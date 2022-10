Fernando Ónega, el portavoz del pueblo

Fernado Ónega nació en un lugar en donde el mundo ha dado en llamarse Mosteiro, allá en Pol, provincia de Lugo. La parroquia, capital municipal, en la que entre el siglo XI y el siglo XII existió un pequeño cenobio benedictino que dio nombre al lugar que tiene una superficie de 1,2 kilómetros cuadrados y cuenta con poco más de doscientos habitantes. Un paraíso entre montañas, ríos y arroyos, con un clima más bien frío.

En Pol, un infante de los años cincuenta del pasado siglo, solo tenía posibilidad, con afán de ser alguien y escapar de las labores del campo y la ganadería, de refugiarse en los libros, de fantasear con escribirlos, de adentrarse en el mundo de los periódicos de entonces y de encontrar entre sus firmas los referentes para una vida, de soñar, de mirar a las estrellas, como aquel de Xosé Neira Vilas que, en “memorias dun neno labrego”, que se presentaba así: “Yo soy Balbino. Un chico de aldea. Como quien dice, un nadie”, o, si los posible lo permitían, de optar por el seminario -en lo singular, el de Mondoñedo-, o por la casi inalcanzable Universidad.

Es afortunado pensar que de Lugo, muy fundamentalmente de su zona rural, emergieron muchos, plurales y fantásticos periodistas. Además de Ónega, puedo citar a algunos clásicos y a muchos buenos y admirados amigos: Álvaro Cunqueiro, Juan Ramón Álvarez, Dionisisio Gamallo Fierros, Carlos Reigosa, Esther Eiros, Margarita Ledo, Fernando Salgado, Xosé López, Lois Celeiro, Francisco Campos, Mariña Folgueira, Francisco Rivera, José Costa Figueiras, Daniel Hortas, Miguel Anxo Murado, José de Cora y sus familia, Manuel Lombao, Ramón Chao, Xiana Arias, Xavier Costa Clavell, Jenaro Castro, José Manuel Rey, Luis Pérez, Julia Otero, Pilar Falcón, Martín Fernández Vizoso... y toda la larga nómina de El Progreso, La Voz de Galicia en Lugo, los periódicos locales, casi hojas volanderas, TVE en Galicia, la CRTVG y las radios privadas, así como las nuevas generaciones formadas ya en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Compostela, más próxima que las de Barcelona o Madrid, en las que se formaron las antiguas generaciones... Además, habría que añadir una larga lista de grandes literatos, lingüistas - Darío Villanueva, etc.-, historiadores - Ramón Villares, etc.-, religiosos -Rouco Varela, etc.-... intelectuales al fin. Es imposible citar toda la larga nómina de relevantes firmas, pensadores y voces privilegiadas.

En todo caso, la audacia, la perseverancia, una decidida y temprana vocación por leer y escribir, el temprano ejercicio de la profesión en “La Noche” de Santiago de Compostela, demostraron en Fernando Ónega que existe una tabla de salvación para quien, en casa, recibió una lección muy propia de la aldea que acabaría por ser fundamental en su trayectoria: “Deus é bo eo demo non é malo”, que significa “Dios es bueno y el diablo no es malo”, lo que supone una posición de neutralidad ante los acontecimientos. Eso es algo que, según cuenta, siempre ha procurado tener presente y que le permitiría llegar a ser un ponderado protagonista de la Transición española como director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez y, además, autor de gran parte de sus discursos, entre ellos el famoso «Puedo prometer y prometo».

El lucense jalonó su carrera en los más diversos medios, como redactor, columnista, tertuliano, editorialista, director. Sus anécdota son innúmeras, su experiencia impagable, su labor referencial para cuantos ejercemos esta profesión un Lugo y su amistad algo de lo que presumo desde que me ofreciera mi primera oportunidad laboral en Madrid, cuando yo era un estudiante, y él jefe de informativos de la Cadena Ser, allá por los años 80 del pasado siglo.

Una de las anécdotas que siempre recuerda Ónega, quien para muchos no ha dejado de ser nunca Fernandito, por su precocidad, es aquella que atribuye a su primer director: “Oscurézcalo un poco”, me decía, cuando el artículo me salía un artículo demasiado evidente”.

Aquel rapaz de parroquia lucense es hoy padre afortunado de dos periodistas de reconocido prestigio y valía personal Cristina y Sonsoles Ónega, y esposo de Ángela, con la que tuvo a Fernando, un joven que, con sus sobrinos, los cuatro nietos de Fernando, encontrarán en sus progenitor y abuelo la referencia feliz que otros niños de aldea que soñamos hallamos en su insuperable trayectoria.

Salud y a disfrutar, admirado maestro, querido Fernando, el mejor portavoz del pueblo que hayamos podido desear, el señor que adoptó de forma evidente el lema benedictino Ora et labora, de aquellos que dieron nombre a un pueblo, Mosteiro, al que hicieron universal sus estrellas.