente todos los pasajeros volvieron a México sanos y salvos. “Era demasiado bueno para ser cierto. Imagínense la ironía. Yo, un científico que había pasado toda mi carrera estudiando el comportamiento violento, acaba como rehén en medio del secuestro de un avión”, declaró Genovés apenas llegado de vuelta a tierras aztecas. De este acontecimiento surgió la idea de crear una situación similar para su próximo proyecto : basado en la experiencia adquirida en sus viajes oceánicos comenzó a construir la llamada “balsa del sexo”, una embarcación que viajaría desde Las Palmas hasta Acapulco con mínimos recursos durante más de tres mes tripulada por un grupo de personas desconocidas entre si. El objetivo era explorar la conducta humana y sus posibles consecuencias violentas en un contexto de absoluto aislamiento e incomodidad.

Consideraba que la inestabilidad del mar y las tareas a bordo aportarían fricción en las relaciones y una pequeña embarcación era un escenario perfecto para este experimento social. Mediante avisos en diarios de todo el mundo comenzó a hacer una suerte de casting entre los que finalmente se decidió por 11 personas, obviamente de los más diversos países y culturas totalmente diferentes. Y aunque el investigador deseaba observar las interacciones en situaciones límite, nunca ofreció detalles de lo que se proponía: ocultar sus objetivos era esencial para que las situaciones surjan de manera natural y espontánea. Un laboratorio humano, el padre de Gran Hermano en la década de los 70.

Santiago Genovés esperaba promiscuidad y relaciones sexuales muy frecuentes, por eso se inclinó por voluntarios en su mayoría solteros y todos atractivos. La tripulación estaba compuesta por 6 mujeres y 5 hombres: viajaron María Bjornstan (sueca, oficial de la Marina Mercante), Rachida Mazani (argelina), Edna Jonas (médica checa), Servante Zanotti (francesa) y dos estadounidenses: Mary Gydley (de ascendencia europea) y Fe , de raíces afroamericanas. El grupo masculino estaba integrado, además del gallego, por Charles Anthony (griego), Bernardo Bongo (sacerdote jesuita de Angola), el fotógrafo japonés Elsuki Yamaki (encargado de registrar el viaje) y el uruguayo José María Montero, antropólogo nacido en la República Oriental del Uruguay.

Según escribió en la Revista de la Universidad de México, la embarcación de 12 metros de largo y 7 de ancho fue diseñada y construida por el propio Genovés. Se movía a vela, con una pequeña cabina “del espacio exacto para el cuerpo acostado de cada uno” donde dormirían juntos hombres y mujeres y no se podía entrar de pie. Además fabricó el baño en un espacio anexo de la balsa, para que los tripulantes hicieran sus necesidades a la vista del resto de sus compañeros. La ducha estaba al aire libre y apenas tenían un diminuto habitáculo para guardar su ropa y pertenencias. La nave fue bautizada Acali que en la lengua mexicana náhuatl significa “la casa en el agua” pero sería reconocida mundialmente como la balsa del sexo.

La expedición zarpó del puerto de Las Palmas en las Islas Canarias el 13 de mayo de 1973 cargada con 5 toneladas de agua y alimentos. La balsa fue arrastrada hacia el mar y quedó a disposición del viento para cruzar el océano Atlántico rumbo a la isla de Cozumel en México: sus tripulantes tenían por delante 101 días de convivencia aislados en el mar abierto, sin ninguna posibilidad de volver a parar en tierra hasta llegar al continente americano. “Gracias a pruebas en animales de laboratorio sabemos que la agresión puede desencadenarse poniendo distintos tipos de ratas en un espacio limitado. Quiero averiguar si es igual para los seres humanos”, anotó en sus apuntes el creador del experimento, antes de partir.

También decidió darle a todas las mujeres roles de mayor autoridad en la travesía, dejando a los hombres en puestos de menor jerarquía y en oficios menores o insignificantes, pensando que eso arrastraría fuentes de fricción o violencia. De hecho nombró capitana de la nave a la sueca María Bjornstan, que trabajaba en la Marina Mercante de su país, pero más allá de algunos roces, no hubo graves problemas de violencia teniendo una mujer al mando. Sin embargo Rachida, la mujer argelina fue apodada como “la turista” por su falta de esfuerzo en las tareas encomendadas y la francesa Servante Zanotti estaba acusada de pasar el día entero arreglándose para verse bonita frente a sus compañeros.

La médica checa Edna Jones, a cargo de la salud de la tripulación no se preocupaba cuando alguien se veía deprimido o enfermo. Y el sacerdote de Angola generó problemas por su falta de higiene personal, situación que fue resuelta obligándolo a bañarse tres veces por día. Pero a pesar de que los participantes en general tenían poca experiencia marina y al principio se marearon durante varios días, terminaron logrando una buena adaptación al nuevo entorno. Si bien hubo momentos en los que se pasaba rápidamente de la euforia a la depresión general, la convivencia fue respetuosa aunque “el barco era un lugar vacío de camaradería”, como lo expresó el uruguayo. Pero de sexo propiamente dicho, hubo mas especulación que realidad.

El término “la balsa del sexo” lo generaron los medios de comunicación de los países nórdicos, que seguían la historia minuto a minuto por la presencia de la sueca Bjornstan como capitana. La prensa amarillista especulaba sobre el experimento social calificándolo como un ambiente de libertinaje preparado especialmente para el desenfreno y lo consideraba un laboratorio humano basado solo en las relaciones sexuales. Hasta se inventaron historias en torno a los tripulantes, a los que llamaron “conejillos de indias” para vender la travesía: crearon el vocablo Sexflotten y las noticias sobre el viaje llevaban títulos exagerados como “Orgía a bordo”, “La nave sexual”, “Secretos de amor en la balsa”. Buscando el morbo de la opinión pública, la noticia tuvo difusión mundial y la expedición finalizó siendo conocida en todo el planeta como “La balsa del sexo”.

“La vida sexual en ese ambiente tan promiscuo no fue lo que la gente se imaginó. Fue pobre y escasa. Cualquiera que haya navegado sabe lo que significa andar en una balsa tan endeble a la que solo le impulsa una vela. Las guardias hay que respetarlas y la intimidad casi no existe” comentó el uruguayo José María Montero, también antropólogo, que fue uno de los primeros voluntarios que se ofreció para navegar en el Acali. Las relaciones sexuales fueron escasas: el japonés Yamaki tuvo intimidad con Mary, una de las norteamericanas. Y el investigador gallego se relacionó con Servante Zanotti, la francesa que pasaba el día tratando de verse más bella. Pero el sexo no generó ningún tipo de violencia sino todo lo contrario; la convivencia siguió siendo armónica y pacifica.

Irónicamente hubo un solo pasajero que durante la expedición tuvo conductas y comportamientos agresivos: el propio Santiago Genovés. El intercambio cultural y las consecuencias de violencia y agresión que eran una constante en sus análisis no se estaban comprobando y comenzó a desesperarse. En uno de sus ataques de furia se enfrentó con la navegante sueca y le quitó el rango de la embarcación para declararse él mismo como nuevo capitán del Acali. En el documental “La Balsa” sus compañeros confesaron que hacia el final de la travesía se había vuelto tan autoritario e intolerante que ya nadie lo soportaba y los tenía hartos a todos.

Hasta llegaron a pensar en matarlo. En diversas entrevistas brindadas años después, los voluntarios aceptaron que Genovés se había comportado como un dictador y el japonés Yamaki calificó su violencia psicológica como “imposible de soportar’’. Y confesaron que en algún momento fantaseaban con tirarlo “accidentalmente” por la borda o provocarle un paro cardiaco inyectando medicamentos con la mano de todos en una jeringa. En dicho documental Evangelina Seymour recordó que “me dio miedo hasta el punto de hacerlo de verdad y me asusté. Como estábamos en el mar, nada era normal y me di cuenta de que teníamos la capacidad de hacer algo terrible para sobrevivir”.

Finalmente tras 101 días de viaje a vela llegaron a la isla de Cozumel en la Península de Yucatán de México. Allí cada uno de los tripulantes fue aislado del resto y vigilados durante un mes para que no salieran, mientras eran sometidos a estudios médicos y psiquiátricos. De estos análisis no surgió ningún tipo de resultado destacable, por lo que la prensa pasó de considerarlo un experimento sexual a tildarlo de fracaso. Por su parte el antropólogo publicó un libro en 1975 en el que gracias a su travesía encontró en sí mismo “un hombre nuevo que ahora era libre de ambiciones territoriales y de impulsos agresivos o sádicos”. Pero años después, cuando los voluntarios se reunieron para hablar acerca de la experiencia le dieron la razón: la violencia estuvo presente en la fantasía de ser asesinado.

Luego de su recordado viaje en “la balsa del sexo”, Santiago Genovés dirigió varias películas y continuó navegando a solas por los mares del mundo. Escribió más de treinta libros y 250 artículos claves sobre racismo, conductas humanas, sociología y medicina forense. Su vasta obra y los estudios sobre la relación entre la antropología y el humanismo lograron el reconocimiento internacional. Contribuyó con varias sociedades científicas y entre otros, recibió el Premio Internacional de la Paz por sus investigaciones sobre la violencia. Eterno conocedor del comportamiento humano, el singular antropólogo gallego falleció en el año 2013 tras encontrar en la ciencia las grandes aventuras de su vida.