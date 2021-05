en ocasiones al llegarnos un ejemplar y que el cartero nos lo deje nos sumerge en un “miedo” provocado por el número de páginas existentes en el mismo. En otras ocasiones pensamos que hay tan solo un determinado número de editoriales que ya están en el sector y son a las que se les atribuyen este tipo de obras. Pero si la mesilla con el libro encima nos dice ¡venga...! eso hace que nos acerquemos al mismo y nos pongamos a leerlo.

La editorial Akal tiene en su haber diversos ejemplares tocando el tema fascinante de Jesús de Nazaret. Un autor de la talla de Gon- zalo Puente Ojea (La existencia histórica de Jesús) publicó en la misma diversos libros dando ese enfoque que sólo él podía realizar. Hablamos a nivel de España, por supuesto. Hay trabajos sumamente interesantes que nos acercan a este personaje que según algunos autores «fue uno de tantos en esa misma época»

Fernando Bermejo Rubio. Este profesor doctor en Filosofía y máster en Historia de las Religiones y un reconocido a nivel mundial de la época Herodiana siendo profesor en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma en Barcelona ha realizado otros trabajos y al pasar las distintas páginas de La invención de Jesús de Nazaret te das cuenta que a lo mejor para escribir esta obra tuvo que haber realizado las anteriores. No hablamos de Rubio como un profesor o un simple historiador. En la figura del profesor Bermejo Rubio hemos encontrado al detective, al historiador, al filósofo, al enterado de un mundo como el griego y un largo etc. Desde luego no estamos ante un trabajo que tenemos que dejar sino ante un libro en que una página invita a leer la siguiente e incluso gracias a sus informaciones y a sus diversas notas vemos la evolución del personaje.

El editor Agustín Pániker a otro nivel quiso hablar sobre Buda y el profesor Rubio lo ha hecho en la figura de Jesús sin utilizar una sotana pero sí hablando dentro del campo de la Teología y como decimos de la Historia. Si las entradas de un libro te “iluminan” e introducen en otras eso es lo que hace esta obra. Hay muchos autores que con mayor o menor suerte se han metido en la figura de este ser «mesiánico» por emplear un término o en la situación de una época en donde los romanos y los judíos desde luego no podían faltar incluyendo personajes como San Pablo que tiene su cabida, sólo faltaría, en esta obra escrita con toda la honestidad que destila en sus más de quinientas páginas que no se nombrase a determinados personajes como el caso de San Pablo.

Otros autores. En la Literatura o en la Historia pasa algo parecido al cine. Un autor hace siempre el mismo papel y cuando hablamos sobre él y no lo tiene nos descoloca un poco pues ya no es el personaje que todos deseamos. Con los autores sobre cristianismo u otros temas sucede algo parecido saben eso de “si no estás en la foto no existes”. Y este trabajo no sabemos si se debe de leer en verano o no. Lo que sí es cierto es que estamos ante un tema que si lo tratas con honestidad y lo lees como se merece te lleva su tiempo asimilar todos y cada uno de los conceptos empleados en el mismo y las ideas contrarías a un creyente o a un teólogo lo que hacen es cuestionar con datos y con un mapa en la mano y múltiples fichas todo aquello que estamos leyendo en ese momento. Y si aún encima ese trabajo lo realiza un autor como es el caso.... En el mundo de las religiones todos o la mayoría han idealizado a los personajes que han dado en ocasiones orígenes a las mismas.

No estamos ante un viaje como el realizado su momento por el escritor José María Gironella ni ante un estudio en donde se ven los evangelios apócrifos o en donde se habla de lo canónico si en algo mucho más con una mayor profundidad. Estamos ante una realidad y señala o habla de un hombre que la vivió pero con datos aportados por unos y por otros autores. Incluso escribe sobre cuando se comenzó a llamar investigación y como fue la misma llevada acabo con mayor o con menor acierto por parte de unos y de otros. Hasta habla del cine y de las distintas películas que han dado pie para poder formarse una idea de quien ha sido este personaje con mayor o con menor acierto. Su autor ha contado en la presentación la intrahistoria del mismo. Algo que ayuda al lector cuando vamos ya por la mitad en su lectura. En palabras del profesor Gonzalo Bravo de la Universidad Complutense de Madrid “Aunque nunca es fácil cambiar un paradigma, y aún menos si es bimilenario, esta obra objetiva y crítica contrapone la tradicional imagen Teológica y Mítica de Jesús a su figura Histórica, la de un judío políticamente antirromano y con cierto talante nacionalista. Los lectores encontrarán aquí argumentos históricos para decantar su juicio”. Algo que se tiene en duda es si realmente hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret y es uno de los temas que toca entre otros el profesor. No se trata de escribir varios folios sobre este trabajo dando las loas y viendo sus defectos (seguro que alguno tiene) lo mejor una vez terminada su lectura es dejarlo por un tiempo de nuevo encima de la mesa y volverlo a coger. Al leer la biografía de su autor entenderemos muchas cosas. Por ejemplo, que tuviera que salir en una fecha y que haya salido en otra. Quisiéramos citar a Josep Montserrat (Jesús, el galileo armado) y a sus distintos estudios con el profesor Bermejo coeditaron Maniqueísmo: textos y fuentes (2008) Y la estancia del profesor Bermejo en Barcelona en esos lugares que muchas y muchos tendríamos que ir para buscar esa savia que estos mismos desprenden. Lo dicho no hay palabras cada uno saca sus propias conclusiones pero es “peligroso” idealizar sin datos a un personaje y en este caso la Historia con sus diversas informaciones se ha encargado de ello de la mano del profesor Fernando Bermejo Rubio. Un trabajo que nos ayuda a cuestionarnos a nosotros mismos.