India: A la sombra del elefante

¿Hay miseria en un país con más de mil millones de habitantes?, ¿Está emergiendo un país que tiene como principal competidor a otro gran coloso que es China? Depende de lo que cada uno entienda... Porque también nos podemos preguntar: si a nivel tecnológico y en un mundo globalizado. La India de hoy se encuentra por encima de muchos países denominados avanzados. Un país en donde la tradición y la modernidad se juntan y son capaces de convivir juntos. Por eso desde aquel 2 de Octubre de 1868 año del nacimiento del Mahatma Gandhi recordamos su independencia... El propio Mahatma Gandhi le dijo a Indira Gandhi: «Indira, hay dos clases de personas, aquellas que hacen el trabajo y aquellas que cosechan los laureles. Procura pertenecer a la primera de ellas. Crear cosas trae consigo un equilibro, y hay en ellos mucha menos competencia».

Uno de los pasos que ha seguido el profesor Óscar Pujol es acercar Oriente a Occidente. Es director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi así como autor de numerosos libros y traducciones y nos habla de lo que es el hinduismo y de lo que no es el hinduismo. Según sus palabras hablar de India.

“Es hacerlo de un país en donde se pueden utilizar seis términos principales: una India espiritual, una India exótica, una India opulenta, esa India del conocimiento, la India comerciante y la tantas veces nombrada, esa India de la pobreza”.

El escritor William Dalrymple en su libro “La ciudad de los Djinns, un año en Delhi” relata sus distintas experiencias en la capital hasta su obra más reciente: «La Anarquía. La Compañía de las Indias Orientales y el expolio de la India» sumando todas las experiencias de un pasado colonial o el historiador Ramachandra Guha y su «India después de Gandhi. La historia de la democracia más grande del mundo» hasta el editor y escritor Agustín Pániker en su obra «Índica, una descolonización occidental» han intentado contar lo que es y ha sido este subcontinente. ¿Lo han conseguido?

Se encuentran lugares denominados tirthas que, significa literalmente vados. Hay cuatro de esos grandes lugares en las cuatro esquinas del país: Puri, Dwarka, Hardward, Kashi (Varanasi), Ujjain, Dwarka y Kanchi e incontables tirthas menores y siguiendo la geografía india podemos ver doce, Jyotirlingas (templos de Shiva) de gran importancia y 51 shakti Pithas (Centros de la Diosa) y estos asombran al viajero por sus gran belleza natural.

Benarés es el centro de peregrinación por excelencia y sus calles están llenas de personas que se mezclan unas con otras y al mismo tiempo todo lleno de negocios unos al lado de los otros que no se sabe muy bien a donde ir y parecen dejar una pregunta en el aire: ¿dónde compramos? Son muchas las personas que se van a los ghats que son las escalinatas que bajan al río. Son muy largas para el visitante y necesitaríamos muchos días para poder visitarlas y conocerlas bien. Forman un todo, pero en armonía.

El Ganges toma su nombre de la Diosa Ganga que nació en Kamandula, u olla de agua, del Dios creador Brahma. Se enredó Shiva según la leyenda en el pelo del Dios, del cual cayó gota a gota en la tierra como el río más sagrado del hinduismo y es en los Himalayas donde el agua fundida mana de una cueva situada bajo el glaciar Gangotri y atraviesa las planicies del norte de La India.

Son muchos los que sumergen las cenizas de sus difuntos para que sean perdonados y logren obtener la liberación (moksha) pero se puede observar como personas de distintas comunidades y castas, campesinos, brahmanes, una viuda vestida de blanco, o una pareja recién casada cantan el Gayatri, mantra para invocar al Sol y presentan sus respetos a la Fuerza Suprema y al río que es fuente de vida. Dios no ha muerto. Y cayendo la tarde los brahmanes ejecutan los ritos de la tarde con extremada concentración. Los devotos se dirigen hacía el Templo de Vishvanath para atender la ceremonia del arati. En los ghats preparan la lámpara de 101 mechas para ofrecer el arati al Ganges y se escucha el resonar de las caracolas, campanas y gritos de “Gloria a la Madre Ganga” y “Gloria a Shiva”.

A las pocas horas de morir el cuerpo se envuelve en un lienzo (blanco si se trata de un hombre y rojo si es una mujer) y lo ponen en la pira funeraria para ser incinerado descendiendo hacia el Ganges. Benarés es conocida también por su Ram Lila que se celebra en Dussehra en el mes de Octubre y es cuando se vuelven a representar episodios del Ramayana por toda la ciudad y el maharajá- la reencarnación del dios Shiva- patrocina tres semanas de celebraciones en todo su esplendor. Estamos en otro mundo. La música en India es lo que queda cuanto todo se ha olvidado».

Encontramos al budismo, al jainismo, el Sikhismo y el Templo Dorado en Amritsar al Norte de la India en el Punjab más conocido como el “granero de la India”.

Con el cristianismo tan lejos de nuestras fronteras que aún siendo minoritario sigue existiendo en este país. El profesor Óscar Pujol ha abierto una puerta con su Diccionario sánscrito -castellano que ha sido publicado recientemente.

«Como su antecesor este Diccionario no se dirige solo a los estudiantes y profesores de sánscrito sino también a todas las personas que, sin conocer la lengua quieran obtener una información introductoria sobre ciertos aspectos de la cultura india». Sus palabras se ven una y otra vez, en su cultura, en su arquitectura y en su alimentación.

Las especias han formado una parte muy importante del comercio con otros países, los fenicios, los griegos, los árabes o los egipcios. Cada plato lleva una combinación importante de diferentes especias en diversas proporciones que no se repiten en otro plato diferente.

Desde la escritora Ana María Briongos hasta el Sabio profesor Gonzalo López Nadal quien en su momento coordinó una verdadera obra de divulgación «Encuentros culturales. Indo españoles (1956-2016). Impactos y Visiones» o el poeta Jesús Aguado hasta la poeta y escritora Chantal Maillard de la que pronto aparecerá una nueva obra «Las venas del dragón. Confuncionismo, Taoísmo y Budismo» hasta el músico y filósofo Fernando Díez con su libro «El último viaje. Historia de una furgoneta hippie».

Todos han escrito sobre la India. Un referente es la librería de Álvaro Enterría (Madrid, 1953) que, desde un lejano 1983 llegó a La India y según sus palabras ya no se pudo marchar: “La India o te gusta o no te gusta”. Junto a su esposa Árati Nayák (Orissa, 1964) acaban de publicar «El destino y el dharma. Una vida en la India tradicional» donde nos cuentan un poquito de lo que ha sido su vida a lo largo de treinta años en la ciudad de Benarés.

En sus páginas figuran distintas personas que han influido en la vida de este madrileño siendo ya de esos dos mundos que forman el Oriente y Occidente una parte importante de su vida.

En palabras de Árati Náyak «Me consideraba con la suficiente fuerza interior como para vivir contenta en las circunstancias que me trajera la vida. Las difíciles pruebas que me ha traido la fortuna después de mi infancia me han convertido en una persona fuerte y decidida».

Ambos amantes del Saber no solo han publicado este libro- diario sino que han hecho otros en donde se acercan desde la distancia a esos ámbitos en ocasiones poco conocidos por los lectores occidentales con un profundo conocimiento del hindi siendo traductor de obras emblématicas.

«Si he podido vivir tantos años en Benarés e integrado en su sociedad, ha sido principalmente por que hablo bien el hindi. En efecto y aunque esto parezca evidente, para comprender un país es imprescindible conocer su lengua» fruto de ello:

«Los jugadores de ajedrez y otros cuentos de la India» Así como esa traducción casi convertida en clásico «El científico y el santo. Los límites de la ciencia y el testimonio de los sabios» o «Bhagavad gita. Edición bilingüe con comentarios de Roberto Pla». Y una verdadera Joya que esperamos se convierta en varios volúmenes «La India por dentro. Una guía cultural para el viajero». ¿Dónde está esa India tecnológica y avanzada? Sus edificios están bañados de oficinas con nombres que nos resultan tan familiares que nos hacen acordarnos de ese otro mundo que en unas horas lejanas hemos dejado atrás: Microsoft, Oracle, Sun Micro Systems. Bangalore no es sólo una ciudad digital. Es otro mundo que conjuga la tecnología y el placer, las oficinas de lujo y los pubs.

La India sigue siendo color y eso hace volver al Holi y los colores en Holi pueden ser secos, en forma de polvos llamados Gulal o líquidos coloreados, conocidos con el nombre de Rang.

Es una sociedad muy compleja en donde existen cantidad de reglas estrictas. Si bien como escribe Enterría «las podemos matizar o eludir a menudo. Las reglas están para señalar el ideal, luego se adaptan a muchas circunstancias y admiten muchas excepciones. Si uno vive según las normas hindúes y se adapta a sus costumbres, la gente es abierta y tolerante y la sociedad te hace un sitio»

Como muy bien explican Árati Nayak y Álvaro en su trabajo... «Una vida en la India tradicional» .