Guimarâes, la ciudad de los dos castillos

invito al que entre en Guimarâes a que vaya descubriendo los rincones y los detalles de esta ciudad medieval, fundamentalmente. Y ello porqué ? Porque ha sido construída en etapas muy concretas --muy cercanas unas de otras-- en los siglos del Medievo, sobre todo. Es una ciudad cerrada dentro de sí misma, y aunque conserve una tira larga de su muralla medieval, todo el resto-- en la línea original de su trazado--se puede ir viendo y descubriendo cómo era a partir de los edificios construídos a lo largo de allí mismo. Guimarâes ofrece rincones llenos de irradiación, y que sólo la mirada curiosa e inquieta descubre. Rincones donde la atención detecta y disfruta, y contacta con un destello de sorpresa y júbilo en el espacio donde acontece, y contacta durante sólo un instante --el destello, la epifanía -- durante el tiempo en que un delicioso caminar ha ido adentrando al visitante en la ciudad.

LOS AVATARES QUE LA HAN IDO FORMANDO. Es importante considerar la acción creadora que ha ido construyendo Guimarâes; y con ella la pasividad que no salvó un edificio, o una interrupción que lo abandona, o el abandono mismo, que condena un edificio, o la conservación, aliada con la voluntad y la ilusión, y el añadido acertado que le otorga más donaire a una fachada, la restauración de un edificio que lo resucitó por completo, o un desafortunado derrumbamiento por una orden inepta, o la fundación de un convento con los beneficios consiguientes.

Todo esto constituye la malla compacta que explica en el presente la presencia urbana de todo Guimarâes, tanto el antiguo, el conocido, como el expansivo, el moderno. Pero por todo lo allegado hasta nuestro tiempo surgen publicaciones sobre la ciudad--las monografías--, y la reproducción fotográfica, el documental, el reportaje, el artículo erudito, y hasta películas en cuyos escenarios naturales aparece la ciudad. Ingresa tambien la emisión didáctica después de una investigación histórica expuesta en un Congreso. No hay que olvidar que Guimarâes fue escenario de artistas, habitáculo de gobernantes y de arqueólogos, centro de eruditos , de historiadores y de etnógrafos. Guimaraâes siempre se movió culturalmente desde las páginas de su famosa Revista ( fundada en 1884 ) hasta los actos celebrados en la sede de su “Sociedade Martins Sarmento” en los locales de su mismo Museu, y desde la dimensión doble del acontecimiento y del conseguimiento, o en otras palabras, del valioso acto creado , y del éxito y del avance.

Ahí están como resultado las miles de páginas de la Revista de Guimarâes y los centenares de piezas ingresadas en su Museo desde hace largas décadas. Rodean al casco antiguo verdores cultivados y cuidados : jardines espesos de flores varias, arbustos de especies poco vistas, añosos árboles umbríos que colaboran en la parada junto a un banco para consultar un plano el visitante de la primera vez.

UN ESPACIO ICóNICO. Dentro de la ciudad me atopo un espacio de enorme entidad (y de gratísimos recuerdos ). Es la Rúa de Santa María, íntima y acogedora, con un arco sobre la calle con ventana en el centro, lo que supone, en cierto modo, una aérea vigilancia tomada como entretenimiento. Es designada como la Casa do Arco.

En la plaza de Santa María se encuentra un edificio muy atrayente: me refiero a los antiguos Paços do Concello, instalado sobre unas arcadas góticas. Estas arcadas permiten pasar de una plaza a otra-- a la Praça de Santiago-- con un halo mágico : desde un escenario vecino pasamos a otro distinto, que es una amplia plaza con balconadas de madera tallada, que ya es un tema fotográfico conocido. Al otro lado de estos arcos me encuentro con la iglesia de Nossa Senhora da Oliveira , al parecer fué instituída por D. Afonso Henriques después de la batalla de Ourique. Muy cerca se yergue un templete gótico erguido en tiempo de D. Alfonso lV en recuerdo de la batalla del Salado . En el interior luce un magnífico crucero gótico. Pero el detalle de figurar al lado una oliveira natural coloca a quien tuvo esa idea en el terreno de una antropología poética.

Constituye un homenaje vivo a la Virgen titular de lo que también se denominó Colegiata Alejada de la Naturaleza, en su monte propio, ella conmueve desde este terreno urbano y sin un efecto directo de las estaciones del año : sólo el cielo y la luz las registra. El ambiente de cafeterías con su bullicio de estar así a gusto establece un resultado muy grato, y sin duda el entorno colabora.

LOS DOS CASTILLOS. Estos dos monumentos célebres expresan el deseo de una visión; y entonces el cuerpo apura para percibirlos en directo para el registro vivo de un deleite. Ambos monumentos evocan una atmósfera concreta porque despiden todavía el “ aroma” de la época en que fueron construídos. Ellos abren por sí mismos otros aspectos culturales de la Historia de la Edad Media. Bien nos ilustra la História de Portugal del Prof. Veríssimo Serrâo. ( Editorial Verbo). Incrementa esta atmósfera la capilla románica de San Miguel do Castelo.

El castillo medieval, perfectamente restaurado, se lo relaciona con la vida de D. Afonso Henriques, el primer rey de Portugal. Buena compañía posee este castillo porque lo conectamos, bien que desde una dimensión distinta , con la Filosofía Escolástica : acerca de los dialécticos y los antidialécticos, la controversia sobre los universales, los realistas y los verbalistas, la dialéctica y la teología, la razón y la fe; como también, claro, con las cantigas de escarnio e maldizer, y las cantigas de amor y de amigo. Tiempos de intensa y apacible reflexión mezclados con tiempos de fiereza y guerras.

Función distinta ofrece el palacio Ducal de los Braganza (siglo XV), de influencia borgoñona. Su complemento perfecto abarca todo el desarrollo del Humanismo y el Renacimiento, incluyendo los banquetes, la alegría de vivir, la música y la danza, el teatro, la sátira y lo grotesco (Gil Vicente ), y todo el mensaje hedonista que destila la obra de François Rabelais, la risa incluída. Todo el mobiliario y la decoración de este castillo, convertido en excelente museo, nos trasporta a escenas de conversación y de relación, de vida social y de grata recepción de visitas , desde un sentido mundano de la cortesía, entre los acogedores tapices flamencos y las chimeneas encendidas.

La modernidad con todos sus vértigos, ventajas e inconvenientes se queda fuera de Guimarâes, aparcada. Y sólo serán los pasos tranquilos , la curiosidad escrutadora y el corazón que late por la bendita pasión de conocer quienes descubran la ciudad, casi por completo medieval. Y ahora que todos vivimos en un laberinto de incertidumbres es necesario dirigirnos a espacios donde la razón distribuidora rigió y corrigió la conducta humana en los pueblos y através de los siglos.