¡El JWST ya está aquí!

JSWT es el acrónimo inglÉs del James Webb Space Telescope, que viene a ser, de forma coloquial, el aparato que va a jubilar al telescopio espacial Hubble (HST), posiblemente la misión espacial más exitosa de la historia.

El James Webb, llamado así en honor del administrador de la NASA a cargo del programa Apollo en los 60’s, es un proyecto internacional en que participan la NASA, donde la astrofísica gallega Begoña Vila es una de sus máximas responsables, la ESA (Agencia Espacial Europea) y la agencia espacial canadiense (CSA) y parte de un concepto completamente diferente de telescopio espacial al HST.

La ventaja de los telescopios espaciales es que se sitúan por encima de la atmósfera que, aunque para la vida es fundamental, para las observaciones de objetos celestes es un estorbo. Es algo parecido a haber vivido toda la vida bajo la superficie del mar, viendo los objetos a través del agua como mucho a unas decenas de metros de distancia, y de repente salir a la superficie y ver montañas a decenas de kilómetros.

El JWST, sobre todo, observará en el infrarrojo y no estará en una órbita convencional. Así, tras 30 días de viaje, se situará en uno de los puntos de Lagrange del sistema Sol-Tierra, a cerca de 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.

Joseph-Louis Lagrange fue un físico francés que hizo notables aportaciones en Física y Matemáticas. En particular, estudió el problema de los tres cuerpos. Las famosas leyes de Newton permiten calcular de forma analítica la trayectoria de un cuerpo sometido a la atracción gravitatoria de un segundo. Sin embargo, al considerar un tercer cuerpo y querer calcular su trayectoria debida a la atracción de los otros dos, la cosa se complica de forma increíble. Solo existen algunas formas de aproximarse al problema que permiten obtener soluciones muy interesantes. Una de ellas la consiguió Lagrange para el caso del sistema Sol-Tierra en que asumía un tercer punto de masa casi despreciable frente a los otros dos.

En ese caso, Lagrange se dio cuenta que existían cinco puntos en que la atracción de ambos cuerpos se anula y por tanto sus órbitas son estables con el tiempo. Así, si pusiésemos un objeto en uno de tales puntos seguiría para siempre en él.

Eso es lo que se pretende con el JSWT, que estará en el punto conocido como L2, que es un punto que se sitúa en la línea Sol-Tierra, en dirección opuesta al Sol.

La ventaja evidente de hacer esto es que no hace falta ir cada cierto tiempo a darle un empujoncito para evitar que caiga sobre la Tierra como le pasaba al HST; Newton y Lagrange evitarán que eso suceda. Los puntos de Lagrange actúan como pequeños pozos de potencial y el JWST se moverá ligeramente en torno al L2 en órbitas muy estables.

La gran pega, claro está, es que si se estropea algo no está previsto ir hasta allí, como sí se ha hecho con el Hubble. Esto ha motivado que se hayan probado antes todos sus sistemas en Tierra durante los últimos siete años.

No queda ahí la cosa. El JSWT será lanzado y se enviará a ese punto L2 plegado y una vez en su destino se le dará la orden de abrirse, desplegando los espejos facetados que componen el espejo primario de 6.5 metros de diámetro. Luego, tras un período de seis meses para hacer las pruebas necesarias y comprobar que todo ha ido bien, el aparato estará disponible para que astrónomos de todo el mundo puedan mandar sus propuestas de observación.

Como ocurre en casi todos los observatorios del mundo, tales propuestas serán evaluadas por expertos que, viendo los requisitos de cada una conceden o no el tiempo para hacer esas observaciones. Por cierto, tras un año, todas esas imágenes serán de dominio público. Además, existen una serie de ‘programas de legado’, una serie de temas que se ha pensado que merecen tener un tiempo asegurado para tomar imágenes.

Entre ellos están temas relacionados con conocer cómo se formaron las primeras galaxias y estrellas, cómo son los objetos que orbitan en torno a los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de las galaxias, o encontrar candidatos a exotierras.

Una exotierra es un planeta en otro sistema estelar (exoplaneta) que tenga unas características similares a la Tierra en masa, distancia a su estrella, existencia de atmósfera, etcétera. Esto nos aportará información clave para entender los procesos de formación de sistemas como el nuestro y además puede darnos evidentes indicios de la existencia de vida en otros sistemas solares.

Aunque lleva planeándose desde 1996, el día 22 de diciembre del 2021 comienza la aventura hacia ese punto de Lagrange L2. Como dicen ZZ TOP en su canción (que no tiene que ver con Lagrange, sino con La Grange, Texas) ‘Just let me know if you wanna go’.