Fuxir do niño

Desintegrarse nun segundo entre os estoupidos ao lonxe. Cada vez máis preto, cada vez máis dentro. Xa están interiorizados. As bombas, os berros, os mortos. E penso en voar. Como aqueles que fuxiron, uns paxaros irmáns da liberdade que se esqueceron de tornar. Porque cruzar fronteiras é máis sinxelo voando. Non hai muro que deteña o alto do ceo.

Ser neno e facer camiño só. Un imaxinario, porque está todo desfeito. Coma min. Coma todos.

Ser neno e querer berrar que os adultos paren. Que non é xusto para quen ten que xogar. Non é xusto. En ningún lugar do mundo.

Ser nai e chorar polos fillos. Deixar ir a quen é menor na procura de seguridade. Esa que está́ ausente no país que un día espertou nun pesadelo.

Ser pai e pensar en que o meu fillo leva cicatrizada a palabra “guerra” na pel. Xunto cun número de teléfono que lle escribo na man. Porque a intranquilidade non fuxirá ata que reciba a chamada. Esa na que me digan que o meu fillo foi paxaro, que cruzou fronteiras, que está a salvo.

Ser home, a punto de xubilarse ou que acaba de alcanzar a maioría de idade. Esquecerse dun futuro porque o fume de batalla favorece á demencia. Unha demencia obrigada por predicir un porvir inexistente.

Ser home, a imposibilidade de ser paxaro. Porque está prohibido. O único posibel é a banda sonora das bombas como melodía de acompañamento.

Ser muller, non abonda a desigualdade da sociedade. Sumase a guerra. A unha loita dende o nacemento engádeselle outra con balas.

Ser muller, fuxir do país. Conseguir cruzar fronteiras. Distinguir agora a solidariedade real do interese das mafias.

Ser maior e non intentalo. Porque a lentitude que me agasallan os anos é incompatíbel coa velocidade do fogo.

Ser maior e encerrarse no fogar, nun mesmo. Presaxiar que os escasos anos de vida estanse a reducir.

Ser persoa, o que fai falta. Esquecémonos de que todos o somos. Os valores voaron da man dos paxaros. Cruzaron as fronteiras, non sei cara onde. Porque o mundo quedou sen sentimentos. As emocións están en perigo de extinción. E os choros e berros semellan un nítido fío de voz comparado co estrondo das bombas. Non se escoitan. Ninguén quere escoitalos.

Ser paxaro e fuxir do niño. Voar tan alto que se perde a terra. Afastarse, cruzar fronteiras. E non volver, porque non haberá niño ao que tornar.