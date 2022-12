Galega polos dous

Aemás de Argentina, uno de los países del mundo con más influencia gallega es la República Oriental del Uruguay. Y aunque es ampliamente conocida la referencia que hermana a Buenos Aires considerándola “la quinta provincia gallega” por los cientos de miles de inmigrantes que han llegado a la capital porteña, la unión entre Galicia y Uruguay siempre ha sido muy estrecha y sigue totalmente vigente. Para tener en cuenta la dimensión, solo basta con recordar que el Centro Gallego de Montevideo es el más antiguo del planeta. Y una de las más importantes avenidas de dicha ciudad lleva el nombre de un médico nacido en Viveiro, Manuel Albo.

Tres presidentes uruguayos fueron hijos de gallegos: Lorenzo Latorre en la segunda década del siglo XX, luego José Baldomir hacia 1938 y finalmente Tabaré Vázquez, dos veces elegido como primer mandatario (en 2005 y 2015). La organización del transporte público, las papeleras, las grandes tiendas y los primeros sindicatos han sido históricamente dirigidos por inmigrantes de Galicia, especialmente de la zona de Costa da Morte. Muchos de los grandes comercios de Montevideo permanecen en manos de sus descendientes y en los departamentos rurales del interior del país como Tacuarembó (donde todavía la actividad agrícola ganadera sigue siendo más redituable que otros productos o servicios), las mayores extensiones de campo aún son propiedad de familias llegadas hace más de 100 años desde el norte de España.

Pero más allá de la influencia general en el desarrollo económico, social y político, los inmigrantes gallegos y en especial sus hijos, la primera generación originariamente nacida en tierras charrúas, se destacaron en el arte de las letras. Uno de los ejemplos fundamentales para el desarrollo de la cultura poética, que tanto sigue atrayendo al pueblo uruguayo, fue la admirable carrera literaria de Juana Fernández Morales, luego mundialmente conocida como Juana de Ibarbourou y considerada una de las más grandes escritoras de la historia de Latinoamérica.

Su padre Vicente Fernández, un humilde molinero nacido en Villanova de Lourenzá (Lugo) había viajado en busca de mejores oportunidades hacia Uruguay en el año 1882 y se estableció en la ciudad de Merlo, del Departamento de Cerro Largo. Allí nació su hija Juana, en un ambiente rural y despoblado del norte uruguayo, muy cerca de la inhóspita frontera con Brasil. La madre tenía un pasado totalmente distinto al de su marido: pertenecía a una familia española oriunda de Valencia que luego de varias generaciones con éxitos comerciales en América se convertiría en heredera de una de las mayores fortunas del país.

El año de nacimiento de Juana todavía es incierto: aunque ella aseguraba haberlo hecho en 1895, los registros de la época lo sitúan en 1892. De su niñez y juventud se conoce que cursó estudios primarios en una escuela pública en Melo, su pueblo natal, y luego secundarios en una escuela religiosa. Para entonces, las clases sociales más acomodadas solían estudiar el idioma francés para acceder a un nivel cultural superior y su profesora particular, percibiendo su capacidad poética le acercó algunos textos en francés de autores “de moda”, que la hicieron descubrir su vocación de escritora.

Aunque no se han difundido textos u obras escritas por su padre, el gallego habría sido su gran referencia en la poesía. La propia Juana, al ingresar a la Academia Nacional de Letras, declaró que “era español mi padre, y bajo el rico dosel del emparrado solía recitar enfáticamente los cantos de Espronceda y las quejas de su adorada Rosalía de Castro. Nunca conocí una fiesta mayor. Y ahí está lo que puede llamarse el génesis de mi vocación poética, o, con más propiedad, el comienzo de su ejercicio”. Hacia fines de 1914 se casó con Lucas, un capitán del Ejército uruguayo de origen vasco que no era aceptado por su madre: de esa manera renunció a la herencia familiar y siguió los destinos de servicio de su marido.

Así fue como Juana Fernández Morales decidió hacerse llamar Ibarbourou como su esposo y residió junto a él en las ciudades de Rivera, Roca y Canelones acompañándolo en su carrera, hasta instalarse definitivamente en una precaria casilla de la calle Asilo del barrio La Unión en Montevideo, donde se dedicó por primera vez exclusivamente a la escritura. Sus dos primeras colecciones de poesías, de lenguaje moderno y refinada prosa, llamadas Las lenguas de diamante (1919) y El cántaro fresco (1920) tuvieron repercusión internacional y fueron traducidas a varios idiomas. Su gran popularidad se debía a un lenguaje delicado, optimista y romántico: el éxito se repitió en cada uno de sus libros (como Raíz Salvaje o La rosa de los vientos), incluyendo en su bibliografía, además, varias obras para niños y hasta animándose a escribir las propias memorias de su infancia.

En dichas memorias es donde nuevamente vuelve a dejar en claro que de su padre ha recibido un legado pleno de morriña, al escribir su sueño de conocer tierras gallegas: “Patria de mi padre, luminosa y grande, qué profundamente te quiero también. Me crié soñando con tu maravilla, no quiero morirme sin verte una vez. Cuando a ti yo llegue, has de conocerme por el gozo trémulo, por la palidez, por la emoción honda de risa y de llanto, por el canto puro que te llevaré con el niño mío, que también te ama. ¡Oh! Galicia mía, hemos de traer, a la tierra india que amparó a mi padre, de tu hechizo y tu placidez.” Llegó a obtener tanta popularidad como poetisa que en el Palacio Legislativo de Montevideo, en agosto de 1929, fue proclamada como “Juana de América” en un acto multitudinario donde ella se declaró como “gallega e hija de la naturaleza”.

Su vida y obra fueron sumando éxitos, consagraciones y numerosos reconocimientos. El libro “La rosa de los vientos” fue distinguido en Suiza con la Orden Universal del Mérito Humano; en 1935 recibió el galardón Francisco Pizarro en Perú y en 1947 obtuvo de la Academia de Letras de Uruguay el Tributo de la Gran Medalla de Oro. Y en 1959 fue aclamada al recibir el Gran Premio Nacional de Literatura, que fue otorgado por primera vez. Era mundialmente famosa y especialmente aplaudida en América y Europa.

Cuatro años después, exactamente el 8 de junio de 1963 fue inaugurado en Lourenzá, el pueblo de su amado padre una biblioteca con su nombre. Con motivo de este homenaje, Juana de Ibarbourou hizo llegar hasta allí un mensaje donde expresa y destaca su sentimiento de galleguidad, enviando un texto que decía “nacín e crecín andando e soñando Galicia canda o meu pai, que foi para ela un fillo amoroso e fiel ata a morte. E eu sigo sendo galega polos dous.” También, según palabras de Dora Isella, su biógrafa, la poeta vivió perpetuamente aferrada al amor a Galicia a través del recuerdo de su padre. “O pai, que naceu en Galicia, nesa terra doce e recia que se fai amar polos seus fillos vaian onde vaian. Del herda a nena un sentimento profundo que a ligará estreitamente sempre ás cousas”, escribió.

Su prosa literaria la había convertido en un ícono de la poesía de habla hispana del siglo XX y pudo consagrar una gran obra de espíritu romántico pero rebelde en una época donde las mujeres no tenían libertad de expresión. Sin embargo, alejada de todo reconocimiento, quien actualmente es considerada una de las mejores escritoras de la historia de Latinoamérica, luego de quedar viuda se recluyó definitivamente en la misma precaria casa donde vivió 50 años con su marido en el barrio La Unión de Montevideo. Haber perdido a su padre y luego a su esposo fue demasiado para ella, no permitió que nadie más volviera a verla y finalmente murió, sumida en la tristeza y la soledad, el 15 de julio de 1979. Casi 30 años más tarde, entre cientos de póstumos homenajes, recibió el que más hubiera disfrutado en vida: en 2007 fue reconocida como hija adoptiva de Lourenzá, el pueblo gallego de su amado padre.