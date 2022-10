La vida es una rueda

Es imposible saber con cuanto tiempo de anticipación se organizó el viaje y la llegada de Alfonso Rueda a Buenos Aires, pero quien escribe estas líneas se enteró casi por casualidad recién el martes a la noche a través de compañeros del periódico. El presidente de la Xunta de Galicia arribaría el jueves a la República Argentina y eso me deba apenas un día para averiguar su agenda de actividades y organizarme para conocerlo personalmente. Encontrarme con él nunca fue un pedido laboral, pero teniéndolo de visita en mi país era imposible no sentir la tentación de analizar su trabajo, hacerle un seguimiento a sus actos en la ciudad o quién sabe, tener la oportunidad de entrevistarlo mano a mano. Quizás para algún amigo periodista que recorra a menudo las rúas de Santiago pueda ser una situación más “normal” conseguir una exclusiva con Alfonso Rueda, pero hacerlo en la ciudad porteña se sentía como un desafío. Y me encantaba la idea.

Para lograr dicho cometido, el primer paso era lógico: comunicarme con la sede de la Xunta en Buenos Aires para que me enviaran la previsión de las actividades que habitualmente se entregan a la prensa y así poder seguir los pasos del presidente. Allí como es costumbre me atendieron telefónicamente de maravillas y dejé mi email para recibir el listado de lugares donde haría sus presencias. Obviamente que esta hoja de ruta es fundamental, porque el encuentro depende de los horarios y distancias en cuestión y a un docente en Argentina, si quiere vivir dignamente, no dispone de mucho tiempo libre.

La lista de actividades del presidente que pedí el jueves a la mañana no las recibí hasta el viernes a la tarde. La portada de EL CORREO GALLEGO de ese día no la voy a olvidar jamás en mi vida: la foto central titulaba “Apoyo de Rueda a las empresas pesqueras en Argentina”. El titular del Gobierno se había reunido con los titulares de compañías de dicho sector para reforzar la cooperación estratégica. También había tenido encuentros con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez y con el cónsul en Buenos Aires, Fernando García Casas. Todos estas actividades se habían producido en mi propia ciudad y yo me había enterado a través de un periódico que se edita a 10.000 kilómetros. Habiendo perdido todos los movimientos de Rueda del jueves y de enterarme por una portada de Galicia lo que sucedía a minutos de mi casa, volví a llamar a la sede de la Xunta en Capital Federal. Ofuscado, le dije a la dulce Susana, la telefonista, que no me había mandado el cronograma. Pues si, te lo envié. Que no, que ya revisé el correo. Hazlo de nuevo. Que si, que no una y otra vez. Y aquí va la aclaración para todos aquellos que usen Hotmail: los correos que no son prioritarios, no aparecen en la bandeja “Otros”, sino que directamente aparecen como correo basura. Pues si, Susana, me los habías enviado y aprovecho este espacio para pedirte disculpas. Mi correo no deseado recibió la hoja de ruta anhelada y durante día y medio la escondió entre montañas de publicidad inservibles.

Abro y leo. A las 10:30 el presidente gallego sería declarado “Visitante ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en la Legislatura porteña, abierto a toda la prensa. Exclusivo y merecido galardón pero ya eran casi las doce del mediodía. Siempre tarde. Siguiente actividad, “17,30 h.- O titular do Goberno galego, Alfonso Rueda, asistirá á inauguración da exposición Xacobeo 21-22. No Club Español de Buenos Aires (rúa Bernardo Irigoyen, 172). Intervención aberta aos medios”. Otra excelente noticia, pero todavía tengo por delante tres horas de trabajo docente y debería cruzar media provincia. Imposible llegar a tiempo; la ciudad de la furia, un viernes a esa hora necesita semanas de meditación previa para enfrentarla. Pero en la búsqueda del tesoro, todavía quedaba una parada en el itinerario. La última antes de viajar a Uruguay el sábado por la mañana.

Ese mismo viernes por la noche, Alfonso Rueda se reuniría a las 20 horas con los directivos de las entidades e instituciones gallegas en la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión, en la localidad de Vicente López, que además quedaba algo más próxima a mi domicilio. En el texto agregaba que el líder del Partido Popular gallego haría declaraciones al inicio del evento; no era un acontecimiento abierto a la prensa, pero imagínense, no lo dudé ni siquiera un segundo. Hablé con Celia Otero, del Centro Lalín y ella se contactó con el presidente de Asociación de Corcubión, Carlos Amejeiras, que aún en uno de los días más ocupados del año, se comprometió a presentarme al jefe de prensa de Rueda para intentar aunque sea conocerlo: las primicias y las declaraciones más importantes ya las tenía este diario hasta en portada desde hacía dos días.

Finalmente llegué a la Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión, que el próximo 13 de noviembre cumplirá 100 años y se prepara para festejarlo a lo grande. Todos los presentes me recibieron de maravilla, como justificando que toda la espera había valido la pena. Gente de todas las edades, desde una bisabuela maravillosa que bromeaba buscar novio de 40 años, jovencitas de 18 años fanáticas de River Plate hasta una banda musical de gaitas y panderetas dirigidas por Pablo esperaban la llegada de Alfonso. Amejeiras, su presidente, al verme me saludó como si me conociera de toda la vida y fui invitado al salón donde pronto sería la esperada reunión. Era como el lado B, el backstage de la llegada: allí estaba la cámara de la Televisión de Galicia, un amable productor y el conductor que no necesitamos nombrar pero acompaña al presidente donde vaya, como él mismo me dijo; “Con Rueda vamos a Lugo o venimos a Argentina”. Dueño de una elegancia descomunal, el conductor me dió el aviso de la gran llegada.

No tenía idea de cómo sería la aparición del presidente de los gallegos, pero ganó la simpleza: con la mínima custodia de un patrullero que desapareció luego de que Rueda bajase de su auto, fue recibido a pura muñeira por la banda y aplaudido todos los invitados que comenzaban a colmar el enorme recinto. Se escuchó algún suspiro femenino, otra dama elogió su impronta y un marido algo celoso le respondió que “por televisión parecía más alto”. Luego de recorrer las instalaciones en numeroso grupo, me llamó el productor de TVG para que conociera al Jefe de Prensa de Alfonso Rueda. “Ven conmigo”, dijo este con toda amabilidad y me presentó al presidente de Galicia. Se estaban terminando sus días en Buenos Aires, sus declaraciones y primicias ya se habían publicado. Llegué tarde para las noticias pero hubo tiempo para la sorpresas: le habían comentado que EL CORREO GALLEGO tenía un representante en Argentina y al saludar me dijo “Felicitaciones, vikingo”. Ya sabía hasta mi apellido.