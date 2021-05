El pobre Maquiavelo de Moncloa

fobia, agorofobia, fotofobia, autofobia, mecanofobia, tarjetofilia, argentofilia, eurofilia, déspota, sádico, ingeniero, contradictorio, puñetero... No sigo, porque veo que me estoy calentando y acabaré insultando al simpático Pere Navarro, el “recuncante”director general de Tráfico, cargo, dicen, que nunca quiso cambiar por un ministerio, porque gana mucho más que cualquier ministro, vicepresidente o presidente en funciones, que no funciona, y manda un...

Lo de recuncante, que en gallego es el que se toma dos tazas de caldo, lo digo porque mandaba en las carreteras y en los cerditos gigantes donde se metían las multas desde hace muchos años, y crecieron los cerditos, y se rompió el barro un montón de veces –seguramente para comprar armas letales contra los conductores, pero el doblemente navarro estaba en su sillón, aunque Rodríguez Zapatero se había ido después de ocho años de impagable presidencia y Rajoy le dio una prórroga al árbitro Navarro, como si no hubiera ningún candidato idóneo del nuevo gobierno y la prórroga recaudatoria estaba durando casi tanto como la autoprórroga de Sánchez en la Moncloa.

Daba gusto leer las cifras de la DGT cada año que Navarro las lanzaba a los españoles como regalo de Reyes. Faltaba el cupo de los tardíos, que no finaron antes de las doce de la noche, así que no se habían muerto; ya podían hacerlo ahora tranquilamenre. No subía el cupo. Y además, ¿para qué?

Y preguntará usted a qué viene tanto adjetivo compuesto en las primeras líneas si después parece como si lo hubiera olvidado. Tiene razón. Pero no lo he olvidado; sólo lo he dejado para el cierre. Traduzco la jerga artificial que me he permitido para calificar al señor Director: Fobia es un miedo irracional a algo; agorafobia es el rechazo del espacio abierto: fotofobia se refiere a los ojos que no soportan la luminosidad; autofobia –de mi cosecha- es pánico al coche; mecanofobia es casi lo mismo, pero sin motor.

En cambio, la filia es lo contrario y la padecen personajes que adoran los sellos, los tampones, , las pegatinas, los carnets renovados, la “plata” de las multas, los euros de la recaudación... Sádico es el que tortura al conductor con los carísimos sistemas para detectarla infracción –millones y millones de dinero público-; ingeniero... Florentino Pérez también lo es y lo haría mucho mejor, para eso fue director de la Asociación de la Carretera cuando era casi estudiante... Y contradictorio, porque cualquiera sabe que a treinta por hora se contamina más, y que treinta y tres millones de autos contaminando. ¿Por qué no se pone de acuerdo con su competencia, el alcalde de Madrid, y paralizan España con la reducción a 20 km/hora velocidad máxima, equivalente a la de los campos de exterminio. Y puñetero, ahora que las puñetas de los jueces están a la baja y en entredicho.

Tengo 84 años y hace unos meses que no me han renovado el carnet de conductor. Sorprendido, pregunté a la examinadora de mis reflejos y condiciones por qué no me renovaban. No supo qué decirme. Acudió al halago: “Tiene usted un expediente muy bueno, pero...”. “Sí, tengo lumbago, y dolores de espalda. Por eso necesito el coche”. “Lo entiendo”, me dijo. El doctor me puso en mi sitio: “Puede ir a otra consulta”. El doctor se llama Mato. Pero no tenía a nadie que no fuera él. Mi habitual toma de reflejos ha cerrado. Y Boiro tampoco da para más. Mi espalda tampoco, ni con bastón.

Claro que peor le ha ido al pobre presidente Sánchez. La metafísica de Gabilondo no casa con su labor maquiavélica tratando de reforzar la candidatura del profesor de Salamanca. Y, por favor, señores citadores. Maquiavelo nunca escribió lo de que “el fin justifica los medios”. Eso lo escribió el editor del libro en el resumen que hizo de cada uno de los breves capítulos.