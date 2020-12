Feliz Navidad

la pandemia que estamos padeciendo, ha sacado lo mejor y también lo peor de cada uno, sobre todo, esas personas que tienen o padecen una enfermedad, que la verdad son invisibles, pero con esta pandemia, se están haciendo muy visibles y cada día mucho más. No son enfermedades físicas, pero sí lo son psíquicas y muchas veces, hasta peligrosas para quien la padecen y también para quien los tienen cerca, como familiares o amigos.

Os pondré un ejemplo muy ilustrativo, hace ya unos años, vengo teniendo una mistad con una persona que es muy buena, buen amigo, buen compañero y mejor persona si cabe. Pues bien, con el brote de la pandemia, comenzó a encerrarse en casa -tiene un miedo atroz-, ha tenido que ingresar a su madre en un centro debido a la enfermedad de Alzheimer y no la ha ido a visitar desde entonces. Su padre hace tres meses falleció. Él, aunque buena persona, siempre ha sido muy reservado y solo le gustaba hablar con los que nos consideraba sus amigos y compañeros, pero de repente desde hace un mes y medio, comenzó a insultarnos, tanto a los amigos y conocidos como a otras personas por el simple hecho, por ejemplo, de decirle que el día esta muy triste, o mira fulano he sacado una nueva novela, (pues tu novela es una mierda y tu eres un junta letras y eso porque eres amigo de este o del otro), así fue insultando de tal manera, que he sido el último. Lo he desconectado de mi teléfono (no sin antes dejarle un mensaje, ya que no responde a mis llamadas, de que debiera mirar de ir a un medico y cuidarse mucho. Si cambia de actitud y desea nuestra ayuda, la tendrá siempre).

Me di cuenta, que era una amistad muy tóxica y me hacía mucho daño. No quiere ninguna ayuda. Lo único que hace es leer y repetir cosas como un loro y algunas veces, decir que son suyas. También tiene la manía persecutoria y dice que todo el mundo lo quiere matar, engañar, que las mujeres son todas unas..., y cosas parecidas.

Cuento esto para que se den cuenta que no es solo el daño material o físico, también el psíquico, que está dormido y aparece de repente. Esta pandemia esta haciendo mucho daño. También me he dado cuenta que hay muchas personas que lo pasan muy mal, debido a que no llegan a fin de mes con una pensión de 600 euros. Y digo esta cantidad, pero también hay muchas de tan solo 400€. Estas personas, no son racistas ni cosa parecida, pero se hacen la pregunta siguiente; ¿Por qué yo cobro tan solo 400€ y alguien que viene de afuera, tan solo por desembarcar en una playa, le dan 750€ y todo lo que necesite, hotel, comida etc.? ¿Por qué?

No se contestar, ellos escuchan en algunos medios a políticos decir que debemos de ser caritativos, humanos y ayudar a los necesitados, entonces ellos se preguntan, ¿Por qué primero no solucionamos nuestros problemas y ayudan a los de aquí, que hemos cotizado, 15, 20, o 30 años y tenemos estas pensiones de miseria, pero si ayudan a los que han recién llegado? Entonces esto todo, sumado a la pandemia, pues te hace pensar y mucho. ¿Estarán haciéndolo bien, se equivocarán, no sabrán hacerlo o, simplemente les importan mas los que vienen que los que están aquí, sean de donde sean, pero han ayudado y colaborado al país, con mucho sudor y trabajo?

La verdad, que todas estas preguntas, te hacen pensar, al igual que la enfermedad o, el mal de este buen amigo que por esta pandemia o, por lo que sea, se le ha descubierto ahora esta dolencia.

Hoy he querido hacer llegar a todos ustedes mis reflexiones, que no dejan de ser, las que recojo cuando hablo con las personas de mi ciudad, o de otras partes, pero son unas reflexiones duras y muy actuales, que la verdad, pues te entristecen y mucho. Muy pronto estaremos ya en Navidad, unas fechas mágicas y muy entrañables, que este año, maldito para muchos, las tendremos que pasar como se pueda. Algunas personas no podrán ver a sus hijos, nietos y demás familiares, otras, no podrán hacer una comida especial porque no tendrán con que hacerla. Otras muchas, tendrán que ir a recoger comida y víveres, allí donde se las den, esa ayuda es gracias alas asociaciones no gubernamentales, como por ejemplo, Caritas, que hacen todo lo posible para que muchos coman, aunque siempre hay algunos listillos, que salen de allí y lo venden en el mercado negro y otros aun peor, lo tiran porque dicen que lo que le han dado es una mierda y hablo de algunos muchos que todos sabemos, llegan en sus coches de alta gama y aún tienen más que decir, que no se les ayuda lo suficiente porque no son o no han nacido aquí, o no comen jamón, o son según ellos un colectivo que hay que cuidar.

Pero bueno, quiero de todo corazón, a todas las personas que leen este mi humilde artículo y al Correo Gallego en especial, articulo este, que de vez en cuando se publica, (ojalá este nuevo año sean más veces) decirles, que muchas gracias y les deseo en la medida de lo posible, una muy Feliz Navidad y, que el próximo año, todo sea muchísimo mejor. Que desaparezca esta maldita pandemia y volvamos a la normalidad, no digo mejor, con que sea como la de siempre, creo que todos nos conformaremos.