La biblioteca de toda una vida

Viajando entre las estanterías de esta sala se puede uno hacer una gran idea de la cultura de unas cuantas décadas, y también de la cultura clásica, pero, sobre todo, aquí se respira un increíble amor por los libros. El libro es la figura más importante en toda biblioteca, pero en el caso de una biblioteca personal, en la que laten todas las experiencias de una vida, hay algunos elementos más que debemos tener en cuenta. Aquí es posible detectar pasiones literarias, construir un mapa de ese jardín de senderos bifurcados y de ríos con numerosos afluentes. Una colección personal tiene siempre un plus de humanidad, cada uno de sus volúmenes nos susurra algo, más allá de su contenido, habla de unas circunstancias, de un momento, de un instante. Los objetos personales, premios, testimonios de eventos y, de manera especial, los documentos que copan las cajas del archivo, muchas cartas entre ellos, completan la imagen. Esta colección ofrece un tesoro vivo y exclusivo, una instantánea de relaciones personales, de largas amistades, de viajes a lugares distantes. Aquí pueden leerse palabras que no están en ningún otro lugar.

Pregunto por el proceso de selección, cuando la biblioteca se construyó. “Bueno, fue complejo, pero César nos ayudó”, explican. “El criterio fundamental a la hora de seleccionar lo que íbamos a exponer fue la rareza, el hecho de que un libro fuera peculiar o exclusivo, además de los dedicados, claro, o que esos títulos no estuvieran en el fondo general de la biblioteca. Entre lo que mandan César y Mercedes siempre hay volúmenes inesperados, a veces incluso muy especializados que, normalmente, no está en nuestro fondo. Así que es un complemento extraordinario. Yo creo”, señala la bibliotecaria, que una biblioteca siempre tiene que sorprender un poco al lector.

Y, en efecto, si buscar un libro entre miles de ejemplares siempre tiene algo de aventura (aunque se haga en un catálogo electrónico), de esperanza de un encuentro afortunado, esta sala de la Biblioteca de la Diputación de A Coruña ofrece también la posibilidad de un viaje sentimental, una jornada a la búsqueda de días pasados, momentos importantes, solemnes o íntimos, y todo ella deja un poso extraordinario en el visitante, incluso antes de abrir las primeras páginas de uno de estos volúmenes. “Mucha gente viene a quedarse un rato”, explican. “Van de un anaquel a otro, se van creando una atmósfera con lo que ven”, explican. “El lugar es muy agradable. Hacemos talleres, encuentros, queremos recibir a investigadores, porque es el sitio perfecto”.

En esa ocasión, el protagonista es Delibes (el centenario de su nacimiento se celebró recientemente, en 2020). Las exposiciones en las vitrinas van cambiando, como es natural. Las responsables del fondo sacan a la luz documentos diferentes, de los muchos que están archivados. La letra de Delibes, un tanto desdibujada por el paso de los años, se abre camino en cartas personales, en respuestas a invitaciones o a homenajes. Se produce una curiosa sensación cuando uno accede a documentos personales como estos. La sensación es casi táctil, muy cercana. Muy real. Las cartas, que en el futuro no existirán, son todavía una gran fuente para conocer detalles de otras vidas.

“Querido amigo: lamento no poder complacerte, porque me encuentro poco apto para viajes y saraos”, acierto a leer en esta carta de Miguel Delibes a César Antonio Molina. “Un abrazo para ti de tu viejísimo (84) amigo”. Algunas de estas cartas con el escritor vallisoletano pertenecen a la época en la que la biblioteca del Instituto Cervantes en Moscú pasó a llamarse ‘Miguel Delibes’ y fue invitado a un acto de homenaje con tal motivo, aunque no pudo asistir. Explicaba entonces el escritor cómo ya no estaba en condiciones de viajar: “Querido amigo, como ya le anuncié los médicos me prohiben viajar y asistir a reuniones sociales. A la Academia hace seis años que no voy. (...) Le agradeceré tenga en cuenta mis numerosas limitaciones...” Hay otras que se refieren al año en el que le fue otorgado el Cervantes o a cuando recibió otro homenaje, esta vez en la RAE. El periodista Paco López-Barxas, que me acompaña junto a la ilustradora Isabel Pintado, y que también conoció muy bien a Delibes, recuerda que el escritor castellano era siempre muy natural, muy auténtico, un hombre extraordinariamente cercano y sencillo que decía las cosas sin excesivos rodeos. También escribía así. Pero el de Delibes es sólo un ejemplo de esta gran colección epistolar de César Antonio Molina.

En el archivo, en efecto, se acumulan numerosas misivas de grandes figuras de la literatura y de la cultura en general. Amistades cultivadas a lo largo del tiempo. Confesiones literarias o simplemente domésticas. Cartas de Claudio Magris, por ejemplo, que visitó Galicia en 2002, con César y Mercedes como guías por la Costa da Morte, Santiago o Mondoñedo. Allí quiso llegar siguiendo las huellas de Cunqueiro. O cartas de Ernesto Sábato. Entre otros muchos. “El archivo personal es muy completo, y muy diverso. Hay de todo, y de muchísima gente. Quisimos hacer un archivo epistolar digitalizado”, explican, “pero, aunque César daba permiso para reproducir sus materiales, lo cierto es que finalmente, sobre todo] por asuntos relacionados con los derechos de reproducción, no se pudo llevar a cabo. Pero, desde luego, se puede ver todo en papel aquí. Lo que es importante es venir con tiempo. La paciencia es muy necesaria cuando se acude a un archivo como este”.

El viaje por esa sala de luz delicada nos lleva a una curiosidad. El cómic de Paco Roca y Guillermo Corral, publicado por Astiberri, titulado ‘El tesoro del cisne negro’. En este cómic, que cuenta el caso Odyssey, aparece César Antonio Molina como personaje. “Este libro me ha dado la vida con las visitas de los niños”, dice una de las bibliotecarias. “Sale en varias páginas como ministro de Cultura del momento... En fin, es una curiosidad interesante: aunque él nunca nos dijo nada al respecto (risas)”. En una viñeta, el personaje de César Antonio Molina dice desde el asiento posterior de un coche: “¡Lope, Cervantes, Velázquez!: ese es nuestro petróleo”.

La parte de los libros dedicados también habla por sí misma y merece detenerse ante ella. Son libros que no se pueden prestar, pero hojearlos permite leer dedicatorias variopintas, incluso inesperadas, muchas de ellas bellamente adornadas o historiadas. Tengo ante mí, por ejemplo, una de Vila-Matas, con los trazos de un sombrero. Una de Vargas-Llosa, en un ejemplar de ‘Travesuras de la niña mala’. Una de Javier Marías (para Mercedes): “con el afecto antiguo y grande”. Una de Eugenio Granell, “con cariño y admiración”... Y así, casi hasta el infinito. Y más allá.

Dice López-Barxas que al visitante sin duda le sorprenderá la cantidad de objetos, documentos y libros que pueden encontrarse en la colección, producto de toda una vida en el corazón de la cultura, pero lo cierto, asegura, es que no es extraño si uno conoce bien (como él) a César Antonio Molina. “Su pasión bibliófila es increíble, y además yo creo que, en esto, César es como Cela, que también quería conservarlo todo, todo, que nada se perdiera, ni un recuerdo, ni una memoria. Y gracias a eso, lo tenemos todo aquí ahora, para nosotros”.